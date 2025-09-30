7 ngoại binh nhập tịch Malaysia chính thức bị treo giò 30/09/2025 14:01

(PLO)- 3 cầu thủ của CLB Johor Darul Ta’zim trong nhóm 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bị cho là gian lận sẽ không thể ra sân vào đêm 30-9 gặp Machida Zelvia của Nhật Bản ở sân chơi AFC Champions League Elite.

Bóng đá Malaysia đang rung chuyển sau khi FIFA chính thức đưa ra án phạt đối với 7 ngoại binh nhập tịch Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả. Không chỉ nhận án cấm thi đấu 12 tháng, mỗi cầu thủ còn bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu VND). Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng phải gánh khoản tiền phạt nặng nề lên tới 350.000 franc. Đòn trừng phạt này lập tức kéo theo hệ quả lớn tại các CLB, buộc ban tổ chức giải đấu và các đội bóng liên quan phải hành động quyết liệt.

Theo thông cáo của FIFA công bố, 7 cầu thủ bị treo giò gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Họ chơi ở 5 CLB khác nhau: Deportivo Alaves (Tây Ban Nha), Unionistas (hạng ba Tây Ban Nha), Velez Sarsfield (Argentina), America de Cali (Colombia) và Johor Darul Ta’zim (JDT, Malaysia).

Đặc biệt, JDT là một trong những đội bóng hùng mạnh bậc nhất Đông Nam Á chịu tổn thất nặng nhất khi có tới 3 ngoại binh nhập tịch Malaysia dính án treo giò là Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Joao Figueiredo (14) cùng hai đồng đội Jon Irazabal và Hector Hevel của CLB JDT không thể ra sân ngày 30-9 ở sân chơi châu Á. Ảnh: CCT.

Ban tổ chức Giải vô địch bóng đá Malaysia (MFL) đã nhanh chóng ra quyết định đình chỉ bộ ba cầu thủ JDT khỏi mọi hoạt động trong khuôn khổ M-League. Điều này đồng nghĩa họ sẽ không thể ra sân trong suốt một năm tới, bao gồm cả các giải đấu quốc nội lẫn sân chơi châu lục. “3 ngoại binh nhập tịch Malaysia của JDT là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ lệnh cấm và sẽ không được góp mặt tại bất kỳ trận đấu nào trong thời gian bị xử phạt”, MFL tuyên bố, trích dẫn bởi tờ New Straits Times.

Đây thực sự là cú sốc lớn cho tham vọng của JDT, đặc biệt khi họ đang chuẩn bị cho hành trình ở AFC Champions League Elite. Vào ngày 30-9, đội bóng Malaysia sẽ tiếp đón Machida Zelvia, đại diện đến từ Nhật Bản, trong trận cầu quan trọng của bảng A. Việc mất ba trụ cột ngay trước thềm giải đấu không chỉ làm suy giảm sức mạnh đội hình mà còn ảnh hưởng đến tâm lý toàn đội.

HLV Xisco Munoz của JDT thừa nhận khó khăn này nhưng khẳng định ông cùng các học trò đang tập trung toàn lực cho nhiệm vụ trước mắt. “Một trong những điều chúng tôi nghĩ đến lúc này là tập trung tối đa vào hành vi và thái độ của cầu thủ. Quan trọng nhất là chúng tôi hướng sự tập trung vào trận đấu, vào kế hoạch chiến thuật và vào những gì có thể cống hiến cho người hâm mộ”, ông Munoz chia sẻ trên tờ The Star.

Có đến 9/11 ngoại binh nhập tịch Malaysia trong đội hình xuất phát đón tiếp khách Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6-2025. Ảnh: CCT.

Bộ ba Hevel, Irazabal và Figueiredo vốn là những mắt xích chủ lực trong lối chơi của Southern Tigers. Trong đó Hevel mang đến sự sáng tạo từ tuyến giữa, Irazabal đảm nhiệm vai trò phòng ngự chắc chắn, còn Figueiredo nổi bật ở khả năng săn bàn. Việc cả ba vắng mặt cùng lúc chẳng khác nào khiến JDT mất đi xương sống đội hình, đặc biệt trong bối cảnh họ đặt mục tiêu tiến xa ở đấu trường châu Á.

Không chỉ có JDT, các CLB khác như Alaves, Velez Sarsfield, America de Cali và Unionistas cũng buộc phải đình chỉ cầu thủ của mình, tuân thủ lệnh cấm từ FIFA. Điều này làm dấy lên làn sóng tranh cãi về việc quản lý hồ sơ nhập tịch và trách nhiệm của các liên đoàn quốc gia. Trong mắt người hâm mộ, vụ việc này đã gây ảnh hưởng đến thành tích thi đấu và làm lung lay niềm tin vào sự minh bạch của bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, FAM đang đối diện áp lực cực lớn từ dư luận. Ngoài khoản tiền phạt khổng lồ, họ còn phải chuẩn bị cho quá trình kháng cáo nếu muốn giảm nhẹ hình phạt. Luật sư thể thao trong khu vực nhận định, cơ hội để đảo ngược hoàn toàn quyết định không cao, nhưng FAM có thể yêu cầu FIFA hoặc Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xem xét lại mức độ nghiêm trọng của vi phạm để tránh những tác động quá tiêu cực.