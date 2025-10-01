Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia hồi hộp chờ phán quyết mới của FIFA 01/10/2025 15:09

(PLO)- Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia hiện vẫn giữ thái độ thận trọng, chờ đợi kết quả kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) gửi lên FIFA trước khi có bất kỳ phản ứng chính thức nào.

Bộ trưởng Hannah Yeoh nhấn mạnh rằng FAM, với tư cách là một tổ chức thể thao lớn, có đầy đủ năng lực và đội ngũ pháp lý để xử lý vụ nghi án gian lận cầu thủ nhập tịch một cách chuyên nghiệp. Theo bà, mọi thông tin chi tiết hay câu hỏi liên quan là thuộc quyền phát ngôn của FAM, vì đây là cơ quan nắm rõ nhất tình hình cập nhật của đơn kháng cáo.

Trong phát biểu của mình, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah cho biết sẽ chỉ lên tiếng chính thức sau khi FIFA công bố phán quyết. Bà thừa nhận rằng nếu có những thiếu sót trong quá trình quản lý, Bộ sẽ phối hợp để khắc phục, nhằm tránh lặp lại sai lầm tương tự. Tuy nhiên, theo lời bà, giai đoạn này còn quá sớm để đưa ra bất kỳ cam kết nào, vì mọi thứ phụ thuộc vào tình trạng đơn kháng cáo.

Ngoài ra, bà cũng khẳng định rằng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia không cần phải hỗ trợ thêm cho FAM trong quá trình này bởi hiệp hội bóng đá quốc gia có đủ nguồn lực riêng để đối phó.

Có 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình Malaysia tiếp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 bị nghi ngờ gian lận. Ảnh: CCT.

Sự việc bắt đầu từ tuần trước, khi FAM cùng bảy cầu thủ di sản bị Ủy ban kỷ luật của FIFA trừng phạt vì vi phạm Điều 22 trong Bộ luật kỷ luật FIFA, liên quan đến việc làm giả tài liệu. Các tài liệu này được cho là đã được dùng để hợp thức hóa tư cách thi đấu của cầu thủ trong trận vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 thắng đậm Việt Nam 4-0, diễn ra ngày 10-6. Trong danh sách những cầu thủ bị phạt có Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo quyết định từ FIFA, FAM bị phạt số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 11,5 tỉ VND). Bên cạnh đó, mỗi cầu thủ dính líu bị phạt 2.000 franc và bị đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng. Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong dư luận Malaysia, đặc biệt trong bối cảnh FAM vốn đã chịu nhiều chỉ trích về cách quản lý nhân sự và minh bạch tài chính trong vài năm qua.

Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, đã thừa nhận tồn tại lỗi kỹ thuật trong khâu xử lý hồ sơ từ phía đội ngũ hành chính. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những cầu thủ này đều là công dân hợp pháp của Malaysia và xứng đáng được bảo vệ quyền lợi.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh chờ động thái tiếp theo của FAM và bằng chứng xác thực từ FIFA. Ảnh: NST.

Hiện tại, FAM vẫn đang chờ phán quyết bằng văn bản chi tiết từ FIFA để có thể nộp đơn kháng cáo theo đúng trình tự pháp lý. Ông Noor Azman khẳng định liên đoàn xem trọng sự việc này và sẽ dùng đầy đủ các kênh pháp lý để bảo vệ danh dự cũng như quyền lợi của bóng đá Malaysia.

Đáng chú ý, vụ việc này gợi nhớ đến một số tiền lệ trong bóng đá thế giới, nơi các liên đoàn quốc gia từng bị phạt nặng vì gian lận giấy tờ cầu thủ. Điển hình như trường hợp của một số đội Nam Mỹ trước đây khi cố gắng hợp thức hóa cầu thủ nhập tịch để tăng cường sức mạnh thi đấu. Trong thời bóng đá hiện đại, việc khai thác nguồn cầu thủ gốc nước ngoài ngày càng phổ biến, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về thủ tục pháp lý và giấy tờ.

Trong khi chờ phán quyết, nhiều chuyên gia trong khu vực đã đưa ra quan điểm khác nhau. Một số người cho rằng FAM khó có thể thoát án phạt, bởi FIFA từ trước đến nay luôn cứng rắn với các hành vi gian lận liên quan đến tư cách cầu thủ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nếu FAM chứng minh được lỗi nằm ở yếu tố kỹ thuật và các cầu thủ thực sự là công dân hợp pháp, FIFA có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Nhờ nguồn cầu thủ nhập tịch nhanh chóng, chủ nhà Malaysia đã thắng đậm khách Việt Nam 4-0. Ảnh: CCT.

Bên ngoài sân cỏ, sự việc này còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phát triển bóng đá Malaysia trong tương lai gần. Việc mất đi bảy cầu thủ di sản, vốn được kỳ vọng nâng tầm đội tuyển, sẽ tạo ra khoảng trống lớn trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế. Thậm chí, nhiều cổ động viên lo ngại rằng sự cố này có thể khiến Malaysia hụt hơi trong hành trình hướng đến Asian Cup 2027 mà đối thủ lớn nhất là tuyển việt Nam

Sự việc cũng tạo ra áp lực lớn đối với FAM trong việc lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Sau nhiều năm kỳ vọng vào làn sóng cầu thủ nhập tịch nhằm nâng tầm đội tuyển, giờ đây chiến lược này đang bị thử thách nghiêm trọng. Một số nhà phân tích thể thao Malaysia đã gợi ý rằng FAM cần thay đổi cách tiếp cận, tập trung hơn vào việc đào tạo cầu thủ trẻ trong nước thay vì chỉ phụ thuộc vào nguồn lực nhập tịch.

FIFA xác nhận ban đầu có đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng giấy tờ giả. Ảnh: CCT.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh, trong phát biểu của mình, cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này là bảo đảm sự minh bạch và đúng quy trình. Bà cho biết bất kỳ sự cố nào liên quan đến tính hợp pháp của cầu thủ đều sẽ ảnh hưởng không chỉ đến uy tín của FAM mà còn cả hình ảnh bóng đá Malaysia trên trường quốc tế. Chính vì vậy, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, nhưng đồng thời để cho FAM tự chịu trách nhiệm trong việc xử lý.

Toàn bộ diễn biến này đang trở thành tâm điểm chú ý tại Malaysia và khu vực Đông Nam Á. Kết quả kháng cáo của FAM sẽ có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với số phận của các cầu thủ liên quan mà còn định hình hướng đi tiếp theo của bóng đá Malaysia.