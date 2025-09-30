Malaysia xác nhận đình chỉ thi đấu 3 cầu thủ nhập tịch, CEO Friend lên tiếng 30/09/2025 12:30

Cơ quan quản lý và điều hành các giải bóng đá Malaysia (MFL) xác nhận đã nhận được thông báo chính thức từ liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về lệnh cấm thi đấu 12 tháng của FIFA đối với 7 cầu thủ nhập tịch. Bây giờ, Malaysia xác nhận đình chỉ thi đấu 3 cầu thủ nhập tịch của CLB Johor Darul Ta'zim đang chơi ở giải vô địch Malaysia M-League.

Theo phán quyết của FIFA, MFL đã làm rõ rằng ba cầu thủ của Johor Darul Ta'zim (JDT) - Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - sẽ không đủ điều kiện tham gia bất kỳ giải đấu nào của Malaysia League trong suốt thời gian bị đình chỉ.

Quyết định này là một đòn giáng mạnh vào JDT, đội bóng phụ thuộc rất nhiều vào những nhân tố chủ chốt này trong các chiến dịch quốc nội và khu vực. Figueiredo là một chân sút ổn định, Irazabal là một chốt chặn phòng ngự, trong khi khả năng kiến ​​tạo của Hevel thường xuyên quyết định nhịp độ trận đấu của JDT. Sự vắng mặt của họ khiến HLV trưởng Xisco Munoz gặp khó khăn đáng kể trong việc duy trì sự thống trị của JDT tại giải Malaysia và sức cạnh tranh trên đấu trường châu lục.

Malaysia xác nhận đình chỉ thi đấu 3 cầu thủ nhập tịch của CLB JDT. ẢNH: SNE SPORTS

MFL cho biết thêm rằng mọi hành động hoặc điều chỉnh tiếp theo sẽ chỉ được thực hiện sau khi FIFA công bố kết quả kháng cáo của FAM. FAM đã bày tỏ sự phản đối các lệnh trừng phạt, khẳng định họ hành động minh bạch trong suốt quá trình xét duyệt cầu thủ di sản.

Trong khi đó, tổng giám đốc điều hành bóng đá Malaysia, Rob Friend, cho biết ông bị sốc trước lệnh trừng phạt của FIFA đối với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Trong một tuyên bố chính thức vào hôm qua 29-9, CEO Rob Friend đã lên tiếng bày tỏ quan điểm về lệnh trừng phạt của FIFA.

"Chúng tôi bị sốc trước quyết định của FIFA và lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ áp dụng đối với các cầu thủ của chúng tôi", CEO Rod Friend cho biết trong một tuyên bố.

Friend nhấn mạnh rằng trong khi FAM đang giải quyết "các vấn đề hành chính" đang được xem xét, đội tuyển quốc gia Malaysia vẫn tập trung vào con đường phía trước, đặc biệt là khi vòng loại Asian Cup 2026 đang đến gần.

"Đội tuyển quốc gia Malaysia kiên quyết ủng hộ quá trình kháng cáo. Với tư cách là Harimau Malaya, chúng tôi tập trung toàn lực vào con đường phía trước, chuẩn bị một đội hình mạnh mẽ cho các trận đấu vòng loại sắp tới với Lào, đảm bảo kỷ luật, tính chuyên nghiệp và màn trình diễn trên sân cỏ tiếp tục phản ánh niềm tự hào và tinh thần của dân tộc".

Tổng giám đốc điều hành bóng đá Malaya, Rob Friend. ẢNH: NEW STRAITS TIMES

CEO Friend, cựu tiền đạo quốc tế từng chơi ở Bundesliga và Major League Soccer (MLS), được Malaysia bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2024 để chuyên nghiệp hóa cơ cấu đội tuyển quốc gia Malaysia.

"Đây là thời khắc quyết định đối với bóng đá Malaysia. Harimau Malaya vẫn đoàn kết và kiên định, sát cánh cùng các cầu thủ, HLV và nhân viên để chúng tôi tiến về phía trước với mục đích và quyết tâm", Friend kết thúc bài phát biểu của mình với sự lạc quan thận trọng rằng công lý sẽ chiến thắng, "Chúng tôi tôn trọng các thủ tục đang diễn ra và tin tưởng rằng quá trình này sẽ mang lại kết quả công bằng và minh bạch".

Tối 26-9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và áp dụng án treo giò 12 tháng cùng mức phạt 2.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi cầu thủ với cáo buộc làm sai lệch hồ sơ nhập tịch. Bảy cầu thủ này là Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. FAM có 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định đầy đủ bằng văn bản để nộp đơn kháng cáo theo quy định của FIFA.