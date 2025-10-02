Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League 02/10/2025 11:08

(PLO)- Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League với 115 cáo buộc vi phạm tài chính: Mốc thời gian ra quyết định, mối đe dọa xuống hạng và các bên nói gì?

Giải Premier League chuẩn bị đưa ra phán quyết về 115 cáo buộc vi phạm tài chính chống lại Manchester City, trong khi đội bóng của Pep Guardiola đang chờ đợi kết quả phiên điều trần của ủy ban độc lập, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League cho vụ kiện tụng kéo dài dai dẳng. Man City đã bị Premier League cáo buộc 115 lần vi phạm quy định tài chính trong chín năm, từ năm 2009 đến năm 2018, sau khi Abu Dhabi United Group tiếp quản CLB.

Man City đã kiên quyết khẳng định mình vô tội trong mọi cáo buộc và liên tục tuyên bố sẽ minh oan. Ngoài ra, Man City còn bị cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra về tài chính của họ.

Sau phiên điều trần kéo dài 12 tuần bắt đầu từ tháng 9 năm 2024, HLV Pep Guardiola của Man City tuyên bố CLB dự kiến ​​sẽ nhận được phán quyết "trong vòng một tháng". Tuy nhiên, một năm sau, quyết định vẫn còn nằm trong vòng bí mật.

Trong bối cảnh quyết định vẫn còn chưa chắc chắn, Dưới đây là mọi thông tin bạn cần biết về những cáo buộc khi Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League:

Man City hồi hộp chờ phán quyết của Premier League khi Pep Guardiola tin đội bóng của mình vô tội. ẢNH: OFFSIDE

Mọi chuyện bắt đầu như thế nào?

Các cáo buộc đầu tiên nhắm vào Man City được đưa ra vào tháng 2 năm 2023, và CLB đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc. Vụ án này có quy mô chưa từng có, và kết quả của phiên điều trần, dù họ có tội hay vô tội, sẽ có những tác động đáng kể.

Thông tin về cáo buộc vi phạm tài chính của Man City lần đầu tiên được tờ báo Đức Der Spiegel công bố vào năm 2018, cáo buộc rằng đã có những khoản thanh toán bất hợp pháp xảy ra tại Man City.

115 cáo buộc này thực chất là gì?

Các cáo buộc về Man City có thể được chia thành ba loại: tài trợ bất hợp pháp, không hợp tác và vi phạm các quy định tài chính theo quy định của LĐBĐ châu Âu (UEFA) và Giải Ngoại hạng Anh.

Man City bị cáo buộc:

54 lần: Không cung cấp thông tin tài chính chính xác từ mùa giải 2009 - 2010 đến mùa 2017 - 2018.

14 lần: Không cung cấp thông tin chi tiết chính xác về khoản thanh toán cho cầu thủ và HLV từ mùa giải 2009 - 2010 đến 2017 - 2018.

5 lần: Không tuân thủ các quy định của UEFA bao gồm Luật công bằng tài chính (FFP) từ mùa giải 2013 - 2014 đến 2017 - 2018.

7 lần: Vi phạm luật PSR của Giải Ngoại hạng Anh từ mùa giải 2015 - 2016 đến 2017. 2018.

35 lần: Không hợp tác với cuộc điều tra của Giải Ngoại hạng Anh từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 2 năm 2023.

Man City có xuống hạng nếu bị kết tội không?

Do tính chất chưa từng có của vụ án, hình phạt tiềm tàng của Man City có thể là vô hạn, với mọi phương án đều có thể được cân nhắc.

Việc Man City xuống hạng là một khả năng - mặc dù có vẻ khó xảy ra - cũng như việc bị tước danh hiệu, cấm chuyển nhượng, trừ điểm và phạt tiền. Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire đã phát biểu với tờ Manchester Evening News vào tháng 4 rằng: "Chúng tôi không biết liệu Manchester City có vô tội hay họ sẽ bị chứng minh là có tội với bất kỳ cáo buộc nào hay không.

Có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa trước khi phán quyết được công bố và chúng ta sẽ biết liệu đó có phải là hình phạt tài chính hay trừ điểm, phương án là Man City bị loại khỏi Premier League nhưng tôi nghĩ hầu hết mọi người đều cho rằng điều đó là không thể".

Điều đáng nhắc lại là Man City đã kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái và tuyên bố họ có bằng chứng không thể chối cãi để chứng minh cho lập trường của mình.

Tại sao phán quyết lại mất nhiều thời gian?

Tóm lại, số lượng lớn cáo buộc và mức độ nghiêm trọng của chúng là những lý do chính khiến vụ án kéo dài quá lâu. So sánh vụ án của Man City với các vụ án trước đây chống lại Nottingham Forest và Everton, Maguire đã nêu bật những điểm khác biệt.

"Các vụ án Nottingham Forest và Everton, ở một mức độ nào đó, rất rõ ràng. Chúng là một vụ án rõ ràng", Maguire chia sẻ ví von, "Cả hai bên đã đưa ra 50.000 bằng chứng. Trong trường hợp của Manchester City, bạn có thể phải nhân con số đó lên gấp 10 lần, vì vậy chúng ta có thể phải xem xét tới nửa triệu bằng chứng, những bằng chứng này phải được ba người trong ủy ban xem xét. Đó là lý do tại sao tám tháng sau chúng ta vẫn chưa thể đi xa hơn trong việc đưa ra kết luận về việc chuyển giao bằng chứng và sau đó là đưa ra phán quyết".

Tháng trước, tờ Independent (Anh) đưa tin rằng phán quyết về Man City có thể được đưa ra vào đầu tháng 10.

Man City nói gì?

Sau khi các cáo buộc được công bố vào tháng 2 năm 2023, Man City đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc và bày tỏ sự ngạc nhiên trước những lời buộc tội của Premier League.

Man City tuyên bố họ hoan nghênh ủy ban độc lập, với "toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi" chứng minh họ vô tội. "Vì vậy, chúng tôi mong muốn vấn đề này được giải quyết dứt điểm", tuyên bố của Man City kết luận.

Tháng 9 năm ngoái, HLV Pep Guardiola đã bày tỏ sự vui mừng khi vụ việc bắt đầu, trước khi cho rằng tất cả các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh khác đều muốn thấy Man City bị xử phạt.

Giải Premier League nói gì?

Richard Masters, người đứng đầu Giải Ngoại hạng Anh, vẫn giữ im lặng về ngày bắt đầu phiên điều trần dự kiến ​​vào năm 2024. Ông được một hội đồng của Chính phủ hỏi nhưng từ chối tiết lộ, nói rằng vụ việc liên quan đến các tổ chức tư nhân.

Masters giải thích sự im lặng: "Nói một cách đơn giản, việc làm như vậy không nằm trong quy định của chúng tôi". Ông nói thêm: "Những gì chúng tôi làm là công bố cáo buộc khi chúng được đưa ra và công bố quyết định khi chúng được đưa ra. Một hội đồng độc lập sẽ giải quyết phần trung gian, và họ rất rõ ràng rằng họ muốn quá trình đó được bảo mật".

Vào tháng 7 năm 2025, Masters một lần nữa bị chất vấn về một quyết định. Ông nói với NBC: "Bạn có thể hỏi nhưng quy định của chúng tôi rất rõ ràng, đó là một quy trình bảo mật nên tôi không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về thời gian hay bất cứ điều gì tương tự", và nói thêm: "Tôi không thể nói thêm gì về điều đó."

Sau khi cựu chủ tịch Tottenham Daniel Levy chỉ trích quá trình kéo dài này vào tháng trước, Masters đã trả lời: "Thời điểm duy nhất tôi có thể nói công khai về vấn đề này là khi quyết định đã được đưa ra".

Masters kết luận: "Tôi không thể suy đoán lý do hay thời điểm, đó thực sự là tất cả những gì tôi có thể nói. Daniel Levy không ở cùng hoàn cảnh với tôi và tôi không thể nói về điều đó".