Hệ quả ‘đường đi tắt’ của bóng đá Malaysia 30/09/2025 06:39

(PLO)- Bóng đá Malaysia thực sự trải qua một cú sốc lớn nhất trong lịch sử hiện đại của mình, sau khi FIFA công bố án phạt nặng dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch.

Chiến dịch nhập tịch cầu thủ bằng “đường đi tắt” của bóng đá Malaysia đang phải gánh chịu những hệ quả nặng nề. Những ngoại binh nhập tịch được kỳ vọng sẽ mang lại một diện mạo mới cho đội tuyển quốc gia, nhưng họ chưa kịp mang đến ánh sáng hy vọng đã kéo cả nền bóng đá vào một cơn bão bê bối chưa từng có. Toàn bộ thế giới bóng đá đang theo dõi, từ FIFA, AFC đến các đội tuyển trong khu vực đều quan sát cách Malaysia xử lý khủng hoảng này.

Tác dụng ngược của chính sách nhập tịch

Theo phán quyết của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND), trong khi 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và Jon Irazabal bị cấm thi đấu mọi giải đấu liên quan đến bóng đá trong vòng một năm, kèm theo khoản phạt cá nhân 2.000 franc mỗi người.

Kết luận của FIFA không chỉ là án phạt về tài chính hay chuyên môn, mà còn là đòn giáng mạnh vào danh tiếng và uy tín của bóng đá Malaysia, vốn đang nỗ lực xây dựng lại sau nhiều năm sa sút.

Bóng đá Malaysia sau 11 năm mới có trận thắng đội tuyển Việt Nam nhưng đã sớm bị phủ màu đen tối với phán quyết gian lận từ FIFA. Ảnh: CCT.

Câu chuyện bắt đầu từ tham vọng rút ngắn khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á. Rõ ràng Malaysia thiếu kiên trì đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ và cơ sở hạ tầng, mà chọn đường đi tắt nhập tịch cầu thủ. Thực chất đây không phải là chiến lược xa lạ, bởi nhiều đội tuyển trong khu vực cũng đã áp dụng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, quá trình này cần sự minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định của FIFA.

Thế nhưng, theo kết quả điều tra, hồ sơ của 7 cầu thủ nói trên lại chứa đựng những tài liệu giả mạo, khiến toàn bộ quá trình bị coi là gian lận.

Trận thắng đậm 4-0 đội khách Việt Nam tại Bukit Jalil ngày 10-6-2025, từng được ca ngợi là “thành công của chính sách nhập tịch” của bóng đá Malaysia, giờ đây trở thành sự phản bội niềm tin. Người hâm mộ từ hân hoan chuyển sang phẫn nộ khi nhận ra rằng chiến thắng ấy có thể được xây dựng trên một nền tảng thiếu minh bạch. Không ít người thậm chí gọi đây là “nỗi nhục toàn cầu” khi tên tuổi Malaysia bị gắn liền với cáo buộc làm giả giấy tờ.

Nếu bị cáo buộc làm giả hồ sơ, bóng đá Malaysia phải đối mặt với án hình sự. Ảnh: CCT.

Nhưng hậu quả không chỉ dừng lại ở hình ảnh quốc gia. Về mặt cá nhân, các cầu thủ liên quan cũng phải trả cái giá quá đắt. Rodrigo Holgado bị CLB America de Cali ở Colombia đình chỉ thi đấu, trong khi Gabriel Palmero không còn được Unionistas de Salamanca tin tưởng. Deportivo Alaves loại Facundo Garces khỏi danh sách thi đấu tại La Liga. Đối với những cầu thủ đang ở độ chín của sự nghiệp, việc bị treo giò một năm chẳng khác nào án phạt phá hủy tương lai: Danh tiếng sụp đổ, tinh thần bị tổn thương, và sự nghiệp có nguy cơ rơi vào ngõ cụt.

Bóng đá Malaysia cần có câu trả lời thỏa đáng

Trên bình diện pháp lý, vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Luật sư Zamri Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá bang Perlis, chỉ rõ việc làm giả tài liệu không chỉ vi phạm quy định của FIFA mà còn là hành vi phạm pháp theo luật pháp Malaysia.

Các điều khoản 420 và 468 của Bộ luật Hình sự quy định rõ ràng: gian lận có thể bị phạt từ 1 đến 10 năm tù giam, kèm phạt roi và tiền; làm giả giấy tờ với mục đích gian lận có thể bị phạt tù đến 7 năm. Nếu cơ quan điều tra vào cuộc và chứng minh có sự cấu kết trong quá trình làm giả, vụ việc này sẽ không dừng lại ở phạm vi thể thao mà có thể trở thành vụ án hình sự.

Người hâm mộ Malaysia cần sự minh bạch từ FAM trong chính sách nhập tịch ngoại binh. Ảnh: CCT.

Đặt ra câu hỏi quan trọng nhất lúc này: ai là người đã tham gia vào quá trình giả mạo? Những tài liệu đó xuất phát từ đâu, có sự tham gia của các đại diện cầu thủ hay thậm chí sự tiếp tay của những cá nhân trong cơ quan quản lý? Người hâm mộ đòi hỏi phải có câu trả lời minh bạch, bởi bóng đá quốc gia không thể bị biến thành công cụ của những toan tính ngắn hạn.

Sự việc cũng buộc giới chức thể thao phải nhìn nhận lại. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh, đã nhanh chóng lên tiếng, yêu cầu FAM xem việc kháng cáo và làm rõ vấn đề là ưu tiên hàng đầu. Bà nhấn mạnh, đây không còn là câu chuyện của 7 cầu thủ hay một liên đoàn, mà chính là uy tín của cả đất nước. Lời kêu gọi ấy cũng phản ánh sự phẫn nộ của hàng triệu người hâm mộ, những người cảm thấy bị phản bội khi niềm tin của họ bị đặt sai chỗ.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, không thiếu những tiền lệ. Đông Timor từng bị loại khỏi Asian Cup 2019 vì sử dụng cầu thủ Brazil nhập tịch trái phép. Bolivia mất điểm tại vòng loại World Cup 2016 vì tung cầu thủ Paraguay không đủ tư cách. Đội tuyển nữ Guinea Xích Đạo bị loại khỏi hai kỳ Olympic. Tất cả những trường hợp ấy đều để lại bài học cay đắng: lợi ích ngắn hạn từ gian lận luôn phải trả giá bằng sự nhục nhã lâu dài.

Bóng đá Malaysia đang rơi vào khủng hoảng sau chiến dịch nhập tịch ồ ạt. Ảnh: CCT.

FAM tuyên bố sẽ kháng cáo, nhưng thực tế cho thấy, những nỗ lực đảo ngược quyết định của FIFA thường rất khó thành công. Điều mà bóng đá Malaysia cần làm không phải tìm cách phủ nhận, mà chính là đối diện với sự thật, làm rõ trách nhiệm và tái thiết từ gốc rễ. Con đường phục hồi sẽ gian nan, nhưng đó là cách duy nhất để lấy lại niềm tin.

Có một sự thật rõ ràng là bóng đá Malaysia đã chọn con đường đi tắt, chính sự hấp tấp này đã đẩy họ vào vực sâu khủng hoảng. Và chỉ có sự minh bạch, kỷ luật và cải cách mới có thể kéo họ trở lại.