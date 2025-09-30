Phía sau phán quyết ban đầu của FIFA với đội tuyển Malaysia 30/09/2025 13:00

(PLO)- Người hâm mộ đội tuyển Malaysia đang trải qua những ngày tháng lo lắng sau khi Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra quyết định kỷ luật liên quan đến vụ bê bối sử dụng giấy tờ giả trong quá trình nhập tịch cầu thủ.

Câu chuyện bắt đầu khi bảy cầu thủ ngoại quốc, gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, được đăng ký thi đấu cho đội tuyển Malaysia với tư cách công dân nước này. FIFA cho rằng hồ sơ để các cầu thủ được công nhận quốc tịch có dấu hiệu giả mạo và ngay lập tức ra án phạt nặng tay.

Theo thông báo chính thức, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) phải nộp khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỉ VND). Bảy cầu thủ liên quan cũng chịu án treo giò kéo dài 12 tháng và nộp phạt mỗi người 2.000 franc. Đây là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của bóng đá nước này, bởi những cầu thủ này vốn được xem như quân bài chiến lược giúp nâng cao sức mạnh đội tuyển Malaysia, đặc biệt ở vòng loại Asian Cup 2027.

Nỗi lo lớn nhất của người hâm mộ là liệu đội tuyển Malaysia có bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế do FIFA tổ chức hay không. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, khi trao đổi với Timesport, đã trấn an rằng lệnh trừng phạt hiện tại chỉ dừng lại ở mức tài chính và cấm thi đấu đối với cá nhân, không kéo theo việc loại bỏ cả đội tuyển. Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng tình hình vẫn chưa thật sự ngã ngũ vì FIFA mới chỉ đưa ra quyết định ban đầu.

Rodrigo Holgado và một số cầu thủ nhập tịch trên đội tuyển Malaysia đã thực hiện lệnh cấm ra sân trong 12 tháng, sau phán quyết ban đầu của FIFA. Ảnh: CCT.

Theo quy trình, FAM có quyền kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được bản quyết định chi tiết từ Ủy ban Kỷ luật. Trong trường hợp không đồng ý với phán quyết của Ủy ban Kháng cáo, FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ. Điều này đồng nghĩa với việc tương lai của đội tuyển Malaysia vẫn còn cơ hội xoay chuyển, tùy thuộc vào việc họ có thể chứng minh mình không vi phạm nghiêm trọng như cáo buộc.

Luật sư Nik Erman cho rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải chờ đợi “quyết định có động cơ”, tức bản giải trình chi tiết mà FIFA sẽ gửi trong vòng 10 ngày. Bản quyết định này sẽ cho biết chính xác tài liệu nào bị coi là giả mạo, ai là người chịu trách nhiệm, và mức độ vi phạm được đánh giá ra sao. Từ đó, FAM mới có cơ sở để bảo vệ mình trước Ủy ban Kháng cáo.

Trong trường hợp tốt đẹp nhất, lệnh phạt sẽ bị hủy bỏ, nghĩa là không có hành vi sai phạm nào được xác nhận. Nhưng ở kịch bản tồi tệ, FIFA có thể giữ nguyên hoặc thậm chí tăng mức phạt, đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia đối diện nguy cơ mất thêm uy tín và nguồn lực.

Luật sư Nik Erman cho biết đội tuyển Malaysia phải chờ bản giải trình chi tiết mới biết có bị cấm thi đấu hay không. Ảnh: NST.

Sự việc lần này khiến nhiều người nhớ đến các vụ bê bối nhập tịch trong bóng đá thế giới. Không ít đội tuyển đã bị soi xét chặt chẽ khi đẩy mạnh chính sách sử dụng cầu thủ ngoại. Đội tuyển Malaysia vốn đang đi theo xu hướng này, với mục tiêu nhanh chóng nâng tầm bằng việc bổ sung nhân sự chất lượng từ Nam Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, scandal hiện tại lại đặt ra câu hỏi lớn: Liệu sự nôn nóng có khiến bóng đá Malaysia trả giá quá đắt?

Một khía cạnh khác cũng được dư luận quan tâm là số phận của các cầu thủ vừa bị treo giò. Họ đều là những gương mặt từng thi đấu chuyên nghiệp ở Argentina, Tây Ban Nha hay Brazil. Giờ đây, việc bị đình chỉ thi đấu trong vòng 12 tháng không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp cá nhân mà còn làm tổn hại đến hình ảnh của Malaysia trong mắt quốc tế. Các CLB trong nước cũng đứng trước nguy cơ khủng hoảng nhân sự khi một loạt trụ cột bị loại khỏi kế hoạch thi đấu.

Với đội tuyển Malaysia, tương lai gần chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Họ đang chơi Asian Cup 2027 và hướng đến vòng loại World Cup cũng như AFF Cup sắp tới. Mất đi dàn cầu thủ nhập tịch, HLV Peter Cklamovski sẽ phải xoay chuyển chiến thuật, đặt nhiều niềm tin hơn vào lực lượng nội binh. Điều này có thể mang đến cơ hội cho các tài năng trẻ, nhưng cũng đồng nghĩa đội tuyển Malaysia phải đối diện với thử thách lớn hơn khi gặp các đối thủ mạnh trong khu vực và châu lục.

Bóng đá Malaysia gặp rắc rối sau trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Trong cơn khủng hoảng, sự minh bạch của FAM là yếu tố quyết định trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ và báo chí trong nước. Các nhà tài trợ cũng có khả năng cân nhắc lại sự gắn bó nếu hình ảnh đội tuyển Malaysia tiếp tục bị hoen ố. Ngược lại, trong trường hợp FAM chứng minh được sự trong sạch hoặc ít nhất là thành ý cải thiện, vụ việc này có thể trở thành một bài học để nền bóng đá nước nhà cải tổ mạnh mẽ hơn.

Điều chắc chắn lúc này là mọi sự chú ý đang chờ đợi phản ứng chính thức từ FAM và hướng giải quyết từ FIFA. Người hâm mộ thất vọng và tẩy chay đội tuyển Malaysia hay không, sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách mà những người có trách nhiệm xử lý khủng hoảng trong vài ngày tới.