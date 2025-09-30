Nhiều cựu binh vắng mặt khi đội tuyển Việt Nam hội quân 30/09/2025 10:59

(PLO)-Đội tuyển Việt Nam sắp tập trung chuẩn bị cho hai trận tiếp Nepal vào tháng 10 tới nhưng thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột.

Nhiều gương mặt trẻ được HLV Kim Sang Sik gọi thay thế các đàn anh trên đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam, nhiều CĐV lấy làm tiếc cho những cái tên Phí Minh Long, Lý Đức, Đình Trọng, Thanh Thịnh, Viktor Lê, Thành Trung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Châu Ngọc Quang… không được HLV Kim Sang Sik gọi tập trung lần này.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của 7 gương mặt trẻ thuộc lứa U-23 vừa vô địch giải Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2026.

Những cầu thủ trẻ gồm Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Nhật Minh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển. Đây đều là những gương mặt nổi bật trong hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á của U-23 Việt Nam, đồng thời thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng loại U-23 châu Á. Họ không chỉ được triệu tập để tích lũy kinh nghiệm, mà còn hứa hẹn mang lại nhiều phương án chiến thuật đa dạng cho ban huấn luyện.

Danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Song song với sức trẻ, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì bộ khung quen thuộc với những gương mặt dày dạn kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Danh sách lần này tiếp tục có sự góp mặt của các trụ cột như Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Phạm Xuân Mạnh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Tiến Linh. Đây là những cầu thủ từng nhiều lần khoác áo tuyển quốc gia, đóng góp vào những chiến tích quan trọng ở AFF Cup, vòng loại World Cup và SEA Games.

Đội tuyển Việt Nam với sự kết hợp giữa hai thế hệ – một bên là sức trẻ khát khao thể hiện, một bên là kinh nghiệm trận mạc – được giới chuyên môn đánh giá sẽ mang lại chiều sâu, sự cân bằng và tính kế thừa cho đội tuyển. Đây cũng là định hướng lâu dài của VFF và ban huấn luyện nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu lớn, từ vòng loại World Cup, AFF Cup cho đến Asian Cup trong tương lai.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức hội quân vào ngày 4-10 tại TP.HCM. Trong đợt tập trung này, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đấu hai trận vòng loại Asian Cup 2027 với đội tuyển Nepal.

Trận lượt đi diễn ra ngày 9-10 trên sân Gò Đậu (Bình Dương, Nepal chọn làm sân nhà), trong khi lượt về được tổ chức ngày 14-10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đây được xem là dịp quan trọng để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình, kiểm chứng sự hòa nhập của các gương mặt trẻ cũng như duy trì cảm giác thi đấu cho các cựu binh.

Với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm cùng lợi thế sân nhà, hai trận gặp Nepal hứa hẹn sẽ là màn trình diễn hấp dẫn, mang lại niềm tin mới cho người hâm mộ đội tuyển Việt Nam.

Đây không chỉ là dịp để thử nghiệm lực lượng, mà còn là bước chạy đà quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong quá trình xây dựng một tập thể mạnh mẽ, ổn định và giàu khát vọng chinh phục ở chặng đường phía trước.