MU đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool 30/09/2025 13:34

Liverpool và MU là kình địch lâu năm, nhưng MU có thể vô tình giúp đội bóng vùng Merseyside có được một trong những mục tiêu chuyển nhượng của họ. Theo đó, MU đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool về Guehi.

Nếu Manchester United quyết định chia tay HLV Ruben Amorim và bổ nhiệm HLV trưởng Crystal Palace Oliver Glasner, họ có thể vô tình tạo điều kiện cho Liverpool theo đuổi Marc Guehi. Glasner, 51 tuổi, gần đây đã khiến HLV Arne Slot phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải sau khi Crystal Palace giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool với các bàn thắng của Ismaila Sarr và Eddie Nketiah, bên cạnh bàn gỡ hòa 1-1 của Federico Chiesa.

Với việc Crystal Palace đang đứng vững ở vị trí thứ hai Premier League và là đội duy trì khởi đầu bất bại ở mùa giải mới, danh tiếng của Glasner đang ngày càng được củng cố. Trong khi đó, MU đã phải chịu thất bại 1-3 trên sân khách trước Brentford, gây thêm áp lực lên Amorim.

Sau trận đấu, HLV Glasner khéo léo né tránh những câu hỏi về tin đồn gần đây liên quan đến việc ông sẽ chuyển đến dẫn dắt MU. Nếu MU có thể thuyết phục nhà vô địch FA Cup đến Old Trafford, họ có thể thấy mình đang giúp Liverpool theo đuổi Guehi.

MU đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool nhằm chiêu mộ Guehi. ẢNH: EPA

TalkSPORT gần đây đưa tin Glasner nằm trong danh sách rút gọn ba ứng cử viên của MU nhằm thay thế Amorim, bao gồm cựu HLV đội tuyển Anh Sir Gareth Southgate và HLV của Bournemouth Andoni Iraola. Nếu MU chiêu mộ được HLV Glasner, việc Guehi rời Selhurst Park có thể được đẩy nhanh hơn, mang lại lợi thế lớn cho Liverpool.

Liverpool được cho là rất muốn chiêu mộ Guehi vào mùa hè năm sau khi anh trở thành cầu thủ tự do. Tuyển thủ Anh được cho là vẫn đang rất mong muốn chuyển đến Anfield, bất chấp thỏa thuận với Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè đã đổ vỡ vào phút chót.

Mặc dù có rất ít gợi ý rằng Guehi có thể thay đổi lập trường và ký hợp đồng gia hạn với Crystal Palace, nhưng việc Glasner ra đi trong mùa giải này càng đẩy nhanh quá trình Guehi ra đi.

Sau khi MU kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 Premier League, Amorim hiện chỉ có tỷ lệ chiến thắng là 27,3% tại MU, tương tự như cựu HLV Graham Potter, người đã bị West Ham United sa thải và HLV Nuno Espirito Santo kế nhiệm vào cuối tuần qua.

Khi được tờ Kicker của Áo hỏi về những đồn đoán gần đây liên quan đến MU, Glasner đã chọn cách không làm rõ lập trường của mình. HLV Glasner của Crystal Palace nói: "Tôi theo dõi tất cả các tin đồn. Chỉ có vậy thôi. Với thái độ trung lập và hoàn toàn thoải mái, tôi tập trung vào công việc hàng ngày với các cầu thủ và trợ lý HLV của mình và cố gắng tận hưởng nó nhiều nhất có thể".

Trong khi đó, HLV Arne Slot của Liverpool đã phải chịu một tổn thất lớn về mặt lực lượng ở vị trí trung vệ trước trận thua Crystal Palace. Sau màn ra mắt ấn tượng ở Liverpool, tân binh Giovanni Leoni đã bị đứt dây chằng chéo trong chiến thắng 2-1 trước Southampton tại League Cup.

Cầu thủ người Ý sẽ phải ngồi ngoài một năm vì chấn thương, như Slot đã xác nhận trong buổi họp báo trước trận thua Crystal Palace. Mặc dù một số người có thể dự đoán chấn thương của Leoni sẽ thúc đẩy việc Liverpool theo đuổi Guehi vào tháng Giêng sang năm, nhưng vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định điều đó sẽ không làm thay đổi chiến lược chuyển nhượng mùa đông của Liverpool, trừ khi có thêm chấn thương xảy ra.

HLV Arne Slot của Liverpool nói: "Tất cả phụ thuộc vào việc chúng tôi có thêm chấn thương hay không, và liệu có cơ hội nào trên thị trường chuyển nhượng hay không, đó là tất cả những câu trả lời tôi luôn đưa ra. Tôi không muốn sử dụng đội hình 24/25 cầu thủ.

Ngoài ra, nếu tôi dẫn dắt một đội bóng có bốn hoặc năm cầu thủ chấn thương trong suốt cả mùa giải, thì có lẽ sẽ khôn ngoan hơn nếu sử dụng đội hình 24/25, nhưng lịch sử gần đây cho thấy chúng tôi có thành tích tốt cho đến bây giờ. Chúng tôi không thể có năm hay sáu ca chấn thương cùng lúc trong suốt cả mùa giải. Nếu tình hình diễn ra như vậy, chúng tôi sẽ chỉ còn rất ít cầu thủ và điều đó thường rất khó khăn."