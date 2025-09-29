Cuộc ngược dòng cảm xúc của Arsenal 29/09/2025 06:37

(PLO)- Arsenal có cuộc ngược dòng cảm xúc đánh bại Newcastle 2-1 ở vòng 6 Premier League nhờ bàn thắng quyết định ở phút 90+6 của Garbiel.

Bước vào trận đấu, Arsenal đã đẩy cao đội hình tấn công, ngay phút thứ 2, Gyokeres đã thử thách khung thành của Nick Pope bằng pha đánh đầu nguy hiểm. Arsenal tạo ra sức ép rất lớn, liên tiếp các pha bắn phá khung thành của Newcastle nhưng rất may thủ thành Nick Pope đã chơi tập trung.

Phút 15, Murphy có pha chuyền bóng lỗi, Gyokeres cướp bóng và va chạm với thủ thành Nick Pope trong vòng cấm, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty, tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài từ chối quả đá phạt 11m vì thủ thành của “Chích chòe” chưa tác động vào Gyokeres.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Arsenal phải trả giá bằng pha dàn xếp đá phạt hay của Newcastle. Phút 34, từ tình huống đá phạt góc, Gordon tạt vào thuận lợi để Woltemade bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành David Raya.

Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Garbiel giúp Arsenal ngược dòng cảm xúc có 3 điểm quý giá. Ảnh: EPL

Nhận bàn thua bất ngờ, tinh thần của Arsenal xuống thấy rõ, các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân Pháo thủ đều thất thế. Dù rất nỗ lực lấy lại thế trận nhưng trước một Newcastle đang phòng ngự chắc chắn, Arsenal đành bất lực kết thúc hiệp 1 với bất lợi bị dẫn bàn.

Sang hiệp 2, Arsenal quyết tâm có bàn thắng quân bình tỷ số, phút 55, từ pha tạt bóng vào vòng cấm, Eze tung cú vô-lê đẹp mắt, tiếc là bóng đi vọt xà.

Phút 59, Zubimendi tung đường chuyền đẹp mắt vào vòng cấm để Timber bật cao đánh đầu, rất may cho Newcaslte khi thủ thành Nick Pope đã bay người cứu thua xuất sắc.

Thế trận diễn ra khá căng thẳng khi Newcastle sẵn sàng pressing tầm cao nhằm hạn chế các pha phản công của Arsenal, chiến thuật này phát huy rất tốt khi Pháo thủ gặp khó ở những pha tấn công cuối cùng.

Tưởng chừng trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Newcastle thì ở phút 84, Delan Rice có đường chuyền bổng vào vòng cấm, Merino hóa người hùng khi bật cao đánh đầu ngược tung lưới Nick Pope, quân bình tỷ số 1-1 cho Arsenal.

Phút 86, Elanga đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm, bóng chạm tay Garbiel trong vòng cấm, nhưng VAR đã từ chối không cho Newcastle hưởng quả đá phạt 11m.

Newcaslte không thể bảo vệ thành quả của mình ở những phút cuối. Ảnh: EPL

Càng về cuối trận, Arsenal càng chiếm thế chủ động, đoàn quân của HLV Arteta tiếp tục ưu tiên sử dụng các pha bóng bổng để chiếm lợi thế. Trận đấu chỉ còn vài giây là kết thúc thì ở phút 90+6, từ pha đá phạt góc do Odegaard thực hiện, Gabriel bật cao đánh đầu tung lưới Newcastle, ấn định tỷ số 2-1 đầy kịch tính cho Arsenal.

Một màn lội ngược dòng ngoạn mục này, cùng 3 điểm, Arsenal chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm trên bảng xếp hạng Premier League