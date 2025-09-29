Tân HLV của Indonesia chọn 50 cầu thủ săn vàng SEA Games 33 29/09/2025 16:23

Thông tin chọn HLV Indra Sjafri dẫn dắt đội tuyển U-23 Indonesia tham dự SEA Games 33 vừa được công bố tại Menara Mandiri, Jakarta vào ngày 29-9, với sự tham dự của Phó Chủ tịch PSSI Zainuddin Amali, Tổng thư ký Yunus Nusi và ông Indra Sjafri. Đây được xem là bước đi chiến lược của PSSI nhằm đảm bảo Indonesia có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games 33 sắp tới, diễn ra từ ngày 9-12 đến ngày 20-12 tại Thái Lan.

Trong buổi họp báo, HLV Indra Sjafri tiết lộ ông đã đăng ký danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ cho chiến dịch lần này. Theo ông, đây là những gương mặt sáng giá nhất của thế hệ sinh năm 2003 và 2004, những cầu thủ được kỳ vọng sẽ trở thành nòng cốt tương lai của bóng đá Indonesia.

“Chúng tôi đã đăng ký 50 cầu thủ và sau đó quan sát, đánh giá kỹ lưỡng trong giai đoạn tập trung đầu tiên vào tháng 10. Dự kiến có khoảng 32 cầu thủ sẽ tham dự giai đoạn này để ban huấn luyện theo dõi sát sao phong độ”, HLV Indra chia sẻ.

HLV Indra Sjafri từng giúp Indonesia vô địch SEA Games 32. Ảnh: CCT.

Điểm đáng chú ý là trại huấn luyện đầu tiên của các tuyển thủ trẻ Indonesia chuẩn bị cho SEA Games 33 sẽ khởi động vào ngày 3-10, trùng với thời gian FIFA Days. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ trong danh sách có thể hội quân đầy đủ mà không gặp trở ngại từ lịch thi đấu của CLB. Ông Indra khẳng định, việc tổ chức tập trung sớm là một trong những ưu tiên hàng đầu, được sự đồng thuận của Chủ tịch PSSI Erick Thohir và Phó Chủ tịch Zainuddin Amali.

Sự trở lại của Indra Sjafri trên cương vị HLV trưởng đội U-23 Indonesia không khiến nhiều người bất ngờ. Ông chính là người đưa tuyển U-22 Indonesia đến chiếc huy chương vàng SEA Games 2023 tại Campuchia, sau chiến thắng nghẹt thở Thái Lan 5-2 trong trận chung kết hỗn loạn và kéo dài đến hiệp phụ. Chiến công này chấm dứt cơn khát vàng kéo dài suốt 32 năm, kể từ khi Indonesia lần cuối cùng đăng quang tại SEA Games 1991 dưới sự cầm quân của HLV Anatoli Polosin.

Thành tích trên cũng giúp Indra đi vào lịch sử với tư cách HLV địa phương thành công nhất ở cấp độ đội tuyển trẻ. Ông đã mang về 3 danh hiệu: một cùng U-19, hai cùng U-22, qua đó sánh ngang với những tên tuổi lớn trong lịch sử bóng đá Indonesia như Bertje Matulapewa, người từng đưa Indonesia giành vàng SEA Games 1987. Chính vì vậy, việc tiếp tục trao niềm tin cho Indra Sjafri được coi là quyết định hợp lý, vừa dựa trên thành tích, vừa dựa trên sự am hiểu sâu sắc bóng đá nội địa.

Lứa U-23 Indonesia vừa thua các đồng nghiệp Việt Nam ở chung kết giải U-23 Đông Nam Á hồi cuối tháng 7. Ảnh: CCT.

Phó Chủ tịch PSSI Zainuddin Amali cũng khẳng định, sự chuẩn bị cho SEA Games 33 lần này của tuyển U-23 Indonesia có sự tham gia của nhiều cấp: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng công tác chuẩn bị cho SEA Games 33 không thua kém bất kỳ giải đấu lớn nào khác. Danh sách sơ bộ đã có, nhưng quá trình sàng lọc và rèn luyện mới là yếu tố then chốt. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một tập thể đủ mạnh để cạnh tranh huy chương”.

SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Thái Lan, nơi bóng đá được coi là môn thể thao vua và cũng là đối thủ lớn của Indonesia trong khu vực. Vì vậy, hành trình chuẩn bị lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Với việc đăng ký danh sách cầu thủ rộng rãi ngay từ đầu, HLV Indra Sjafri cho thấy sự quyết tâm xây dựng chiều sâu lực lượng, tránh phụ thuộc vào một vài cá nhân. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh đến việc theo dõi sự phát triển của cầu thủ qua nhiều giai đoạn, từ thể lực, kỹ chiến thuật cho đến tinh thần thi đấu.

Với những gì đã thể hiện trong quá khứ, HLV Indra Sjafri được kỳ vọng tiếp tục là người truyền cảm hứng, mang đến cho U-23 Indonesia một bản sắc rõ ràng để giành chiến thắng.