Kết quả bốc thăm các bảng VCK U-23 châu Á: U-23 Việt Nam cùng bảng A với chủ nhà, Jordan và Kyrgyzstan 02/10/2025 15:03

(PLO)-U-23 Việt Nam ở bảng A rất căng nhưng nhìn chung không có bảng dễ...

AFC vừa hoàn tất việc bốc thăm 4 bảng đấu vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Theo đó U-23 Việt Nam cùng bảng A với chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

Như đã nhận định U-23 Việt Nam sẽ chơi vào bảng căng và cực căng chứ không có bảng nhẹ ký.

Chủ nhà Saudi Arabia tất nhiên rất mạnh, họ từng vô địch giải này năm 2022, mặt khác hơn một thập niên qua, bóng đá trẻ Saudi Arabia cực kỳ phát triển để làm “hạt nhân” cho việc Saudi Arabia làm chủ nhà World Cup 2034.

U-23 Jordan (trắng) trong cuộc chạm trán với Iraq. Thể hình của Jordan sẽ rất thách thức U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Với gương mặt thứ 2 là Jordan, đây cũng là “cạ cứng” thách thức tột độ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam.

Đội U-23 Jordan có thể hình rất ấn tượng, to cao và đầy sức mạnh chẳng khác nào đội tuyển quốc gia. Đó lợi thế cực lớn của đại diện Tây Á này khi đối đầu với U-23 Việt Nam.

Trong khi đó đối thủ thứ 3 bảng A của U-23 Việt Nam là Kyrgyzstan. Nửa thập niên qua, bóng đá quốc gia Trung Á này cũng đầu tư mạnh và bóng đá trẻ bắt đầu phát triển.

U-23 Kyrgyzstan (trắng) cũng thách thức với U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Lối chơi của bóng đá Trung Á, cụ thể là những quốc gia thuộc Liên Xô cũ mang đầy dáng dấp của bóng đá châu Âu, nhanh, mạnh, ít chạm, chơi bóng dài và rất thực dụng.

Trong khi đó với U-23 Việt Nam là đội trẻ mà năm nay có ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 3 và dự vòng loại có ngôi nhất bảng.

U-23 Việt Nam nhất bảng và không để thủng lưới 3 trận vòng loại nhưng cách thể hiện còn thiếu đột biến. Ảnh: AFC

Tuy nhiên nhìn U-23 Việt Nam thể hiện qua ba trận toàn thắng và giữ sạch mành lưới (thắng Singapore và Yemen cùng 1-0, thắng Bangladesh 2-0) tại Việt Trì vẫn còn thấy có những điều bất an.

Singapore và Bangladesh là đội dưới U-23 Việt Nam rất xa, nhưng chủ nhà U-23 Việt Nam thắng rất khó khăn, không áp đặt được lối chơi, bàn thắng đến cũng rất thiếu mảng miếng ấn tượng.

Nay U-23 Việt Nam chạm trán với Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan rất khác, đẳng cấp cao hơn, quyết tâm cao hơn, đặc biệt thể hình ba đối thủ ở bảng A của U-23 Việt Nam ấn tượng.

+ Phâm nhóm hạt giống trước bốc thăm:

Nhóm 1: Saudi Arabia, Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq

Nhóm 2: Hàn Quốc, Việt Nam, Úc, Qatar

Nhóm 3: Thái Lan, Jordan, UAE, Iran

Nhóm 4: Trung Quốc, Syria, Kyrgyzstan, Lebanon.

+ Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Saudi Arabia, Việt Nam, Jordan, Kyrgyzstan

Bảng B: Nhật Bản, Qatar, UAE, Syria

Bảng C: Uzbekistan, Hàn Quốc, Iran, Lebanon

Bảng D: Iraq, Úc, Thái Lan, Trung Quốc