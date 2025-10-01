Malaysia thua kiện FIFA sẽ đưa vụ việc ra Tòa 01/10/2025 10:55

Chủ tịch tạm quyền LĐBĐ Malaysia, ông Yusoff Mahadi cho biết Malaysia thua kiện FIFA họ sẽ tiếp tục đưa vụ việc ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS).

Chủ tịch tạm quyền Yusoff Mahadi cho biết FAM đang chờ phán quyết cuối cùng chi tiết của FIFA, nếu mọi thứ không sòng phẳng với Malaysia thì họ sẽ tiếp tục đưa sự việc ra Tòa CAS để phân xử.

Trong khi đó CEO các đội tuyển Malaysia, ông Robert Friend bày tỏ sự thất vọng về lỗi kỹ thuật của FAM dẫn đến việc bị FIFA trừng phạt này.

"Lỗi kỹ thuật" sai sót đến 7 cầu thủ nhập tịch, nhưng Malaysia thua kiện FIFA họ sẽ dẫn đến CAS kiện tiếp. Ảnh: Bola

Còn các tên tuổi lớn của bóng đá Malaysia hầu như họ không bình luận về vấn đề, họ chỉ yêu cầu qua sự cố này, lãnh đạo FAM nên nhìn nhận lại thực tế và bắt tay vào công tác đào tạo trẻ chất lượng để vươn lên một cách bền vững, việc trông chờ ngoại lực quá tốn kém, rủi ro đồng thời nó cũng phát sinh nhiều xung đột ngầm giữa cầu thủ trưởng thành trong nước và những cầu thủ nhập tịch.

Điều đáng nói là lượt trận thứ 3 và 4 của vòng loại Asian Cup 2027 sắp diễn ra nhưng bây giờ FAM vẫn chờ FIFA đưa ra phán quyết cuối cùng.

Phấn quyết trên nếu không có lợi cho đội tuyển Malaysia, hay nói khác đi là Malaysia thua kiện FIFA thì họ tiếp tục đưa vụ việc đến CAS. Thời gian chắc chắn không kịp còn một tuần nữa đội tuyển Malaysia sẽ đến Vientiane làm khách trước Lào và 5 ngày sau Malaysia về nhà tiếp lại Lào ngày 14-10?

Khả năng cao là cặp đấu Lào- Malaysia trong vòng 5 ngày qua lượt đi và về sẽ được AFC tạm thời hoãn lại chờ một thời gian nữa khi có những phán quyết và kiện tụng ngã ngũ. Chuyện này là không khó để xử lý nếu Malaysia thua kiện ở CAS.

Lỗi kỹ thuật hay cố tình thì đó đều là lỗi từ phía trong hồ sơ đệ trình nhập tịch cầu thủ Malaysia,có điều đó có nghĩa Malaysia sẽ chịu kỷ luật.

Những ngày này lại nóng chuyện hai nhân vật đình đám và giàu có của Malaysia là Hoàng tử Ismail, cựu Chủ tịch FAM, chủ nhân CLB Johor Darul Tazim dính 3 cầu thủ sai lệch hồ sơ nhập tịch. Vị này với Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, tỉ phú Erick Thohir đã có những cuộc khẩu chiến qua báo chí. Ông Hoàng Ismail cho rằng chính Chủ tịch Erick Thohir khi đi công cán tại New York, Mỹ đã trò chuyện và “nhiều chuyện” với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về khuất tất của FAM trong chuyện nhập tịch.

Mọi sự đều bền vững nếu xây dựng trên sự minh bạch, “vàng ròng sợ gì lửa”.

Hãy chờ phán quyết của FIFA và nếu như Malaysia thua kiện thì đến CAS quyết định. Có điều trước khi bùng nổ vụ tai tiếng thì bóng đá Malaysia có những vấn đề nội tại mà chính Chủ tịch Joehari Ayub đã từ chức không một lời hé môi với báo chí, còn người hâm mộ Malaysia thì đòi công khai.