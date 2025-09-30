Thái Lan “chiến đấu” thành công để bi sắt diễn ra ở SEA Games 33 30/09/2025 11:57

(PLO)-SEA Games 33 sẽ có môn bi sắt do đoàn Thái Lan "chiến thắng" WPBF để có quyền tổ chức.

Đoàn Thái Lan đã khiếu kiện thành công với Liên đoàn bi sắt và bóng quần Thế giới (WPBF) để được tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33.

Vài tuần trước WPBF gửi thư đến chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan thông báo cấm nước này tổ chức môn bi sắt ở SEA Games 33, đồng thời cảnh báo các đoàn thể thao các nước Đông Nam Á nếu ai tham dự tranh tài bi sắt SEA Games 33 sẽ nhận án phạt 2 năm cấm thi đấu từ WPBF.

SEA Games 33 môn bi sắt (petanque) sẽ được tranh tài. Ảnh:B.P

Nguyên do là một quan chức cao cấp của WPBF, người Thái Lan và cũng là Chủ tịch Liên đoàn bi sắt Thái Lan bị án kỷ luật do vi phạm nghiêm trọng đạo đức dẫn đến bị án phạt. Chủ nhà SEA Games 33 có động thái nhanh là thay chủ tịch tạm quyền và toàn bộ Ban chấp hành. Điều này làm WPBF nghi ngờ và cho rằng vị lãnh đạo bị cấm trên vẫn còn quyền lực ngầm chi phối bi sắt Thái Lan và “hậu thuẫn” chủ nhà Thái Lan tổ chức môn này ở SEA Games 33.

Tuy nhiên Thái Lan đã thành lập đoàn đến Paris để giải thích cho rõ với WPBF và xin được tổ chức ở SEA Games 33.

Chủ tịch WPBF, ông Claude Azema (giữa) hai Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan tại Paris. Ảnh:B.P

Đoàn Thái Lan đến Paris có Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, ông Pimol Srivikorn và ông Chaiphak Siriwat.

Những cuộc trao đổi diễn ra từ đoàn Thái Lan và Ban chấp hành WPBF, trong đó có Chủ tịch Claude Azema. Hai bên trao đổi nhiều vấn đề, và được sự đảm bảo của chính phủ Thái Lan, cụ thể là Tổng cục thể thao Thái Lan, ông Gongsak Yodmani rằng không hề có sự thao túng và quyền lực ngầm của vị quan chức bị kỷ luật trên...

Cuối cùng Chủ tịch WPBC, người trực tiếp ký lệnh cấm chủ nhà SEA Games 33 tổ chức môn bi sắt, đã chính thức bỏ lệnh cấm trên.

Như vậy SEA Games 33 có môn bi sắt, vốn Thái Lan, Campuchia và Việt Nam rất mạnh. Ở Thái Lan môn bi sắt được chơi khắp thành phố đến thôn quê. Trong thời gian bị cấm, giới VĐV này có cuộc sống rất khó khăn vì không có lương thưởng để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên các VĐV bi sắt Thái Lan vẫn không thể tham dự các cuộc tranh tài bi sắt quốc tế.