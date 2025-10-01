3 cầu thủ Việt kiều lên tuyển U-23 Việt Nam 01/10/2025 11:22

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại từ ngày 4-10 tại Hà Nội, cùng thời điểm đội tuyển quốc gia tập trung trong dịp FIFA Days tháng 10-2025.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước cho đội tuyển U-23 Việt Nam, với mục tiêu lớn hướng đến SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm nay và vòng chung kết U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia vào đầu năm nay.

Ở đợt tập trung lần thứ ba trong năm 2025 này, HLV trưởng Kim Sang-sik bận nắm tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal nên không trực tiếp làm việc với tuyển U-23 Việt Nam. Công tác huấn luyện và quản lý đội bóng vì vậy tiếp tục được giao cho Quyền HLV Đinh Hồng Vinh, người đã từng đồng hành cùng tuyển U-23 Việt Nam trong suốt chiến dịch vòng loại U-23 châu Á vừa qua.

Danh sách triệu tập lần này cho thấy sự kế thừa và ổn định trong lực lượng. Ngoại trừ một vài cầu thủ nổi bật được đôn lên tuyển quốc gia, phần lớn gương mặt từng tạo dấu ấn tại vòng loại vẫn góp mặt, như tiền vệ tổ chức Nguyễn Văn Trường, trung vệ Phạm Lý Đức, hay hai cầu thủ đa năng Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây đều là những cái tên từng để lại nhiều dấu ấn bằng sự quyết tâm, lối chơi hiện đại và khả năng thích ứng chiến thuật linh hoạt.

Chân sút Lê Viktor cùng hai cầu thủ Việt kiều khác có mặt trên tuyển U-23 Việt Nam để tập huấn chuẩn bị SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở sự xuất hiện của nhân tố mới là Nguyễn Vadim, cầu thủ sinh năm 2005 trong màu áo CLB SHB Đà Nẵng. Vadim mang trong mình hai dòng máu Việt - Nga, có chiều cao 1m75 và lối chơi khá toàn diện. Anh có thể đá tốt ở cả vị trí tiền vệ cánh lẫn trung tâm, đem lại thêm nhiều phương án chiến thuật cho ban huấn luyện.

Mùa giải 2025-2026 cũng đánh dấu bước khởi đầu của Vadim tại V-League, và việc anh được trao cơ hội khoác áo tuyển U-23 Việt Nam cho thấy sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Sự góp mặt của Vadim cũng giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh hiện có ba cầu thủ Việt kiều, bên cạnh Trần Thành Trung và Lê Viktor, hai cái tên đã và đang chứng minh được khả năng hòa nhập.

Việc đội tuyển U-23 Việt Nam có thêm những cầu thủ trẻ tiềm năng, kết hợp với nhóm trụ cột quen thuộc, tạo nên một tập thể vừa giàu sức trẻ, vừa có nền tảng kinh nghiệm. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh bóng đá khu vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt, và mọi bước chuẩn bị đều phải được tính toán kỹ lưỡng để hướng đến những mục tiêu xa hơn.

Các nhà vô địch U-23 Đông Nam Á có chuyến tập huấn chất lượng tại UAE. Ảnh: CCT.

Theo kế hoạch, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tập trung rèn quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đến hết ngày 7-10. Sau đó, toàn đội sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Chuyến đi này được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhờ điều kiện cơ sở vật chất hiện đại và các đối thủ giao hữu chất lượng.

Tại đây, đội tuyển U-23 Việt Nam có hai trận thử lửa với U-23 Qatar vốn nổi tiếng với nền tảng đào tạo trẻ bài bản, từng vô địch U-23 châu Á năm 2018. Hai trận đấu, diễn ra vào ngày 9-10 và ngày 13-10 là dịp để HLV Đinh Hồng Vinh kiểm tra đội hình, thử nghiệm lối chơi và giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Danh sách đội tuyển U-23 Việt Nam.

Sau vòng loại U-23 châu Á, đội tuyển U-23 Việt Nam đã chứng minh được sự tiến bộ trong cách chơi bóng nhanh, pressing liên tục và khả năng chuyển đổi trạng thái hiệu quả. Tuy nhiên, để bước vào đấu trường SEA Games hay vòng chung kết châu Á, những thử thách với đối thủ mạnh tầm châu lục như U-23 Qatar là cần thiết để kiểm chứng bản lĩnh thực sự.

Đợt hội quân của tuyển U-23 Việt Nam lần thứ 3 trong năm cũng rơi vào quỹ đạo phát triển lâu dài, với sự đồng bộ giữa đội tuyển quốc gia và các tuyến trẻ. Việc cùng hội quân trong cùng một giai đoạn FIFA Days cũng tạo điều kiện để ban huấn luyện hai đội tuyển dễ dàng trao đổi thông tin, phối hợp chiến lược nhân sự và theo dõi sát sao phong độ của từng cầu thủ.