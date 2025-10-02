Hojlund và Rashford gửi thông điệp mạnh mẽ đến MU 02/10/2025 11:25

(PLO)- Hojlund và Rashford gửi thông điệp mạnh mẽ đến MU sau khi thi đấu thăng hoa tại Champions League dù kết quả của cả hai khác nhau.

Marcus Rashford vẫn duy trì phong độ tuyệt vời cho Barcelona trong trận đấu Champions League với Paris Saint-Germain, mặc dù trận đấu kết thúc với tỷ số thua 2-1 vào sáng nay 2-10. Trong khi Hojlund ghi cả hai bàn giúp Napoli đánh bại Sporting 2-1. Hojlund và Rashford gửi thông điệp mạnh mẽ đến MU

Cầu thủ được Manchester United cho mượn Rashford đã có lần đá chính thứ sáu cho gã khổng lồ bóng đá xứ Catalan Barcelona, tiếp nối chuỗi màn trình diễn xuất sắc gần đây. Trong năm lần ra sân gần nhất, Rashford có năm pha kiến ​​tạo, gần nhất là vào lưới PSG vào sáng nay tại Champions League dù Barca thua 1-2 ngay trên sân nhà.

Sau khi Lamine Yamal giành được bóng ở phần sân nhà và tạo ra một pha phản công nhanh, Rashford đã tạt bóng chính xác, tạo điều kiện cho Fermin Lopez dứt điểm vào góc dưới bên trái khung thành. Đây là pha kiến ​​tạo thứ năm của Rashford sau chín lần ra sân cho nhà vô địch La Liga, trước đó anh cũng đã ghi được hai bàn thắng.

Barcelona đang theo đuổi chiến thắng thứ hai tại Champions League sau chiến thắng 2-1 trước Newcastle United ở vòng mở màn. Cầu thủ 27 tuổi Rashford đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới Newcastle khi trở về Anh.

HLV Hansi Flick của Barcelona rất hài lòng với quá trình hòa nhập của Rashford, chia sẻ với tờ Marca (Tây Ban Nha): "Mọi người đều có thể thấy điều đó trong những trận đấu gần đây. Ở Newcastle, Rashford đã có được sự tự tin rất lớn. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng dễ dàng, cậu ấy đến từ một giải đấu khác. Cậu ấy đang thích nghi rất tốt".

Barcelona có quyền mua đứt Rashford vào năm 2026 với giá 30 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, giám đốc thể thao Deco của Barcelona cho biết CLB vẫn chưa được quyết định. "Còn quá sớm để nói về quyết định cho mùa giải tới, nhưng điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với Rashford", Deco nói tuần này, "Những gì chúng tôi nghĩ Rashford có thể mang lại, cậu ấy đã mang lại.

Marcus Rashford là một cầu thủ đẳng cấp cao, cậu ấy bùng nổ từ rất sớm, sau đó có những mùa giải tuyệt vời tại MU, rồi trải qua nhiều năm quản lý phức tạp hơn với sự thay đổi HLV. Và có lẽ Rashford cũng gặp khó khăn vì họ đòi hỏi rất nhiều ở cậu ấy”.

Rashford vẫn còn ba năm trong hợp đồng tại Old Trafford, được anh ký vào tháng 7 năm 2023, sau mùa giải ghi được 30 bàn thắng cho MU, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh trong chiến dịch 2022 - 2023.

Trong khi đó, cựu đồng đội của Rashford tại MU, Rasmus Hojlund cũng có một buổi tối đáng nhớ khi ghi cả hai bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Napoli trước Sporting. Cầu thủ 22 tuổi này, cũng đang được United cho mượn một mùa giải, hiện đã có hai bàn thắng sau bốn trận cho Napoli. Napoli có nghĩa vụ phải mua Hojlund vào cuối mùa giải.

Hojlund và Rashford gửi thông điệp mạnh mẽ đến MU khi chơi rất hay tại Champions League. ẢNH: EPA

Khi ghi bàn, Hojlund đã gửi một thông điệp đau đớn tới người hâm mộ Manchester United. Tiền đạo người Đan Mạch này chỉ về phía huy hiệu Champions League trên áo khi ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại sân vận động Diego Armando Maradona của Napoli.

Hojlund đã nhận đường chuyền từ cựu cầu thủ Manchester City Kevin De Bruyne trước khi bình tĩnh ghi bàn đưa bóng qua hai chân của Rui Silva, giúp đội bóng mới của anh vươn lên dẫn trước 1-0. Sporting đã vùng lên gỡ hòa 1-1 khi Luis Suarez thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp hai, nhưng Hojlund vẫn chưa dừng lại.

De Bruyne một lần nữa đóng vai trò kiến ​​tạo, chuyền bóng điệu nghệ vào vòng cấm cho Hojlund đánh đầu ghi bàn, tạo nên những màn ăn mừng cuồng nhiệt hơn. Trước khi ghi 2 bàn vào lưới Sporting, Hojlund đã ghi được một bàn thắng cho Napoli.

Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn từ MU vào mùa hè năm ngoái trong một thỏa thuận bao gồm khoản phí cho mượn là 5 triệu bảng Anh và một điều khoản được cho là ràng buộc sẽ biến động thái này thành vĩnh viễn với mức phí 38 triệu bảng Anh, nếu Napoli giành được suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Sau khi chuyển đến Napoli, Rasmus Hojlund phát biểu: "Tôi có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tôi đã chơi ở Premier League, Champions League, Europa League và nhiều quốc gia khác. Tôi đến đây với rất nhiều điều cần chứng minh.

Tôi muốn thể hiện mình trong đội bóng mạnh nhất nước Ý, và Napoli chắc chắn sẽ rất, rất mạnh. Tôi luôn làm việc chăm chỉ, tôi muốn nói rằng tôi muốn chết trên sân cỏ, cống hiến hết mình cho đội bóng, ghi bàn, sáng tạo và chiến đấu vì mọi thứ".