Barcelona chiếm ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid 29/09/2025 11:05

Việc Real Madrid đại bại 2-5 trong trận derby thành Madrid với Atletico đã tạo cơ hội rất lớn để Barca. Vì thế, thầy trò HLV Hansi Flick hướng đến một chiến thắng trong cuộc tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà để chiếm lại ngôi đầu bảng từ tay đại kình địch. Bên cạnh đó, trận đấu này Barca cũng đã chào đón sự trở lại của Lamine Yamal, ngôi sao đã bỏ lỡ bốn trận gần nhất vì chấn thương háng.

Ngay từ những phút đầu trận, đội chủ nhà đã liên tục kiểm soát bóng với tỉ lệ lên đến 89% và gần như không cho Real Sociedad bất kì cơ hội tấn công nào. Thậm chí, họ có thể mở tỉ số từ sớm nếu cú sút của Marcus Rashford không bị thủ thành Alex Remiro xuất sắc cản phá.

Sau thời gian đầu liên tục tấn công nhưng không hiệu quả, Barca đã trả giá khi để đội khách bất ngờ vượt lên. Phút 30, từ một pha phản công nhanh từ khu vực cánh, Alvaro Odriozola khéo léo dứt điểm một chạm sau cú tạt bóng, đánh bại hoàn toàn thủ thành Szczesny, mở tỉ số trận đấu.

Dù nhận bàn thua nhưng các cầu thủ Barca không hề nao núng mà ngay lập tức tấn công dữ dội hơn. Nỗ lực đó đã được đền đáp ở phút 43 khi Marcus Rashford có tình huống treo bóng từ quả đá phạt góc vừa tầm cho Jules Kounde băng vào đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Barcelona chiếm ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid. Ảnh: Barca Blaugranes

Sang hiệp hai, thế trận càng hấp dẫn khi hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng. Đến phút 58, HLV Hansi Flick đã tung Lamine Yamal vào sân để gia tăng sức ép trên hàng công. Chỉ cần 1 phút có mặt trên sân, Quả bóng Bạc 2025 ngay lập tức ghi dấu ấn khi có pha đột phá dũng mãnh trước khi tạt bóng cho Robert Lewandowski đánh đầu nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Barcelona.

Thế trận tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều có cơ hội ăn bàn rõ rệt. Mikel Oyarzabal suýt nữa đã có cơ hội gỡ hòa nếu khống chế bóng tốt hơn. Bên cạnh đó tiền đạo Takefusa Kubo đã khiến CĐV của đội chủ nhà thót tim khi có hai cú sút trúng xà ngang và cột dọc ở những phút cuối trận.

Barca cũng không kém cạnh khi cũng có những cơ hội rõ rệt với cú sút căng của Rashford và Dani Olmo, tuy nhiên thủ thành Remiro tiếp tục làm nản lòng các chân sút bên hàng công của Barca. Lamine Yamal cũng để lại tiếc nuối khi anh có tình huống đón bóng và bứt tốc trước khi dứt điểm gọn gàng vào lưới đội khách, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chung cuộc, Barca giành chiến thắng 2-1, qua đó giành được 19 điểm sau 7 vòng đấu La Liga và giữ thành tích bất bại từ đầu mùa. Với việc Real Madrid để thua, Barca chính thức giành được đỉnh bảng La Liga với cách biệt 1 điểm so với đại kình địch.