Bóng đá Malaysia bị đe dọa ở vòng loại Asian Cup 03/10/2025 11:54

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang trải qua một trong những giai đoạn sóng gió nhất lịch sử khi vừa phải đối diện với án phạt nặng nề từ FIFA, vừa chuẩn bị bước vào những trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tính đến ngày 3-10, FAM vẫn chưa thể nộp đơn kháng cáo bởi họ đang chờ các văn bản chính thức từ Ủy ban kỷ luật và Tòa án bóng đá FIFA. Thời hạn kháng cáo chỉ còn lại vài ngày, với hạn chót là 6-10, khiến cơ quan quyền lực bóng đá Malaysia phải gấp rút chuẩn bị hồ sơ.

Điều gây bức xúc nhất trong dư luận chính là việc FAM chọn cách im lặng, không công khai chi tiết về sai phạm trong hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch vừa bị FIFA đình chỉ. Đây là những cầu thủ từng góp công lớn trong trận thắng 4-0 của chủ nhà Malaysia trước đội khách Việt Nam ở lượt trận thứ 2 vòng loại Asian Cup 2027, nhưng nay phải nhận án cấm thi đấu 12 tháng.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thành viên Kuala Lumpur, ông Syed Yazid Omar, đã thẳng thắn lên tiếng chỉ trích, yêu cầu FAM phải minh bạch trước các liên đoàn địa phương. Ông cho rằng “lỗi kỹ thuật” mà FAM nêu ra không thể chỉ dừng lại ở lời giải thích mơ hồ, mà cần chỉ rõ cá nhân, bộ phận đã để xảy ra sai sót. “Vấn đề này không còn là chuyện nội bộ của bóng đá Malaysia nữa, đây là danh dự quốc gia”, ông Yazid Omar nhấn mạnh, đồng thời tiết lộ có ít nhất 11 liên đoàn bóng đá địa phương đã liên hệ với ông để bày tỏ sự bất bình.

Niềm vui chiến thắng của bóng đá Malaysia không kéo dài sau trận thắng đậm khách Việt Nam 4-0 bị phát hiện có 7 cầu thủ nhập tịch giả mạo giấy tờ. Ảnh: CCT.

Trong khi áp lực về kháng cáo chưa hạ nhiệt, đội tuyển Malaysia lại rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng trước hai trận đấu gặp Lào vào ngày 9-10 và ngày 14-10. Sự vắng mặt của 7 trụ cột nhập tịch khiến sức mạnh của đội bóng suy giảm đáng kể. Giám đốc điều hành đội tuyển, ông Rob Friend, thừa nhận ông và ban huấn luyện bị sốc trước quyết định của FIFA, đồng thời lo lắng cho cả sự nghiệp của các cầu thủ lẫn khả năng đi tiếp của Malaysia tại vòng loại châu Á.

Những màn trình diễn gần đây của đội tuyển Malaysia càng khiến người hâm mộ mất niềm tin. Trận thắng Nepal 2-0 hồi tháng 3 và chiến thắng Singapore 2-1 đầu tháng 9 đều bị đánh giá thiếu thuyết phục, đặc biệt nếu so với cơn mưa gôn 4-0 trước tuyển Việt Nam vào tháng 6, khi đội hình vẫn có đầy đủ ngoại binh nhập tịch.

Thực tế này cho thấy đội tuyển Malaysia phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ nhập tịch, trong khi lực lượng nội binh chưa đủ khả năng tạo khác biệt. Để tìm cách vá lỗ hổng, FAM đã đưa ra phương án gây tranh cãi: nhập tịch thêm ba cầu thủ nữa nhằm tăng cường sức mạnh cho bóng đá Malaysia.

Không có nhiều cơ hội cho FAM kháng cáo FIFA thành công sau lệnh trừng phạt bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch. Ảnh: CCT.

Theo trang Bharian, ba cái tên mới dự kiến sẽ được gọi là Jordan Mintan, tiền đạo gốc Ghana; Wan Kuzain, tiền vệ mang dòng máu Mỹ; và Richard Chin, cầu thủ gốc Anh. Động thái của FAM bị cho là vội vàng, đặc biệt trong bối cảnh Malaysia chỉ phải gặp Lào, đối thủ kém họ tới 62 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Peter Cklamovski vẫn cố gắng thể hiện sự lạc quan, khi cho rằng những cầu thủ nội sẽ có cơ hội chứng minh bản thân và khỏa lấp khoảng trống mà 7 ngoại binh nhập tịch để lại. Còn cựu HLV trưởng Malaysia, ông Wan Hassan, cũng nhấn mạnh đây là thời khắc để các cầu thủ nội chứng tỏ rằng họ đủ năng lực đứng ngang hàng với những cầu thủ nhập tịch, qua đó mang lại niềm tin mới cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến hoài nghi rằng việc gấp rút bổ sung cầu thủ nhập tịch chỉ cho thấy bóng đá Malaysia đang đi vào lối mòn cũ, thay vì chú trọng đầu tư vào phát triển bóng đá nội địa. Và hiện tại, thầy trò HLV Peter Cklamovski dù đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 nhưng đang bị đe dọa mất ngôi vì khủng hoảng từ thượng tầng FAM xuống đội tuyển quốc gia.

Không có 7 ngoại binh nhập tịch, đội tuyển Malaysia không còn mạnh. Ảnh: CCT.

Từ một đội bóng mạnh từng tạo ấn tượng với chiến thắng đậm trước Việt Nam sau 11 năm ròng rã, bóng đá Malaysia giờ đối diện nguy cơ hụt hơi ngay trước một đối thủ yếu như Lào. Người hâm mộ nước này đang chờ đợi không chỉ vào kết quả trên sân, mà còn ở cách FAM xử lý khủng hoảng minh bạch, chuyên nghiệp để lấy lại niềm tin vốn đang lung lay dữ dội.