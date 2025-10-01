HLV Kim Sang-sik tăng cường ngoại binh nhập tịch lên tuyển 01/10/2025 12:25

(PLO)- Sau trường hợp trung vệ Gustavo Santos đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nhập tịch, hai gương mặt khác đã lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik với mong muốn đưa lên tuyển quốc gia.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục chứng kiến thêm những diễn biến mới khi hai cái tên quen thuộc của V-League là trung vệ Janclesio và tiền đạo Geovane Magno sẽ nhập tịch để tăng cường cho đội hình của HLV Kim Sang-sik. Động thái này ngay lập tức khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm, bởi đây đều là những cầu thủ đã để lại nhiều dấu ấn trong suốt quãng thời gian thi đấu tại Việt Nam.

Trên cơ sở đề nghị của VFF và đề xuất trực tiếp từ HLV Kim Sang-sik, Bộ VH-TT&DL có công văn gửi Bộ Tư pháp, đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho hai cầu thủ nói trên. Nếu thành công, Janclesio và Geovane sẽ trở thành những bổ sung chất lượng cho đội tuyển quốc gia, cả ở hàng thủ lẫn hàng công, những vị trí vốn đang cần thêm sự lựa chọn trước loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 cũng như các giải đấu quốc tế khác.

Janclesio, sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m96 và lối chơi mạnh mẽ, được đánh giá là một trong những trung vệ ngoại binh bền bỉ bậc nhất V-League. Anh đã có hơn 5 năm chinh chiến tại Việt Nam trong màu áo nhiều CLB khác nhau như Thể Công Viettel, Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương (nay là TP.HCM).

Trung vệ cao kều Janclesio nếu nhập tịch thành công sẽ trở thành lá chắn thép trong đội hình của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: CCT.

Ở bất kỳ đội bóng nào, trung vệ người Brazil cũng luôn là chốt chặn tin cậy nhờ khả năng đọc tình huống tốt và đặc biệt là sức mạnh trong các pha không chiến. Với thời gian sinh sống và thi đấu lâu dài, Janclesio hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện để xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong khi đó, Geovane Magno sinh năm 1994, cao 1m88 từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với khán giả V-League. Anh gia nhập Sài Gòn FC vào năm 2019 và nhanh chóng gây ấn tượng với lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm đa dạng. Sau đó, Geovane tiếp tục thi đấu cho những đội bóng lớn như Hà Nội FC, CLB Công an Hà Nội và gần đây là Thể Công Viettel.

Với 32 bàn thắng sau 98 trận tại V-League, tiền đạo này được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngoại binh hiệu quả nhất trong lịch sử giải đấu. Sau hơn 5 năm gắn bó, Geovane đã bày tỏ mong muốn được nhập tịch để có thể gia nhập đội hình của HLV Kim Sang-sik, xem đây là sự tri ân dành cho mảnh đất và người hâm mộ đã gắn bó với anh suốt thời gian qua.

Tiền đạo Geovane (phải) sở hữu bản năng săn bàn lợi hại. Ảnh: CCT.

Nếu cả ba trường hợp Gustavo Santos, Janclesio và Geovane đều được thông qua, HLV Kim Sang-sik có thêm nguồn lực giá trị. Gustavo Santos, vốn chơi ở vị trí trung vệ, mang đến sự mạnh mẽ và chắc chắn, còn Janclesio có thể tạo ra sự an toàn tuyệt đối trước khung thành. Trong khi đó, Geovane với sự nhạy bén trong tấn công sẽ bổ sung chất lượng cho hàng công vốn đang thiếu sự đột biến.

Thực tế, chiến lược sử dụng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Trong quá khứ, đội tuyển từng chào đón những gương mặt như thủ môn Đặng Văn Lâm (mang hai dòng máu Việt - Nga), trung vệ Adriano Schmidt (Việt - Đức), hậu vệ trái Jason Quang-Vinh Pendant (Việt - Pháp), hay tiền đạo Mạc Hồng Quân (Việt - Séc),…

Về ngoại binh đủ điều kiện nhập tịch, nhiều cầu thủ gốc ngoại như Samson Kayode, Hoàng Vũ Samson, Đinh Hoàng Max hay Đinh Hoàng La, Phan Văn Santos,… từng góp mặt ở các giải đấu quốc nội, dù không phải tất cả đều có cơ hội lên tuyển. Gần đây, sự xuất hiện của những cầu thủ như Nguyễn Filip hay Patrick Lê Giang,… tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của nguồn lực Việt kiều trong hành trình xây dựng đội tuyển.

Các ngoại binh nhập tịch là lực lượng nòng cốt của HLV Kim Sang-sik. Ảnh: CCT.

Bóng đá khu vực Đông Nam Á có nhiều bài học thành công khi tận dụng nguồn cầu thủ nhập tịch. Thái Lan, Malaysia hay Indonesia đều từng sử dụng những ngoại binh giàu kinh nghiệm, kết hợp với dàn cầu thủ bản địa để nâng cao sức mạnh đội tuyển trong các giải đấu quốc tế. Với Việt Nam, việc chọn lựa những cầu thủ đã gắn bó lâu dài với V-League, hiểu môi trường bóng đá nội địa và thể hiện sự cống hiến thực sự, được coi là giải pháp hợp lý và an toàn.

Người hâm mộ đang kỳ vọng quá trình nhập tịch diễn ra thuận lợi, HLV Kim Sang-sik có thêm sự cân bằng và chiều sâu ở tất cả các tuyến. Trong bối cảnh bóng đá hiện đại đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt, sự bổ sung từ những ngoại binh giàu kinh nghiệm như Janclesio và Geovane, cùng với Gustavo Santos, hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo mới, giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hướng đến các mục tiêu lớn sắp tới.