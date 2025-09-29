Sân chơi nhỏ, ý nghĩa lớn của các cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam

Ngày 5-10, sân bóng C1 (Thuận An, Bình Dương cũ) sẽ trở thành ngày hội của bóng đá trẻ. Giải bóng đá giao hữu cộng đồng tại Bình Dương chỉ kéo dài một ngày, nhưng giá trị nó để lại là vô cùng to lớn cho tương lai.
Qua sân chơi này, những cầu thủ nhí được trải nghiệm không khí thi đấu thực thụ, rèn luyện kỹ năng, tinh thần thể thao và hơn hết là bồi đắp niềm đam mê.
Sân chơi kết nối các thế hệ
Điểm hấp dẫn ở cuộc chơi này là các "ông bầu", nhà cầm quân đặc biệt - những cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam đã từng đứng trên đỉnh vinh quang và trải qua nhiều thăng trầm - đang chọn cách cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ, trao lại tình yêu và kinh nghiệm cho lớp kế cận. Và biết đâu, từ giải đấu cộng đồng giản dị này, những mầm non hôm nay sẽ trở thành ngôi sao mai sau, tiếp nối hành trình mà các thế hệ đàn anh đã đi qua.
Giải bóng đá cộng đồng lần này có sự góp mặt của nhiều trung tâm uy tín là Trung tâm bóng đá cộng đồng Nguyễn Tấn Trung do cựu cầu thủ Hải Quan, Thể Công, CLB TP.HCM, Ngân hàng Đông Á,… hiện tham gia đào tạo trẻ tại CLB Becamex TP.HCM sáng lập.
Khi các em ra sân với nụ cười, với sự tự tin, với niềm đam mê cháy bỏng và với khao khát vượt qua chính mình,… thì giải đấu này đã thành công rồi” - Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Tấn Trung.
Các đồng nghiệp một thời của Nguyễn Tấn Trung cũng là những nhà tổ chức bóng đá cộng đồng nổi tiếng gồm CV9 Academy, học viện của cựu tiền đạo Lê Công Vinh; CLB Hiệp Bình Chánh dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong; Trung tâm Ngũ Chí Thắng gắn với tên tuổi cựu cầu thủ CLB Hải Quan, Thép miền Nam Cảng Sài Gòn; Trung tâm Anh Thi một cựu chân sút Hải Quan tham gia tranh tài.
Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam từng thi đấu cùng nhau, thậm chí đối đầu nảy lửa trên các sân cỏ chuyên nghiệp, nay lại hội ngộ trong một vai trò mới là người thầy của các trung tâm đào tạo trẻ. Họ mang đến giải đấu không chỉ kinh nghiệm, mà còn cả tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu dành cho lớp kế cận.
Một giải đấu, nhiều ý nghĩa
Cuộc chơi bóng đá giao hữu các CLB cộng đồng chia thành hai lứa tuổi: 2013 - 2014 (thi đấu sân 8 người) và 2015 - 2016 (thi đấu sân 5 người). Dù chỉ diễn ra trong một ngày, các trận cầu vẫn hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn và cũng là một cơ hội quý báu để các em nhỏ trải nghiệm bầu không khí thi đấu thực thụ.
Hơn cả một cuộc tranh tài, đây là dịp để những mầm non bóng đá học hỏi kỹ năng, rèn luyện tinh thần đồng đội, giải tỏa căng thẳng sau giờ học, và quan trọng nhất là khơi dậy, nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn.
Các cựu cầu thủ nhấn mạnh, điều quan trọng không nằm ở kết quả, mà chính ở giá trị tinh thần cùng sự trưởng thành của các em nhỏ. Hình ảnh những cựu cầu thủ Việt Nam từng khoác áo CLB Hải Quan, Cảng Sài Gòn hay đội tuyển quốc gia sát cánh cùng học trò nhỏ, vừa gợi ký ức một thời, vừa thể hiện cho tình yêu bất diệt với bóng đá.
Giải đấu giống như một cây cầu nối, đưa thế hệ vàng năm xưa đến gần hơn với thế hệ trẻ, để ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt. Từ giải đấu cộng đồng nhỏ, các nhà làm giải hy vọng sẽ xuất hiện những tài năng sáng giá. Đây chính là thông điệp mà giải đấu muốn gửi gắm: bóng đá Việt Nam luôn cần sự tiếp nối, và điều này đang bắt đầu từ những sân chơi nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa lớn.
Nguyễn Tuấn Phong (cựu tuyển thủ Việt Nam): “Dù giải chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng tôi tin nó sẽ rất hữu ích. Các con vừa có cơ hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, vừa được vận động, giải tỏa sau một tuần học văn hóa mệt nhoài. Đây là điều mà chúng tôi, những người từng sống cùng bóng đá Việt Nam, luôn mong muốn dành cho thế hệ kế cận.”
Nguyễn Tấn Trung (cựu cầu thủ Hải Quan, Trưởng Ban tổ chức giải): “Điều tôi mong muốn khi làm bóng đá cộng đồng là phải tạo được sân chơi thật sự vui vẻ cho các con. Đây là dịp để các em học được tinh thần đồng đội, tình bạn và niềm đam mê. Khi các em ra sân với nụ cười, với sự tự tin, với niềm đam mê cháy bỏng và với khao khát vượt qua chính mình,… thì giải đấu này đã thành công rồi”.