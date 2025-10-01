'HLV nói tôi sẽ không bao giờ chơi cho MU nữa' 01/10/2025 07:01

(PLO)- "HLV nói tôi sẽ không bao giờ chơi cho MU nữa. Tôi biết mình đã xong đời", đó là chia sẻ của Ben Foster.

Thủ môn Ben Foster chia sẻ HLV Sir Alex Ferguson nói với anh rằng sự nghiệp của anh tại MU đã kết thúc sau màn trình diễn kinh hoàng trong trận đấu nảy lửa tại Premier League năm 2009. "HLV nói tôi sẽ không bao giờ chơi cho MU nữa", Ben Foster cho biết.

Ben Foster đã tiết lộ khoảnh khắc HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson thông báo tin dữ rằng sự nghiệp của anh tại Manchester United đã kết thúc. Nhưng Ben Foster cũng giải thích lý do tại sao anh vẫn luôn ngưỡng mộ Fergie, bất chấp nỗi đau đó.

Thủ môn này gia nhập MU từ Stoke City vào năm 2005 sau khi lọt vào mắt xanh của vị HLV huyền thoại người Scotland trong thời gian được cho mượn tại Wrexham. Ben Foster gặp khó khăn trong việc khẳng định vị thế ở đội một trong suốt thời gian ở Old Trafford, khi Edwin van der Sar luôn là thủ môn số 1 của CLB.

Ben Foster ban đầu được MU cho Watford mượn trong hai mùa giải đầu tiên để giúp anh tiến bộ. Mặc dù Ben Foster trở lại MU trước mùa giải 2007 - 2008, nhưng chấn thương đã khiến anh phải ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải đó, theo Manchester Evening News.

"HLV nói tôi sẽ không bao giờ chơi cho MU nữa. Tôi biết mình đã xong đời", thủ môn Ben Foster nhớ lại. ẢNH: EPA

Cựu thủ môn đội tuyển Anh sau đó hai lần giành Cúp Liên đoàn cùng MU, mặc dù số lần ra sân tại Ngoại hạng Anh của anh rất hạn chế. Màn trình diễn kém thuyết phục trong trận derby Manchester căng thẳng ở Premier League vào tháng 9 năm 2009 là khởi đầu cho sự sa sút của Ben Foster tại MU.

Ben Foster được Sir Alex Ferguson chọn để thay thế Van der Sar bị chấn thương trong chiến thắng 4-3 đầy kịch tính của MU trước Man City, với việc Michael Owen ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ tại Old Trafford.

Tuy nhiên, một sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Ben Foster đã khiến anh phải đối mặt với màn "sấy tóc" khét tiếng của Sir Alex Ferguson sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Hồi tưởng lại sự việc trong podcast No Tippy Tappy Football, Ben Foster tiết lộ: "Tôi có một trải nghiệm tồi tệ và tôi biết mọi chuyện đã rõ ràng. Tôi nghe thấy HLV nói gì đó, bởi vì họ có một chiếc tivi trong phòng thay đồ ở Old Trafford.

Sir Alex Ferguson đang xem lại băng ghi hình. Tôi ngồi cạnh ông ấy và nghĩ, "Ôi trời, ai đó tắt cái tivi này đi. Thật là tệ hại". Sir Alex Ferguson đang xem và nói với ai đó, "Chúa ơi, anh ta cần phải ra đi". Tôi biết Sir Alex đang nói về tôi và thật bất ngờ, tuần sau tôi đã ngồi ngoài.

Sir Alex Ferguson sẽ nói rõ tình hình của bạn, tôi rất thích điều đó ở ông ấy. Ông ấy nói kiểu, "Nghe này, tôi thấy cậu mất tự tin rồi nên tôi sẽ loại cậu khỏi đội. Tôi sẽ cho Tomasz Kuszczak vào sân một thời gian, rồi Edwin sẽ trở lại sau vài tuần nữa"".

Bất chấp sai lầm của mình, Ben Foster trở lại khung thành của MU trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh với Sunderland tại Old Trafford vào tháng sau. Một sai lầm khác của Ben Foster đã tạo điều kiện cho Kenwyne Jones ghi bàn trong trận hòa 2-2.

Khoảnh khắc quan trọng đó không chỉ khiến Ben Foster mất vị trí trong đội hình MU, mà đó còn là trận đấu đỉnh cao cuối cùng của anh cho MU. Tuy nhiên, khi nhớ lại những ngày đen tối đó, Ben Foster thừa nhận anh trân trọng sự trung thực đến tàn nhẫn của Sir Alex Ferguson, và việc rời MU thực sự đã giúp sự nghiệp của anh đi đúng hướng.

Ben Foster giải thích: "Kenwyne Jones to lớn đang ở phía trước, và bóng bay vào vòng cấm. Tôi định đấm bóng, nhưng anh ấy đánh đầu trước và ghi bàn, rồi anh ấy bỏ tôi lại trên sân. Tôi đã thốt lên, "Ôi Chúa ơi".

Một lần nữa, Patrice Evra ghi bàn thắng vào phút cuối giúp tôi phần nào, nhưng HLV Sir Alex Ferguson thì lại nổi giận. Tôi nhớ mình vào phòng thay đồ khi trận đấu kết thúc và đó là lúc máy sấy tóc được bật lên.

Sir Alex Ferguson nói với tôi, "Cậu sẽ không bao giờ được chơi cho CLB này nữa", nhưng điều đó cũng xảy ra trước mặt tất cả các chàng trai khác. Tôi chỉ nhớ mình nghĩ, "Ôi, thật kinh khủng. Tôi không cần điều này nữa".

Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng mình đã xong đời rồi, và đúng là như vậy. Lúc đó, mọi chuyện thật kinh khủng. Tôi đã rời đi vào cuối mùa giải đó và ký hợp đồng với Birmingham. Đối với tôi, đó là lúc sự nghiệp của tôi thực sự bắt đầu".

Sau khi rời Old Trafford vào cuối mùa giải 2009 - 2010, Ben Foster chuyển đến Birmingham City, nơi anh khẳng định mình là thủ môn số một của CLB, giành chức vô địch League Cup lần thứ ba cùng Birmingham vào năm 2011.

Màn trình diễn xuất sắc đã giúp Ben Foster chuyển đến West Bromwich Albion vào năm 2012, nơi anh tiếp tục duy trì phong độ tuyệt vời. Ben Foster, người có tám lần khoác áo đội tuyển Anh trong suốt sự nghiệp, sau đó có bốn năm thi đấu tại Watford trước khi kết thúc sự nghiệp tại Wrexham, giúp họ giành chức vô địch National League vào năm 2023.