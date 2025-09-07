Chung kết King’s Cup: Iraq vừa đá vừa giấu bài với tuyển Thái Lan 07/09/2025 16:40

(PLO)-Tuyển Thái Lan có đánh bại Iraq tối ngày 7-9 trên sân nhà trong điều kiện Iraq phải "giấu bài"?

Chủ giải, tuyển Thái Lan và Iraq gặp nhau ở chung kết King’s Cup 2025 tranh ngôi vô địch. Iraq vừa đá vừa giấu bài, trong khi tuyển Thái Lan là nhà đương kim vô địch.

Thầy trò HLV Graham Arnold đến Thái Lan thi đấu mà vừa phải giấu bài vì ngại Indonesia bắt bài.

Ở trận bán kết gặp Hong Kong, học trò của chiến lược gia Úc... thể hiện vô lối, lạc lõng để Hong Kong “xé lưới” trước, sau đó cuối trận Iraq mới ghi liền 2 bàn thắng ngược 2-1 để vào chung kết. Ở bán kết còn lại, chủ giải tuyển Thái Lan đánh bại Fiji 3-0.

HLV Masatada Ishii binh đường nào để tuyển Thái Lan có thứ hạng 102 thế giới đánh bại Iraq có vị trí 58 thế giới 20 giờ tối 7-9? Ảnh:B.P

Trận chung kết này, nhóm các “điệp viên” của đội tuyển Indonesia (thông tin từ báo chí Indonesia) sẽ có mặt trên sân bóng của tỉnh Kanchaburi để theo dõi tuyển Thái Lan tranh ngôi vô địch với Iraq.

Tuyển Iraq chính là đối thủ cùng bảng B với Indonesia và Saudi Arabia ở vòng Play off World Cup 2026 vào tháng 10 tới.

HLV Graham Arnold thừa biết điều này khi dẫn quân tới Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan để dự King’s Cup 2025.

Không kể những cựu binh đã lớn tuổi không góp mặt như Dangda, Theerathon, Yooyen, đội hình Thái Lan có những đàn anh khác như Chanathip, Thitiphan.

Người hùng Chanathip, tác giả cú đúp giúp Pathum Utd ngược dòng đánh bại CA. Hà Nội ở lượt trận đầu Shopee Cup liệu gặp Iraq có làm chuyện không? Sẽ rất thách thức cho nhạc trưởng 32 tuổi này, khi mà Iraq có hạng 58 thế giới, còn Thái Lan là 102, cầu thủ Iraq thuộc đẳng cấp châu lục còn tuyển Thái Lan cũng thường thôi. Iraq lại có tay săn bàn Aymen Hussein đẳng cấp châu lục.

Năm ngoái giải này kỷ niệm nửa thế kỷ ra đời, Thái Lan vô địch. Nay Iraq sẽ “không nhường” cho chủ giải. Iraq sẽ chơi để thắng, nhưng cũng đảm bảo giấu bài, không cho nhóm “điệp viên” của tuyển Indonesia bắt bài.

HLV Graham Arnold, người Úc tiếp quản Iraq sau khi HLV Jesus Casas ra đi vì vô kỷ luật và dẫn dắt Iraq không ấn tượng. Cựu HLV tuyển Úc quyết đưa Iraq dự World Cup 2026, cụ thể là phải vượt qua Saudi Arabia và Indonesia để lên ngôi nhất bảng B vòng Play off World Cup 2026 để có vé đi Bắc Mỹ.

Iraq hơn Thái Lan mọi thứ, mọi góc cạnh. Vấn đề là vừa đánh bại chủ nhà, vừa giấu bài trước “nhóm điệp viên” Indonesia, liệu thầy trò HLV Graham Arnold có hoàn tất hai nhiệm vụ?

Nhạc trưởng Chanathip sẽ khó tỏa sáng trước cầu thủ Iraq có đẳng cấp cao hơn rất nhiều, lấn át mọi thứ. Iraq là đội đẳng cấp châu Á, còn Thái Lan chỉ tầm Đông Nam Á mà thôi.

Dự đoán: Iraq thắng 2-1 và lên ngôi vô địch King’s Cup 2025, tức lần thứ 51 của giải truyền thống Thái Lan.