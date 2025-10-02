AFC Champions League 2: CLB CA. Hà Nội - Tai Po 3-0 CLB CA. Hà Nội vươn lên ngôi nhất bảng E khi thắng Tai Po 02/10/2025 22:06

CLB CA.Hà Nội vừa đánh bại Tai Po đến từ Hong Kong ở lượt trận thứ hai AFC Champions League 2, qua đó lên ngôi nhất bảng E.

Lượt trận thứ 2 bảng E trên sân nhà Hàng Đẫy, thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội đã “giải mã” được vị khách từ Hong Kong khi lượt trận đầu họ đánh bại Macarthur của Úc 2-1.

CLB CA.Hà Nội thắng Tai Po 3-0 theo cách không vất vả. Ảnh:AFC

Như vậy Tai Po cũng thường thôi khi thua trắng 0-3 trước CLB CA. Hà Nội. Các bàn thắng của chủ nhà do công China với cú đúp vào các phút 27 và 33, Phan Văn Đức đặt dấu chấm hết phút 89 với pha đệm bóng cận thành để CLB CA. Hà Nội có chiến thắng 3-0.

HLV Mano Polking đưa đội hình cũng có nhiều cầu thủ tây, trong đó có 3 cầu thủ nội binh gồm Văn Đô, Đình Trọng, Thành Long, cùng những cầu thủ nhập tịch dạng di sản như Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh... Đây là đội hình có phần cân bằng và chơi ổn trong tấn công cũng như phòng ngự.

Tai Po dù trận đầu đánh bại Macarthur 2-1, tuy nhiên một đội bóng đến từ Hong Kong trong thời điểm này thì thực tế không có gì đáng ngại, bởi bóng đá Hong Kong không mạnh, giải Hong Kong cũng không chất lượng như V-League nên việc CLB CA. Hà Nội “giải mã” bằng chiến thắng 3-0 cũng là điều dễ hiểu.

Một buổi chiều và tối 2 đại diện Việt Nam đều thắng 2 đại diện Hong Kong. Ảnh:AFC

Điều quan trọng là ở bảng E này không có đội nào quá vượt trội, nên HLV Mano Polking cũng có thể tính đến con đường vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng.

Cộm cán nhất bảng E có thể là Macarthur, Tuy nhiên đại diện Úc này cũng không quá mạnh. Vì chừng 2 năm về trước Macarthur chỉ dự giải hạng 3 châu lục, tức AFC Cup thi đấu ở khu vực Đông Nam Á mà thôi. Họ chỉ ngang ngửa hoặc thậm chí yếu hơn CLB CA. Hà Nội.

Ở trận đấu cùng bảng tại Sydney, Macarthur đã thắng Bắc Kinh FC 3-0.

Như vậy sau 2 lượt trận, CLB CA. Hà Nội lên ngôi nhất bảng E với 4 điểm sau trận hòa Bắc Kinh 2-2 và thắng Tai Po 3-0.

Ở trận đấu tại bảng F của TX. Nam Định, dù Gamba Osaka đến Thái Lan làm khách trước Ratchaburi nhưng đội Nhật đã thắng 2-0. TX. Nam Định và Gamba Osaka toàn thắng 2 trận nhưng CLB Nhật Bản đang đứng đầu bảng F.

Lượt trận thứ 3 ngày 23-10, CA. Hà Nội tiếp Macarthur ở bảng E và TX. Nam Định đến Nhật Bản làm khách trước Gamba Osaka ở bảng F.