Tuyển Thái Lan - Iraq: 2 thẻ đỏ, một bàn thắng và Iraq vô địch 08/09/2025 11:40

Tuyển Iraq đã đánh bại chủ nhà tuyển Thái Lan 1-0 để lên ngôi King’s Cup 2025, lần thứ 51 tối 7-9 trên sân Kanchanburi, Thái Lan.

Nhạc trưởng tuyển Thái Lan Chanathip tuy là tài năng hàng đầu Đông Nam Á như chính HLV Mano Polking đã khen ngợi “đẳng cấp thế giới”, nhưng phía Iraq lại có cách trị.

Tuyển Thái Lan (102 thế giới) đã thua Iraq (58), bàn thắng duy nhất trận ở phút 75 do công Mohannad Ali. Rồi cũng chính cầu thủ này, kiêm cả nhiệm vụ vô hiệu hóa ngôi sao Chanathip của Thái Lan.

Nhạc trưởng,tay săn bàn của tuyển Thái Lan- Chanathip là mục tiêu "săn đón" của các cầu thủ Iraq, cuối trận anh rời sân bằng cáng. Ảnh: AFC

Tuyển Iraq đến với Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 51 này, sống nhờ trên đôi chân của Mohannad Ali.

Nếu ở trận bán kết, Iraq sau khi bị Hong Kong bất ngờ dẫn bàn trước (phút 60),thì sau đó chính Mohannad Ali có cú đúp giúp Iraq ngược dòng đánh bại Hong Kong 2-1.

Vào chung kết gặp tuyển Thái Lan, lại chính Mohannad Ali tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn duy nhất trận giúp Iraq đánh bại tuyển Thái Lan để lên ngôi vô địch.

Chanathip chơi cực hay, và chính điều này đã làm anh phải rời sân bằng cáng cuối trận khi Mohannad Ali đã có cú vào bóng nghiệt ngã khiến Chanthip bị chấn thương nặng.

Iraq lên ngôi King's Cup 2025 khi đánh bại tuyển Thái Lan ở chung kết nhờ bàn thắng của Mohannad Ali. Ảnh: AFC

Iraq ghi bàn phút 75 do công Mohannad Ali từ đường chuyền của Ibrahim Bayesh. Sau 2 phút có bàn thắng thì Iraq chỉ còn 10 người trên sân do Frans Putros bị thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng quái ác với cầu thủ tuyển Thái Lan.

Đến phút cuối cùng của trận đấu, chính người hùng Mohannad Ali lùi sâu về sân nhà để bảo vệ bàn thắng mong manh trước áp lực khủng của chủ nhà Thái Lan, nhất là Chanathip.

Mohannad Ali đã có cú vào tranh bóng trong chân của Chanathip khiến trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với “người hùng Iraq”. Tuy nhiên thời gian tính bằng giây ít ỏi còn lại, tuyển Thái Lan không thể lật ngược tình thế dù Iraq chỉ còn 9 người trên sân.

Mohannad Ali xấu chơi đến độ sau trận đấu HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan lên tiếng: “Đó là hành động phi thể thao, hoang dã, phi bóng đá, Mohannad Ali là cầu thủ thiếu đẳng cấp”.

Như vậy tuyển Iraq lên ngôi vô địch trên đất Thái Lan, HLV Graham Arnold, người Úc của tuyển Iraq đã có danh hiệu đầu tiên khi về Iraq thay thế HLV Jesus Casas, người Tây Ban Nha cuối giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Sòng phẳng mà nói Iraq lên ngôi là đúng vì đẳng cấp hơn, ngoài một Mohannad Ali, Iraq cũng còn có tay săn bàn Aymen Hussein rất nổi trội, hàng phòng ngự tuyển Thái Lan rất vất vả trước hỏa lực của Iraq.

Ở trận tranh hạng ba, Hong Kong đánh bại Fiji 8-0.