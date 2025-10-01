Liverpool gục ngã, Mourinho đau đớn và bất ngờ ở UEFA Champions League 01/10/2025 08:49

(PLO)- Lượt trận thứ hai UEFA Champions League đã khép lại với nhiều điểm nhấn đáng chú ý, khi hầu hết các ông lớn đều giành chiến thắng nhưng vẫn có những cú sảy chân và kịch tính bất ngờ.

Trên sân Metropolitano, Atletico Madrid đã biến trận đấu thành một bữa tiệc bàn thắng khi hủy diệt Eintracht Frankfurt 5-1. Các pha lập công đến từ Raspadori, Le Normand, Griezmann, Simeone và cú sút phạt đền lạnh lùng của Julian Alvarez. Màn trình diễn này cho thấy Atletico khẳng định sức mạnh tấn công đa dạng, với năm bàn thắng đến từ năm cầu thủ khác nhau, chỉ vài ngày sau khi vùi dập Real Madrid 5-2 ở giải quốc nội.

Ở một diễn biến khác của UEFA Champions League rạng sáng 1-10, Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch khi dễ dàng vượt qua tân binh Kairat Almaty với tỷ số 5-0. Kylian Mbappe trở thành tâm điểm khi lập một cú hat trick, nâng cao sự tự tin cho Los Blancos trong hành trình chinh phục châu Âu. Trong khi đó, Inter Milan cũng chứng tỏ bản lĩnh với chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague, còn Marseille khiến Ajax choáng váng khi ghi vào lưới đối thủ bốn bàn không gỡ.

Đáng chú nhất nhất là ứng viên Liverpool lại bất ngờ bị chủ nhà Galatasaray chặn đứng. Một quả phạt đền của Victor Osimhen là quá đủ cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tạo nên cú sốc, đồng thời khiến The Kop phải nhìn lại khả năng tận dụng cơ hội. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Liverpool, sau khi ngã ngựa bởi Crystal Palace ở đấu trường Premier League khiến cho HLV Arne slot đau đầu về hàng phòng ngự.

Victor Osimhen ghi bàn duy nhất giúp Galatasaray qua mặt ứng viên Liverpool. Ảnh: EPA.

Tottenham cũng trải qua một đêm khó nhọc ở lượt trận thứ hai UEFA Champions League khi bị Bodo/Glimt dẫn trước và chỉ kịp gỡ hòa 2-2 nhờ màn vùng lên muộn màng.

Trận đấu được chú ý nhiều nhất có lẽ là màn tái xuất Champions League của Jose Mourinho cùng Benfica. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha đã phải nếm trái đắng ngay trên sân nhà khi để thua đội bóng cũ Chelsea 0-1 tại sân Stamford Bridge. Điều đáng nói, bàn thua lại đến từ một pha phản lưới nhà của Richard Rios, biến chiến thắng của The Blues trở nên may mắn.

Thất bại này đã chấm dứt chuỗi bất bại ngắn ngủi của Benfica và còn làm hoen ố phần nào bản lý lịch chói sáng của Mourinho ở đấu trường châu Âu. Với một HLV nổi tiếng thực dụng và từng vô địch UEFA Champions League, việc nhận thất bại trong ngày tái ngộ đội bóng cũ rõ ràng là một vết gợn không mong muốn.

HLV Mourinho nhận cái thua đầu tiên ở sân đội bóng cũ Chelsea. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Bayern Munich dễ dàng đè bẹp Pafos 5-1, cho thấy phong độ ổn định quen thuộc. Atalanta cũng ghi dấu ấn với chiến thắng 2-1 trước Club Brugge, qua đó tiếp tục duy trì hy vọng tiến sâu. Những kết quả này càng tô đậm hình ảnh một vòng bảng có phần “chênh lệch” khi các đại diện giàu truyền thống vẫn nắm ưu thế.

Một chi tiết thú vị là ở vòng đấu thứ hai UEFA Champions League, số bàn thắng đến từ những cú sút xa và phạt đền chiếm tỷ lệ khá cao, phản ánh sự căng thẳng và quyết liệt trong từng pha tranh chấp. Nhưng nhìn chung, các ông lớn ở sân chơi châu Âu đã bắt đầu tăng tốc, với Atletico và Real cùng nổ súng tới 10 lần chỉ trong hai trận, trong khi Tottenham phải trầy trật mới giữ lại một điểm. Đặc biệt, cú hat trick của Mbappe đang giúp anh tiến gần hơn đến kỷ lục ghi bàn tại Champions League và lên tiếng nhắc nhở cả châu Âu rằng anh vẫn là hung thần ở những trận cầu lớn.

Nếu như các chiến thắng của Atletico, Real hay Bayern mang dáng dấp một lời khẳng định sức mạnh thì thất bại của Benfica và cú sảy chân của Liverpool lại khiến vòng đấu thêm phần kịch tính. UEFA Champions League vốn dĩ luôn nổi tiếng vì sự bất ngờ, và mùa giải này cũng sẽ không ngoại lệ.