Malaysia cáo buộc VFF đứng sau vụ scandal cầu thủ nhập tịch, FIFA sắp ra thông báo 01/10/2025 13:14

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hiện vẫn giữ kín thông tin trước sự giám sát ngày càng chặt chẽ của công chúng Malaysia nhưng đã đưa ra lời đảm bảo rằng họ đang nỗ lực hết sức để kháng cáo lệnh trừng phạt do LĐBĐ thế giới (FIFA) áp đặt.

Tờ The Star (Malaysia) đưa tin, trong trường hợp FAM kháng cáo không thành công, họ có thể nhờ đến Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết FAM đã bắt đầu các cuộc thảo luận nội bộ để giải quyết vấn đề trong cuộc họp tại trụ sở FAM ở Kelana Jaya ngày hôm qua 30-9.

Yusoff chia sẻ khi được tờ The Star liên hệ: "Chúng tôi đã có cuộc họp ngày hôm qua để thông báo với các thành viên hội đồng điều hành về tình hình, các lệnh trừng phạt và những việc FAM cần làm tiếp theo để giải quyết vấn đề này. Tốt nhất là họ nên biết chuyện gì đang xảy ra từ chúng tôi hơn là từ người khác. Giờ chúng tôi sẽ chờ đợi phán quyết của FIFA và Tòa án Bóng đá".

Yusoff cho biết FAM chỉ có thể lập hồ sơ kháng cáo sau khi nhận được phán quyết chi tiết của FIFA.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi. Ảnh: The Star

“Sau khi hoàn tất việc đó, chúng tôi sẽ chuẩn bị các lập luận để kháng cáo dựa trên những thông tin do FIFA cung cấp. Nếu kháng cáo không thành công, chúng tôi sẽ xem xét một hướng giải quyết khác, đó là Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS)”, ông Yusoff tuyên bố.

Ông Yusoff nói thêm rằng FAM hy vọng sẽ nhận được báo cáo đầy đủ của FIFA vào cuối tuần này. Khi được hỏi về bản chất của lỗi kỹ thuật dẫn đến hình phạt từ FIFA, hoặc liệu FAM có thể xác nhận nguồn gốc Malaysia của các cầu thủ nhập tịch hay không, đặc biệt là sau khi FIFA tiết lộ rằng giấy tờ nhập tịch cầu thủ của FAM đã bị làm giả, ông Yusoff vẫn giữ thái độ thận trọng.

“Hiện tại, tôi không thể nói thêm gì cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ. Chúng ta không thể đi sâu hơn cho đến khi có căn cứ phán quyết trong tay”, Yusoff nói, "Tất cả những gì tôi muốn khẳng định ở đây là công việc đang được tiến hành để giải quyết tình hình này".

Truyền thông Malaysia đã nỗ lực liên lạc với Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman, người đã tiết lộ lỗi kỹ thuật do một nhân viên gây ra khi đăng ký cầu thủ nhập tịch lên FIFA nhưng ông không trả lời.

Tối thứ sáu tuần trước, FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ và cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca và Joao Figueiredo, sau khi phát hiện ra những sai phạm trong hồ sơ đăng ký cầu thủ nhập tịch của FAM.

Mặc dù không có thông tin chi tiết nào về nguyên nhân gây ra án phạt chấn động này, nhiều người tự hỏi điều gì đã khiến FIFA phải đào sâu vào vấn đề này. Và tờ The Star của Malaysia đã đưa ra cáo buộc gây sốc. Theo đó, The Star cho rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi báo cáo lên FIFA sau trận thua thảm 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2026 tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 10-6.

Tờ The Star nói thêm, báo cáo của VFF được lập chỉ một ngày sau trận đấu và FIFA đã điều tra vấn đề này trong nhiều tháng trước khi đưa ra tuyên bố trừng phạt bóng đá Malaysia vào ngày 26-9. Theo nguồn tin nội bộ từ FIFA được chia sẻ với The Star, thông tin chi tiết đầy đủ về vấn đề này có thể được FIFA công bố trên trang web của họ trong một hoặc hai ngày tới.

Trước đó, truyền thông Malaysia cũng cáo buộc bóng đá Indonesia đứng sau chuyện tố họ lên FIFA vụ cầu thủ nhập tịch. Nhưng chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir đã bác bỏ cáo buộc đó.

Ông Erick Thohir cho biết, "Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hoặc chính sách của mỗi quốc gia. Nhưng tôi xin lỗi, chúng tôi ở Indonesia muốn thể thao phát triển. Chúng tôi muốn bóng đá của chúng tôi tốt, cầu lông của chúng tôi tốt, Pencak Silat của chúng tôi đạt đẳng cấp thế giới, thể thao của chúng tôi tiên tiến, vâng, chúng tôi phải làm điều đó. Nhưng chúng tôi không can thiệp hay xen vào vấn đề của các quốc gia khác".