HLV Masatada Ishii đem “dao mổ trâu giết gà”, còn HLV Kim Sang-sik lại tự tin 02/10/2025 12:38

Tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam lần lượt ở bảng D và F vòng loại Asian Cup 2027 có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan thì vô cùng thận trọng sau khi bị thua Turkmenistan 1-3. Trong khi HLV Kim Sang-sik lại thừa tự tin.

Bảng D và F, cụ thể là tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam tương đồng ở chỗ hai đại kỳ phùng này đều xác định chỉ 1 đối thủ cạnh tranh. Đối thủ chính của tuyển Thái Lan là Turkmenistan, hai đối thủ còn lại là Đài Loan và Sri Lanka không có cửa gây khó với Thái Lan. Tuyển Việt Nam có đối thủ chính là Malaysia, còn Nepal và Lào quá yếu.

HLV Masatada Ishii gọi Chanathip vốn "chọn trận mà chơi" do hay chấn thương,nhưng lần này anh cũng lên tuyển để đá với Đài Loan. Ảnh:AFC

Và cũng lượt trận thứ 2, tuyển Việt Nam bị “sụp hầm” nặng ở Bukit Jalil khi thua Malaysia 0-4, đối thủ có đến 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA treo giò 1 năm.

Tương tự tuyển Thái Lan đêm 10-6 cũng bất ngờ thua chủ nhà Turkmenistan 1-3 ở Ashgabat. Cái thua này khiến tuyển Thái Lan mất vé đi Asian Cup 2027 rất cao. Trong khi tuyển Việt Nam rất sáng khi tuyển Malaysia có nguy cơ bị FIFA và AFC trừng phạt khi làm lệch hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ.

Và cũng chính vì lẽ đó, đợt tập trung đầu tháng 10 này, HLV Masatada Ishii của Thái Lan phải đem “dao mổ trâu giết gà”. Tuyển Thái Lan dù đá hai trận với Đài Loan rất yếu nhưng HLV Masatada Ishii tập trung 24 tuyển thủ mạnh nhất, trong đó có nhạc trưởng Chanathip, tiền đạo Supachai, tiền vệ Thitiphan, Benjamin Davis, Supachok, Seksan Rattre...

HLV Masatada Ishii không dám phiêu lưu dù đá với Đài Loan, còn HLV Kim Sang-sik thì gọi 8 gương mặt trẻ lên tuyển đá với Nepal. Ảnh:B.P

Bởi HLV Masatada Ishii thừa hiểu nếu sẩy chân trước Đài Loan thì coi như ông là nhà cầm quân người Nhật thứ 3 rời khỏi bóng đá Thái Lan trong vòng vài tháng qua sau các đồng hương ở đội U-23 Thái Lan và tuyển nữ Thái Lan... Với thành phần 24 tuyển thủ mà HLV Masatada Ishii vừa công bố để đá hai trận lượt đi và về bảng D với Đài Loan, không khác gì “dao mổ trâu đem giết gà”.

Trong khi đó,HLV Kim Sang-sik vừa công bố 24 cái tên thì có đến 8 cái tên lần đầu tiên lên đội tuyển quốc gia từ tuyến U-23. Đó là sự tự tin.

Nepal cũng chẳng phải “cạ cứng” với tuyển Việt Nam, chẳng làm cho HLV Kim Sang-sik phải vò đầu. Đã vậy lượt về trận Nepal - Việt Nam đá ở Kathmandu nhưng Nepal đang bất ổn nên họ đá nhờ ở sân Thống Nhất, thế là tuyển Việt Nam được lợi đủ điều.

Trận lượt đi, tuyển Việt Nam tiếp Nepal trên sân Bình Dương (ngày 9-10), ngày 14-10 Nepal tiếp tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bỏ túi 6 điểm hai trận này.

Trận còn lại của bảng F, Lào tiếp Malaysia (ngày 9-10) sau đó đến Malaysia làm khách lượt về (ngày 14-10). Tuy nhiên tình hình bóng đá Malaysia kiểu này nhiều khả năng AFC tạm hoãn cặp đấu này.

+ Danh sách 24 tuyển thủ Thái Lan đá với Đài Loan:

Thủ môn: Patiwat Khammai, Saranon Anuin and Kampon Pathomakkakul

Hậu vệ: Suphanan Bureerat, Nicholas Mickelson, Suphan Thongsong, Nattapong Sairiya, Saringkan Promsupa, Jonathan Khemdee, Apisit Sorada and Sasalak Haiprakhon

Tiền vệ: Weerathep Pomphan, Phitiwat Sookjithammakul, Chanathip Songkrasin, Worachit Kanitsribumphen, Thitiphan Puangchan, Benjamin Davis, Seksan Ratree, Jaroensak Wonggorn and Supachok Sarachat

Tiền đạo: Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai and Poramet Arjvirai