UBND TP.HCM thưởng nóng cho Lại Lý Huynh vô địch Cờ tướng thế giới 29/09/2025 16:43

(PLO)- Lại Lý Huynh vượt qua đối thủ người Trung Quốc để giành vô địch cờ tướng thế giới.

Chiều 29-9, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến nhà riêng của nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh (phường Phú Lợi, TP.HCM) để chúc mừng và thưởng nóng.

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM trao thưởng cho Lại Lý Huynh. Ảnh: LÊ ÁNH

Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND TP.HCM, ông Cao Văn Chóng đã trao số tiền thưởng 200 triệu đồng của UBND TP.HCM và 100 triệu đồng của Sở VH-TT cho vận động viên Lại Lý Huynh.

Phát biểu tại buổi thưởng nóng, ông Cao Văn Chóng cho biết, Lại Lý Huynh là người đầu tiên của Việt Nam giành ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam toàn thế giới.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của thể thao TP.HCM mà còn là vinh dự cho thể thao của cả nước.

Ông Chóng mong muốn, Lại Lý Huynh phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục trau dồi hơn nữa để đạt được các giải cao trong các giải thi đấu lớn sắp tới.

Vận động viên Lại Lý Huynh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ vững ngôi vô địch thế giới. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Chóng cho biết thêm, lãnh đạo TP.HCM luôn quan tâm đến thể thao và luôn theo dõi sát cánh cùng các vận động viên của thành phố. Lãnh đạo thành phố mong muốn các vận động viên nỗ lực hết mình khi tham gia các giải đấu để mang vinh quang về cho thể thao thành phố nói riêng và nước Việt Nam nói chung.

Tại đây, vận động viên Lại Lý Huynh bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của lãnh đạo TP.HCM và Sở VH-TT đã dành cho các vận động viên nói chung và cá nhân mình nói riêng.

Lại Lý Huynh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi để có thể tiếp tục giành các giải cao về cho thể thao TP.HCM và nước nhà. Lại Lý Huynh chia sẻ sẽ tiếp tục nỗ lực để giữ được ngôi vô địch thế giới.

Trước đó, trong trận chung kết cờ tướng thế giới diễn ra vào ngày 27-9, Lại Lý Huynh đã xuất sắc vượt qua vận động viên người Trung Quốc để giành được vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

Đây là lần đầu tiên một kỳ thủ Việt Nam giành ngôi vô địch sau 18 lần liên tục, các vận động viên của Trung Quốc đăng quang.