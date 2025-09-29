Nóng: Bóng đá Malaysia cử người sang Thụy Sĩ gặp Chủ tịch FIFA để minh oan 29/09/2025 17:07

(PLO)- Một phái đoàn của bóng đá Malaysia do Chủ tịch danh dự FAM Tan Sri Hamidin Mohd Amin dẫn đầu đã khởi hành đến trụ sở FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ để gặp trực tiếp Chủ tịch FIFA giãi bày về nghi án gian lận cầu thủ nhập tịch.

Bóng đá Malaysia đang trải qua một giai đoạn đầy biến động sau khi FIFA chính thức đưa ra án phạt nghiêm khắc đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia. Vụ việc này đã tạo ra một làn sóng lo ngại trong giới chuyên môn và cộng đồng người hâm mộ, khi danh tiếng của bóng đá Malaysia bị đặt dưới dấu hỏi lớn về tính minh bạch và sự chuyên nghiệp.

Theo quyết định công bố ngày 26-9, FIFA khẳng định FAM đã vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật vì nộp các giấy tờ bị chỉnh sửa hoặc giả mạo liên quan đến thủ tục đăng ký cầu thủ. Kết quả là FAM phải chịu mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND) và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng, đồng thời mỗi người phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ FIFA, Phó chủ tịch FAM Dollah Salleh đã lên tiếng trấn an dư luận. Trong phát biểu với kênh Stadium Astro, ông bày tỏ sự tin tưởng rằng vấn đề này có thể được giải quyết trong thời gian ngắn. Dollah cho biết FAM đang chuẩn bị các bước đi cần thiết và khẳng định: “Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, có thể trong vòng 10 ngày. Tôi tin rằng bóng đá Malaysia có thể vượt qua khó khăn này”.

Sau trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6, bóng đá Malaysia bị cho là gian lận cầu thủ nhập tịch, theo phán quyết của FIFA. Ảnh: CCT.

FAM cũng đã triển khai một động thái quyết liệt hơn. Một phái đoàn do Chủ tịch danh dự Tan Sri Hamidin Mohd Amin dẫn đầu đã lên đường tới trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Được biết, Hamidin hiện là thành viên Hội đồng FIFA sẽ trực tiếp gặp Chủ tịch Gianni Infantino để trình bày và tìm kiếm phương án giảm nhẹ hoặc xóa bỏ án phạt. Đây được xem là một trong những nỗ lực ngoại giao quan trọng nhất của FAM trong thời điểm đầy sóng gió này.

Cùng với đó, Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman cũng đã đưa ra lời giải thích về vụ việc. Ông thừa nhận có sai sót trong khâu hành chính khi nộp hồ sơ cho FIFA, đồng thời nhấn mạnh rằng các cầu thủ nhập tịch liên quan đều là công dân hợp pháp của Malaysia. “Chúng tôi đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình xử lý hồ sơ do nhân viên hành chính thực hiện. Tuy nhiên, cần khẳng định rằng những cầu thủ này hoàn toàn đủ tư cách pháp lý để khoác áo đội tuyển quốc gia”, ông Noor Azman nói.

Tuy nhiên, lời giải thích này bị nhiều chuyên gia và giới truyền thông đánh giá là thiếu sức thuyết phục. Bởi lẽ, FIFA không chỉ nhấn mạnh đến “lỗi kỹ thuật”, mà cáo buộc thẳng thắn rằng tài liệu được FAM nộp đã bị “chỉnh sửa” hoặc “làm giả” nhằm tạo ra thông tin sai lệch. Điều này đặt FAM vào thế khó khi phải chứng minh sự khác biệt giữa lỗi hành chính đơn thuần và hành vi cố ý gian lận.

Chủ tịch danh dự Hamidin Mohd Amin cùng phái đoàn của FAM sẽ sang tận Thụy Sĩ mong gặp gỡ Chủ tịch FIFA để "giải oan". Ảnh: NST.

Trong khi đó, dư luận trong nước Malaysia chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng đây chỉ là sự cố không may và hy vọng FAM có thể nhanh chóng kháng cáo thành công. Ngược lại, nhiều ý kiến khác lại đặt câu hỏi về sự cẩu thả và thiếu trách nhiệm của liên đoàn, cho rằng sự việc lần này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.

Làng bóng khu vực Đông Nam Á cũng theo dõi sát sao vụ việc. Trận thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam và thắng Nepal 2-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 đã trở thành tâm điểm bàn tán, khi nhiều người đặt câu hỏi liệu kết quả có còn giá trị nếu các cầu thủ tham gia không đủ điều kiện. Điều này làm gia tăng áp lực lên FAM, vốn đang cố gắng chứng minh đội tuyển Malaysia vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tại đấu trường châu lục.

Danh tiếng của bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề khi dính cáo buộc gian lận ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 tiếp khách Nepal và Việt Nam. Ảnh: CCT.

Chính vì thế, sự hiện diện của Tan Sri Hamidin cùng phái đoàn FAM tại Zurich được xem như một nỗ lực “giải cứu” cấp tốc. Là người có mối quan hệ trực tiếp với FIFA, ông có thể tận dụng vị thế của mình để làm rõ tình hình và tìm kiếm một lối thoát. Tuy nhiên, giới quan sát cảnh báo rằng khả năng đảo ngược phán quyết của FIFA là rất mong manh, bởi tổ chức này thường hiếm khi thay đổi quyết định trừ khi có bằng chứng cực kỳ thuyết phục.

FAM vẫn chưa chính thức nộp đơn kháng cáo, với lý do chờ thêm thông tin đầy đủ từ FIFA. Tuy vậy, sự chậm trễ này cũng khiến nhiều người lo ngại bóng đá Malaysia có thể đánh mất cơ hội giảm nhẹ án phạt nếu không hành động kịp thời. Trong lúc chờ đợi, không khí căng thẳng vẫn bao trùm giới bóng đá nước này, và mọi ánh mắt đang đổ dồn vào động thái tiếp theo của FAM tại Zurich.