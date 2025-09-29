Sân chơi nhỏ, ý nghĩa lớn của các cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam 29/09/2025 18:14

(PLO)- Giải bóng đá cộng đồng do Trung tâm Nguyễn Tấn Trung tổ chức quy tụ hàng loạt “ông bầu” đặc biệt: những cựu cầu thủ một thời của bóng đá Việt Nam, nay cùng đưa học trò ra sân tranh tài, cọ xát và nuôi dưỡng niềm đam mê.

Ngày 5-10, sân bóng C1 (Thuận An, Bình Dương cũ) sẽ trở thành ngày hội của bóng đá trẻ. Giải bóng đá giao hữu cộng đồng tại Bình Dương chỉ kéo dài một ngày, nhưng giá trị nó để lại là vô cùng to lớn cho tương lai.

Qua sân chơi này, những cầu thủ nhí được trải nghiệm không khí thi đấu thực thụ, rèn luyện kỹ năng, tinh thần thể thao và hơn hết là bồi đắp niềm đam mê.

Sân chơi kết nối các thế hệ

Điểm hấp dẫn ở cuộc chơi này là các "ông bầu", nhà cầm quân đặc biệt - những cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đã từng đứng trên đỉnh vinh quang và trải qua nhiều thăng trầm - đang chọn cách cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ, trao lại tình yêu và kinh nghiệm cho lớp kế cận. Và biết đâu, từ giải đấu cộng đồng giản dị này, những mầm non hôm nay sẽ trở thành ngôi sao mai sau, tiếp nối hành trình mà các thế hệ đàn anh đã đi qua.

Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong ươm mầm bóng đá trẻ Hiệp Bình Chánh.

Giải bóng đá cộng đồng lần này có sự góp mặt của nhiều trung tâm uy tín là Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung do cựu cầu thủ Hải Quan, Thể Công, CLB TP.HCM, Ngân hàng Đông Á,… hiện tham gia đào tạo trẻ tại CLB Becamex TP.HCM sáng lập.

Khi các em ra sân với nụ cười, với sự tự tin, với niềm đam mê cháy bỏng và với khao khát vượt qua chính mình,… thì giải đấu này đã thành công rồi” - Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Tấn Trung.

Các đồng nghiệp một thời của Nguyễn Tấn Trung cũng là những nhà tổ chức bóng đá cộng đồng nổi tiếng gồm CV9 Academy, học viện của cựu tiền đạo Lê Công Vinh; CLB Hiệp Bình Chánh dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong; Trung tâm Ngũ Chí Thắng gắn với tên tuổi cựu cầu thủ CLB Hải Quan, Thép miền Nam Cảng Sài Gòn; Trung tâm Anh Thi một cựu chân sút Hải Quan tham gia tranh tài.

Trung tâm bóng đá cộng đồng của Anh Thi luôn thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia luyện tập...

... trong khi đồng đội cũ Ngũ Chí Thắng cũng say sưa với nghề "gõ đầu trẻ" với mong ước các học trò lớn lên từng ngày với niềm đam mê.

Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam từng thi đấu cùng nhau, thậm chí đối đầu nảy lửa trên các sân cỏ chuyên nghiệp, nay lại hội ngộ trong một vai trò mới là người thầy của các trung tâm đào tạo trẻ. Họ mang đến giải đấu không chỉ kinh nghiệm, mà còn cả tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu dành cho lớp kế cận.

Một giải đấu, nhiều ý nghĩa

Cuộc chơi bóng đá giao hữu các CLB cộng đồng chia thành hai lứa tuổi: 2013 - 2014 (thi đấu sân 8 người) và 2015 - 2016 (thi đấu sân 5 người). Dù chỉ diễn ra trong một ngày, các trận cầu vẫn hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn và cũng là một cơ hội quý báu để các em nhỏ trải nghiệm bầu không khí thi đấu thực thụ.

Nguyễn Tuấn Phong và Nguyễn Tấn Trung sát cánh với nhau từ thời cầu thủ cho đến khi trở thành những ông giáo của trung tâm bóng đá cộng đồng.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh từng làm rạng danh bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế cũng nổi tiếng với thương hiệu Học viện CV9.

Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung đã trở thành điểm hẹn kỳ thú của các em nhỏ là tín đồ của môn túc cầu giáo.

Hơn cả một cuộc tranh tài, đây là dịp để những mầm non bóng đá học hỏi kỹ năng, rèn luyện tinh thần đồng đội, giải tỏa căng thẳng sau giờ học, và quan trọng nhất là khơi dậy, nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn.

Các cựu cầu thủ nhấn mạnh, điều quan trọng không nằm ở kết quả, mà chính ở giá trị tinh thần cùng sự trưởng thành của các em nhỏ. Hình ảnh những cựu cầu thủ Việt Nam từng khoác áo CLB Hải Quan, Cảng Sài Gòn hay đội tuyển quốc gia sát cánh cùng học trò nhỏ, vừa gợi ký ức một thời, vừa thể hiện cho tình yêu bất diệt với bóng đá.

Giải bóng đá giao hữu các CLB bóng đá cộng đồng do những cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam tổ chức sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho lứa đàn em.

Giải đấu giống như một cây cầu nối, đưa thế hệ vàng năm xưa đến gần hơn với thế hệ trẻ, để ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt. Từ giải đấu cộng đồng nhỏ, các nhà làm giải hy vọng sẽ xuất hiện những tài năng sáng giá. Đây chính là thông điệp mà giải đấu muốn gửi gắm: bóng đá Việt Nam luôn cần sự tiếp nối, và điều này đang bắt đầu từ những sân chơi nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa lớn.