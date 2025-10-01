Klopp mỉa mai MU: 'Bạn có thể viết như vậy' 01/10/2025 12:59

MU đã có khởi đầu tệ hại ở mùa giải Premier League khi nhận 3/6 trận thua và cựu HLV lừng danh của Liverpool Jurgen Klopp đã không ngần ngại chỉ ra sự sụp đổ của "quỷ đỏ". Chiến lược gia người Đức Jurgen Klopp mỉa mai MU bằng sự so sánh tinh tế.

Jurgen Klopp đã có những lời mỉa mai sâu cay nhắm vào Manchester United sau khởi đầu tệ hại của Quỷ Đỏ ở mùa giải Ngoại hạng Anh mới. Manchester United hiện đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League khi chỉ thắng hai trong sáu trận mở màn, sau trận thua 1-3 trước Brentford hôm thứ Bảy tuần trước.

Áp lực đang đè nặng lên HLV Ruben Amorim sau chiến dịch thảm họa mùa giải trước khi MU chỉ xếp thứ 15 ở giải đấu cao nhất nước Anh và không được tham dự cúp châu Âu mùa này sau khi thua trận chung kết Europa League trước Tottenham.

Đây là một sự bất ổn mà Klopp, người đã có nhiều trận chiến với MU khi còn dẫn dắt Liverpool đã nhận ra. Chính Klopp đã mang về danh hiệu Premier League lần đầu tiên cho Liverpool sau 30 năm, cũng như chức vô địch Champions League sau nhiều năm The Kop sống dưới cái bóng của "quỷ đỏ".

Jurgen Klopp mỉa mai MU bằng sự so sánh sâu cay. ẢNH: EPA

Chia sẻ với tờ The Athletic (Anh) về vai trò mới của mình tại Red Bull, Klopp thừa nhận rằng một số CLB dưới sự quản lý của ông về cơ bản chỉ là bước đệm để ông chuyển sang các đội bóng khác... nhưng Manchester United không còn là Manchester United như ngày xưa để có thể cạnh tranh với đội bóng của ông nữa.

“Chúng tôi (Red Bull) không nhắm đến cái đích cuối cùng đó", Klopp mỉa mai MU, “Chúng tôi không phải là Liverpool … hay Manchester United của ngày xưa! Bạn có thể viết như vậy nếu muốn".

Kể từ khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2023 - 2024, Klopp liên tục được đồn đoán sẽ trở lại vị trí HLV tại các CLB lớn của châu Âu. Nhưng cựu HLV Dortmund khẳng định ông không hề bỏ lỡ bất kỳ sự khắc nghiệt nào trong công tác quản lý CLB và hoàn toàn hài lòng với vai trò hiện tại là Trưởng bộ phận bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull.

Khi được hỏi liệu ông có mở tivi xem các trận đấu của Liverpool sau khi rời đi không, Klopp trả lời: "Hoàn toàn không. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của Liverpool. Tôi đã xem một số trận đấu. Nhưng không phải kiểu "Ồ, hôm nay là thứ Bảy!".

Tôi không biết khi nào các trận đấu bắt đầu. Tôi chỉ ra ngoài. Tôi chơi thể thao. Tôi tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho các cháu, mọi thứ hoàn toàn bình thường, biết rằng tôi sẽ lại làm việc. Nhưng tôi cũng biết rằng tôi không muốn làm HLV nữa".

Khi được hỏi liệu ông đã kết thúc sự nghiệp huấn luyện hay chưa, Klopp nói thêm: “Đó là điều tôi nghĩ. Nhưng bạn không biết được. Tôi đã 58 tuổi rồi. Nếu tôi bắt đầu lại ở tuổi 65, mọi người sẽ nói, "Ông đã nói là sẽ không bao giờ làm thế nữa mà!"".