U-23 Việt Nam và Thái Lan sẽ biết thế nào là “căng như dây đàn” 03/10/2025 11:18

Hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan góp mặt tại sân chơi U-23 châu Á.

Cả U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan đều là bảng trưởng vòng loại.

U-23 Việt Nam lên ngôi nhất bảng C với 3 trận toàn thắng, không để thủng lưới. U-23 Thái Lan cũng đến với VCK U-23 châu Á bằng ngôi nhất bảng với 7 điểm.

Trận U-23 Việt Nam gặp U-23 Singapore (vòng loại) tại Việt Trì. Ảnh: AFC

Tuy nhiên vào tháng 1-2026 cả hai đại diện Đông Nam Á sẽ biết thế nào là “căng như dây đàn” ở hai bảng đấu có U-23 Việt Nam và U-23 Thái Lan.

U-23 Việt Nam ở bảng A cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Trong khi U-23 Thái Lan ở bảng D cùng Iraq, Úc và Trung Quốc.

Với U-23 Việt Nam thì mọi đối thủ châu lục đã nhận diện từ kỳ tích “Thường Châu 2018”. Sau kỳ tích ấy, tất cả châu lục nhất là các lứa U-23 đều tôn trọng và chuẩn bị chu đáo khi đối đầu với U-23 Việt Nam. Điều này vô hình chung làm khó cho các tuyến đàn em của Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng... sau này.

U-23 Thái Lan "căng như dây đàn" khi cạnh tranh với Iraq và Úc để vào tứ kết tại U-23 châu Á đầu năm tới. Ảnh: AFC

Thật vậy ngay sau kỳ tích “Thường Châu 2018”, bóng đá Việt Nam nhất là U-23 đã được toàn châu lục tôn trọng và họ chuẩn bị chu đáo khi chuẩn bị đối mặt.

Đó cũng là nguyên nhân, ngay sau kỳ tích “Thường Châu 2018” thì ở VCK U-23 ngay sau đó vào năm 2020 (Thái Lan chủ nhà) thì U-23 Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng qua hai trận hòa và một trận thua (thua U-23 Triều Tiên 1-2). Rồi đến U-23 châu Á 2022 và 2024, U-23 Việt Nam gặp vô vàn khó khăn.

U-23 Việt Nam ở bảng A cùng Saudi Arabia, Jordan, Kyrgyzstan hơn hẳn về thể hình.

...Nay chuẩn bị cho VCK U-23 (khai mạc ngày 25-1-2026) U-23 Việt Nam và Thái Lan sẽ cảm nhận sự “căng như dây đàn” là thế nào.

U-23 Việt Nam ở bảng A cùng với Saudi Arabia cực mạnh, U-23 Jordan to cao như tuyển thủ quốc gia thực thụ. Còn U-23 Kyrgyzstan cũng là một tập thể trẻ mang đậm dáng dấp châu Âu với cầu thủ gốc Nga và Trung Á có lối chơi mạnh mẽ, nặng va đập và chơi bóng dài.

Với ba đối thủ bảng A thế này, U-23 Việt Nam là đội “thấp bé nhẹ cân” nhất bảng.

U-23 Việt Nam không còn bị xem thường nên nhất định với bảng A, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ cảm nhận độ khốc liệt khi chạm trán với những tập thể toàn cao to đầy quyết tâm đánh bại nhau để giành một trong hai suất của bảng vào tứ kết.

Dự đoán là U-23 Việt Nam sẽ căng mình hết mức và bị bào mòn thể lực ở 3 trận vòng bảng vì đối thủ lấn lướt về thể hình, sức mạnh cơ bắp.

Ở bảng F, U-23 Thái Lan cũng chẳng khá hơn khi cùng bảng với Iraq, Úc và Trung Quốc. Thậm chí Thái Lan có thể tìm một chiến thắng danh dự, đó là thắng U-23 Trung Quốc (đội đoạt vé vớt), nhưng với Iraq và Úc thì hầu như U-23 Thái Lan cửa rất hẹp.

U-23 Iraq là một lứa hay mà 3 năm trước họ vào chung kết U-20 châu Á (thua chủ nhà Uzbekistan). Lứa U-23 Iraq hiện nay có nhiều tuyển thủ quốc gia nổi trội là tiền đạo Ali Jasim rất ấn tượng. U-23 Iraq là đội bóng đẳng cấp châu Á. Tương tự là Úc, U-23 Thái Lan khi chạm trán U-23 Úc hầu như không có cơ hội thể thắng.

Những đối thủ có sẵn ưu thế cao to, khỏe này khi chạm trán với các đội Đông Nam Á họ rất thực dụng, khai thác tận cùng thế mạnh của mình để tạo ra sự khác biệt. Điều này làm cho U-23 Việt Nam và U-23 Thái lan sẽ khó khăn vô vàn.

VCK U-23 châu Á 2026 bóng lăn vào ngày 25-1 tại Saudi Arabia hứa hẹn một giải đấu “căng như dây đàn” cho hai đại diện Đông Nam Á.