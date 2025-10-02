Mẹ của thủ môn Sherkan Kalmurza khiến fan kinh ngạc 02/10/2025 18:37

Thủ môn Sherkan Kalmurza, 18 tuổi (sinh ngày 15-6-2007) của CLB Kairat Almaty, đang trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội không phải vì tài năng mà vì anh có một người mẹ rất trẻ và xinh đẹp.

Thủ môn Sherkan Kalmurza đã ra sân trong trận CLB lừng danh Kazakhstan Kairat Almaty của anh thua Real Madrid 0-5 ở Champions League. Dù đội nhà thua đậm, anh đã thể hiện phong độ xuất sắc với 7 pha cứu thua.

Các chân sút của Real Madrid liên tục bắn phá cầu môn của thủ môn Sherkan Kalmurza. Ảnh:K.T

Màn trình diễn này nhanh chóng đưa thủ môn Sherkan Kalmurza trở thành người nổi tiếng trên mạng, nhiều người xem clip cứu thua của anh đã bình luận rằng nếu không có thủ môn trẻ này, lưới CLB Kairat Almaty đã 10 lần rung lên trước các chân sút thượng hạng của đội khách Real Madrid.

Thủ môn Sherkan Kalmurza trở nên nổi tiếng hơn nữa khi một người dùng Instagram có tên "footyroom" đăng tải bức ảnh một phụ nữ trẻ xinh đẹp cầm một bó hoa lớn và một lời nhắn khiến những người theo dõi cô vô cùng kinh ngạc vì cô tự nhận mình là mẹ của thủ môn 18 tuổi Sherkan Kalmurza.

Thủ môn Sherkan Kalmurza, 18 tuổi đối đầu với Real Madrid tại một giải lớn như Champions League là quá vinh dự. Ảnh: K.T

Về tin nhắn được footyroom đăng tải, người phụ nữ này tên là Saule Rabayeva, chính là mẹ của thủ môn Sherkan Kalmurza, người đã viết tin nhắn động viên con trai mình sau tình huống khó khăn mà anh phải đối mặt trong trận thua trước Real Madrid.

Sau khi footyroom đăng ảnh và bài viết, nhiều người theo dõi đã bình luận. Một số người thậm chí còn đặt câu hỏi liệu người phụ nữ trẻ kia có thực sự là mẹ của thủ môn Sherkan Kalmurza hay không? Trong khi những người khác lại cho rằng bà trông trẻ hơn cả thủ môn Sherkan Kalmurza.

Mẹ của thủ môn Sherkan Kalmurza - bà Saule Rabayeva. Ảnh:Ins

Nhiều người cố gắng tìm hiểu xem liệu bà có thực sự là mẹ của thủ môn Sherkan Kalmurza hay không. Báo chí Kazakhstan thì khẳng định, Saule Rabayeva chính là mẹ của thủ môn Sherkan Kalmurza, chuyện ở Kazakhstan ai cũng biết, chẳng có gì lạ.

Saule Rabayeva viết trên instagram sau khi Kairat Almaty thua Real Madrid 0-5, "Con là người tuyệt vời nhất. Mẹ tự hào về con. Con đã cố gắng hết sức. Với mẹ, con là người mạnh mẽ nhất. Vẫn còn những điều tuyệt vời ở phía trước. Đừng bỏ cuộc. Mẹ luôn ở bên con và tin tưởng con".