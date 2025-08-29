Real Madrid bay 12 giờ tới châu Á đá Champions League 29/08/2025 13:48

Kết quả bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League vừa được công bố, theo đó CLB Real Madrid phải thực hiện chuyến bay liền mạch kéo dài 12 giờ đồng hồ để chạm trán với CLB Kairat Almaty của Kazakhstan.

TP Almaty là thủ đô của Kazakhstan, nằm sát biên giới với Trung Quốc có độ cao lớn và khí hậu khắc nghiệt. Nếu đi bằng đường bộ từ Madrid đến Almaty phải mất 87 giờ. Về mặt địa lý Kazakhstan là quốc gia vùng Trung Á.

Almaty là thành phố đẹp. Ảnh: S.E

Kazakhstan từng là thành viên của LĐBĐ châu Á, nhưng sau đó họ "chuyển khẩu" sang UEFA và thế là các CLB châu Âu, nhất là những CLB nằm ở vùng rìa phía tây châu Âu, Nam Âu phải di chuyển rất xa để thi đấu với các CLB của Kazakhstan. Lần này CLB Real Madrid sẽ phải đến Almaty làm khách trước Kairat Almaty.

Kairat Almaty là một CLB thể thao mạnh và giàu có của quốc gia Trung Á. CLB Kairat Almaty có bóng đá nam, nữ, futsal, bóng chuyền và nhiều môn khác. Futsal Kazakhstan rất mạnh, CLB futsal Kairat Almaty cũng sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia và những tuyển thủ nhập tịch từ Brazil.

CLB Real Madrid sẽ đến Almaty gặp Kairat. Ảnh: S.E

Trước đây những giải cấp CLB châu Âu, nhiều CLB của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp từng phải chạm trán với những đội nằm ở rìa đông châu Âu, thậm chí là thuộc châu Á với quãng đường di chuyển rất xa. Bóng đá Pháp từng có giải cúp mà có những CLB Pháp phải ngồi máy bay gần 30 giờ đồng hồ đến những đảo quốc thuộc Pháp ở Thái Bình Dương để thi đấu.