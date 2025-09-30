Quy trình kháng cáo và án phạt cho bóng đá Malaysia ra sao? 30/09/2025 15:14

(PLO)- Bảy tuyển thủ Malaysia đã bị CLB chủ quản đình chỉ thi đấu. Quy trình xử lý bóng đá Malaysia của FIFA ra sao?

Tính đến thời điểm này, bảy tuyển thủ nhập tịch Malaysia trong làm gian lận hồ sơ nhập tịch theo dạng di sản của liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã bị đình chỉ thi đấu ở CLB.

Bảy tuyển thủ nhập tịch đều có mặt trong trận tuyển Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0 vào đêm 10-6 tại Bukit Jalil.

Bảy tuyển thủ này đã bị các CLB ở Nam Mỹ, Tây Ban Nha đình chỉ thi đấu theo lệnh của FIFA (cấm hoạt động bóng đá 12 tháng mỗi cầu thủ). Trong đó, Garces luôn trong đội hình xuất phát của Deportivo Alaves (đang đứng thứ 10 La Liga) cũng đã chịu án phạt từ CLB.

Có đến bảy tuyển thủ Malaysia nhập tịch "lậu", bóng đá Malaysia làm sao thoát được án phạt nặng?!. Ảnh:Bola

Riêng ba trong bảy tuyển thủ đang khoác áo CLB Johor Darul Tazim của Malaysia là tiền đạo Joao Figueiredo, hậu vệ Jon Irazabal và tiền vệ Hector Hevel cũng đã bị Công ty tổ chức giải nhà nghề Malaysia gạch tên các giải trong nước. Rồi họ cũng bị Ban tổ chức AFC Champions League Elite gạch tên vì CLB giàu có của Malaysia này dự giải Elite của châu Á mùa này.

LĐBĐ Malaysia nộp phạt cho FIFA 350 ngàn franc Thụy Sĩ, mỗi tuyển thủ nộp phạt 2 ngàn franc Thụy Sĩ.

Đoàn Malaysia, dẫn đầu là Chủ tịch danh dự FAM, ông Hamidin Amin được cho là đến Zurich để xem xét kháng cáo lên FIFA. Hồ sơ kháng cáo của Malaysia sẽ được Ban kỷ luật FIFA chuyển đến Tòa án bóng đá trực thuộc FIFA xem xét.

Rồi hồ sơ của Malaysia tiếp tục được chuyển đến Ban Kháng án của FIFA. Ban này rà soát lại việc sai sót, mức độ sai sót để đưa ra quyết định gửi Tòa án bóng đá cùng phê chuẩn. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng thì Tòa án thông qua Ban kỷ luật FIFA để thông báo lại cho đoàn Malaysia và thông tin về mức án.

Chuyện hầu như đã rõ mười mươi khi Malaysia thừa nhận “lỗi kỹ thuật” trong hồ sơ nhập tịch. Bóng đá Malaysia cũng đã tiến hành gạch tên ba tuyển thủ Malaysia dính án trong màu áo Johor Darul Tazim.

Khung hình phạt đã có tất cả theo bộ luật của FIFA. Trong khi đó, vòng loại Asian Cup là giải đấu của LĐBĐ châu Á (AFC) thì tổ chức này đưa ra hình phạt cụ thể, nhất là việc tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu" trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0. AFC sẽ đưa ra mức án cụ thể cho bóng đá Malaysia để FIFA rà soát về độ chính xác rồi mới chính thức ra thông báo.