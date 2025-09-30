Xavi hào hứng thay thế HLV Ruben Amorim tại Man United 30/09/2025 13:23

(PLO)- Tương lai của HLV Ruben Amorim tại Manchester United đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết và hiện có nhiều nguồn tin CLB muốn có ông thầy Xavi người Tây Ban Nha.

Sau chuỗi trận thất vọng của Man United, đỉnh điểm là thất bại 1-2 trước Brentford cuối tuần qua, sức ép từ dư luận và người hâm mộ ngày càng lớn. Các học trò của HLV Ruben Amorim vẫn loay hoay trong vòng xoáy bất ổn, thi đấu thiếu ổn định, và chưa thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng từng là biểu tượng của bóng đá Anh. Trong lúc đó, tin tức về việc HLV Xavi Hernandez bày tỏ khát khao tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford càng khiến câu chuyện thêm phần kịch tính.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, cựu chiến lược gia Barcelona đã sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện và đang hướng tầm mắt đến Premier League, cụ thể là Manchester United. Xavi được cho là đã dành nhiều thời gian nghiên cứu giải đấu, theo dõi diễn biến từng vòng đấu và tự tin mình có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường khốc liệt nhất thế giới.

“Xavi đang theo dõi sát sao Ngoại hạng Anh và anh ấy muốn đến Man United thay thế HLV Ruben Amorim càng sớm càng tốt, ngay cả khi CLB không có suất tham dự cúp châu Âu”, Romano chia sẻ trên sóng YouTube, trích dẫn bởi beIN Sports.

HLV Xavi đang muốn có cái bắt tay hợp tác với Man United. Ảnh: EPA.

Trong mắt nhiều người, Xavi và Amorim thuộc cùng một thế hệ cầm quân trẻ, đầy khát vọng. Nếu HLV Ruben Amorim từng ghi dấu ấn rực rỡ với Sporting Lisbon bằng danh hiệu vô địch Primeira Liga và lối chơi hiện đại, thì Xavi cũng khẳng định tên tuổi ở Al Sadd trước khi trở lại Camp Nou để dẫn dắt Barcelona. Dưới thời ông, Barca giành được La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời trình diễn triết lý bóng đá gắn kết, giàu tính kiểm soát. Tuy vậy, việc chia tay sân Camp Nou sớm hơn dự kiến đã để lại không ít nuối tiếc cho người hâm mộ Blaugrana.

Sự xuất hiện của Xavi trong danh sách ứng viên kế nhiệm tại Old Trafford cho thấy lãnh đạo Man United đang cân nhắc một hướng đi mới. Quỷ đỏ nhiều lần thay đổi HLV trong gần một thập kỷ qua nhưng vẫn chưa tìm lại ánh hào quang cũ. Từ David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer cho đến Erik ten Hag, rồi nay là HLV Ruben Amorim - tất cả đều ít nhiều thất bại trong việc đưa đội bóng trở lại đỉnh cao. Chính vì vậy, việc lựa chọn một nhà cầm quân trẻ trung, giàu ý tưởng như Xavi có thể là bước đi đầy rủi ro nhưng cũng tiềm ẩn hy vọng.

Tuy nhiên, Xavi không phải cái tên duy nhất trong tầm ngắm. Theo báo chí Anh, MU còn cân nhắc một loạt gương mặt khác như cựu HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate, Andoni Iraola gây ấn tượng mạnh tại Bournemouth, Oliver Glasner từng vô địch Europa League cùng Eintracht Frankfurt, cũng như Fabian Hurzeler đang nổi lên tại Đức. Điều này phản ánh sự thận trọng của ban lãnh đạo, khi họ hiểu rằng một quyết định sai lầm nữa có thể khiến MU tụt lại xa hơn trong cuộc đua ở Premier League.

Thủ quân Bruno Fernandes và đồng đội thi đấu thất thường ngay từ đầu mùa giải này. Ảnh: EPA.

Trong khi đó, tương lai gần của HLV Ruben Amorim gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả thi đấu sắp tới. Nếu thủ quân Bruno Fernandes cùng đồng đội không thể cải thiện phong độ, việc sa thải ông thầy người Bồ Đào Nha có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Old Trafford đã quá quen với cảnh thay tướng, nhưng mỗi lần biến động lại mang đến nhiều vết sẹo khó lành cho tập thể vốn dĩ thiếu ổn định. Người hâm mộ mong mỏi một sự thay đổi thật sự, không chỉ ở băng ghế huấn luyện mà còn ở chiến lược dài hạn, từ khâu chuyển nhượng cho đến triết lý thi đấu.

Cơ hội cho HLV Ruben Amorim ở lại sân Old Trafford không còn nhiều. Ảnh: EPA.

Xavi, với quá khứ huy hoàng trong màu áo Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, luôn gắn liền với hình ảnh của sự thông minh, bản lĩnh và phong cách cầm quân hiện đại. Ông am hiểu lối đá kiểm soát, đồng thời cũng sẵn sàng thử nghiệm để thích ứng với đối thủ. Việc ông công khai mong muốn dẫn dắt Manchester United cho thấy tham vọng khẳng định bản thân tại môi trường khắc nghiệt nhất.

Người hâm mộ Quỷ đỏ giờ đây chỉ có thể chờ đợi vào quyết định của thượng tầng CLB. Liệu HLV Ruben Amorim có thể cứu vãn chiếc ghế đang lung lay dữ dội, hay Old Trafford sẽ sớm chào đón một gương mặt mới, có thể là Xavi, hoặc một cái tên đầy bất ngờ khác?