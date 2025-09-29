U-23 Việt Nam ở nhóm hạt giống 2, nhưng khó mong bảng dễ 29/09/2025 15:32

(PLO)-U-23 Việt Nam cùng với Hàn Quốc, Úc và Qatar ở nhóm hạt giống số 2, 14 giờ ngày 2-10, AFC sẽ tiến hành bốc thăm.

AFC vừa tiến hành phân nhóm hạt giống chuẩn bị công tác bốc thăm 4 bảng đấu VCK U-23 Asian Cup 2026, U-23 Việt Nam có tấm vé chính thức đi U-23 châu Á bằng ngôi nhất bảng.

Với bóng đá trẻ không có thứ hạng FIFA, AFC dựa vào ba giải đấu U-23 châu Á gần nhất để phân nhóm hạt giống. Theo đó, AFC lấy 100% điểm số thành tích năm 2024, 50% điểm số của giải năm 2022 và 25% điểm số thành tích của giải năm 2020 để căn cứ phân nhóm hạt giống.

U-23 Việt Nam ở nhóm hạt giống 2 cùng Hàn Quốc, Úc và Qatar. Ảnh:CTP

Theo đó thì U-23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Hàn Quốc, Úc và Qatar. Nhóm số 1 có chủ nhà Saudi Arabia, Uzbekistan, Iraq và Nhật Bản.

Nhóm hạt giống số 3 có Thái Lan, UAE, Iran và Jordan. Nhóm 4 có Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan và Lebanon.

Năm nay U-23 Việt Nam rất hưng phấn với thành tích bảo vệ thành công ngôi vô địch U-23 Đông Nam Á tại Indonesia, rồi về nước dự vòng loại U-23 châu Á cũng lên ngôi nhất bảng khi thắng Bangladesh 2-0, thắng Singapore và Yemen cùng tỉ số 1-0.

Tuy nhiên lối chơi của U-23 Việt Nam tại vòng loại châu Á diễn ra ở Việt Trì thiếu thuyết phục, thiếu độ sắc nét và thiếu cả uy lực trong từng pha tấn công. Những cá nhân cũng không thấy ai có thể xoay chuyển cục diện, nhất là khi chạm trán với 2 đối thủ dưới cơ là Singapore và Bangladesh.

VCK U-23 châu Á 2026 diễn ra ngay đầu năm tại Saudi Arabia nên quỹ thời gian chuẩn bị cho đội U-23 Việt Nam là không nhiều. Tất nhiên từ nay đến giải châu Á, U-23 Việt Nam còn mang sức mệnh vô địch SEA Games 33 nên nó nằm cho chuỗi chuẩn bị. Nhưng các đội tề tựu về VCK U-23 châu Á đều là những đội cực mạnh.

Kết quả phân nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm vào lúc 14 giờ ngày 2-10:

Nhóm 1: Saudi Arabia, Uzbekistan (1), Nhật Bản (2), Iraq (3)

Nhóm 2: Hàn Quốc (5), Việt Nam (6), Úc (7), Qatar (8)

Nhóm 3: Thái Lan (9), Jordan (10), UAE (11), Iran (12)

Nhóm 4: Trung Quốc (13), Syria (14), Kyrgyzstan (15), Lebanon (16).

Với kết quả phân nhóm như thế, U-23 Việt Nam không thể có bảng dễ mà chỉ có bảng căng và rất căng. Cũng may hai ông lớn châu Á là Hàn Quốc và Úc đều cùng nhóm 2 với U-23 Việt Nam.