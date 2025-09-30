Ngôi sao nhập tịch Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA 30/09/2025 13:09

(PLO)- Liridon Krasniqi - Ngôi sao nhập tịch Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA, gọi quyết định này là "không công bằng".

Tiền vệ nhập tịch Malaysia Liridon Krasniqi đã lên tiếng sau phán quyết bất ngờ của LĐBĐ thế giới (FIFA) đối với đội tuyển quốc gia Malaysia, gọi quyết định này là "không công bằng" và kêu gọi người dân Malaysia đoàn kết để bảo vệ phẩm giá nền bóng đá của đất nước".

Trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội, Krasniqi - người tự hào khoác lên mình chiếc áo đấu của Harimau Malaya - đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc của mình về sự án phạt bất ngờ của FIFA ảnh hưởng đến các cầu thủ truyền thống của Malaysia.

Liridon Krasniqi - Ngôi sao nhập tịch Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA: “Những gì đang xảy ra hiện nay với quyết định đột ngột của FIFA đối với đội tuyển quốc gia của chúng tôi không chỉ là bất công mà còn là sự thiếu tôn trọng đối với Malaysia, với các cầu thủ, người hâm mộ của chúng tôi và với nhiều năm làm việc đã được thực hiện một cách minh bạch và tuân thủ mọi quy tắc”.

Liridon Krasniqi nhấn mạnh rằng Malaysia đã tuân thủ mọi yêu cầu với sự hợp tác của Chính phủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA. Theo Krasniqi, các cầu thủ liên quan đã được phê duyệt trước diễn biến gây sốc này.

Liridon Krasniqi - Ngôi sao nhập tịch Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA. ẢNH: FAM

“Malaysia đã làm đúng mọi thứ. Mọi tài liệu, mọi thủ tục, mọi bước đều được tuân thủ… Giờ đây, đột nhiên các quyết định lại bị thay đổi? Tại sao? Bởi ai?”, Krasniqi đặt câu hỏi.

Krasniqi nhấn mạnh rằng vấn đề này vượt ra ngoài phạm vi thủ tục hành chính, và được coi là vấn đề “phẩm giá và liêm chính” của quốc gia. Krasniqi cho rằng sự trỗi dậy gần đây của bóng đá Malaysia đã khiến “một số thế lực” e ngại sức mạnh của Harimau Malaya. Krasniqi cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với ông Tunku Ismail Idris, Thái tử Johor, ghi nhận tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của ông trong quá trình thay đổi của bóng đá Malaysia.

“Không có sự tiến bộ nào trong số này có thể đạt được nếu không có Thái tử của chúng ta. Cá nhân tôi biết rõ ông ấy đã dành bao nhiêu công sức cho cả giải đấu lẫn đội tuyển quốc gia của chúng ta", Krasniqi tuyên bố.

Tuy nhiên, Krasniqi thừa nhận anh rất buồn khi chứng kiến ​​sự chia rẽ trong cộng đồng người Malaysia vào thời điểm mà sự đoàn kết là điều cần thiết nhất. Krasniqi kêu gọi tất cả người dân – bao gồm cầu thủ, người hâm mộ, giới truyền thông, chính phủ và công chúng – hãy cùng nhau bảo vệ bóng đá Malaysia.

“Gửi người dân Malaysia: bây giờ là lúc đoàn kết. Hãy ủng hộ các cầu thủ, ủng hộ đội tuyển, ủng hộ lá cờ của chúng ta. Chúng ta sẽ không khuất phục trước sự bất công. Chúng ta sẽ không để áp lực bên ngoài ngăn cản sự trỗi dậy của Malaysia”, Krasniqi tuyên bố.

Kết thúc thông điệp của mình bằng một lời khẳng định mạnh mẽ, Krasniqi khẳng định: "Chúng tôi chiến đấu cùng nhau. Bởi vì chúng tôi là Malaysia. Berani Kerana Benar".

Tiền vệ Krasniqi đã "ký tên" vào tuyên bố anh là "Liridon Krasniqi hay còn gọi là Matdon", khẳng định danh tính của anh không chỉ với tư cách là một cầu thủ bóng đá mà còn là một thành viên của gia đình thể thao Malaysia.

Trước đó, đêm 26-9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra phán quyết rằng FAM đã nộp tài liệu giả mạo để cho phép bảy cầu thủ (Facundo Garces, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado) được nhập tịch để tham gia các trận đấu chính thức của tuyển Malaysia. FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ, mỗi cầu thủ cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức. Như vậy, Krasniqi không có tên trong danh sách 7 cầu thủ nhận án phạt của FIFA.