Thêm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị loại khỏi đội hình thi đấu 28/09/2025 13:10

Facundo Garces là cầu thủ nhập tịch Malaysia thứ 3 bị CLB chủ quản đưa ra khỏi danh sách thi đấu. Ảnh: NSTP

Hậu vệ người Argentina - Garces cũng là cầu thủ nhập tịch Malaysia thứ 3 bị loại khỏi danh sách thi đấu, trong trận đấu của Deportivo Alaves với Mallorca, diễn ra tại Estadi Mallorca Son Moix hôm thứ Bảy (27-9).

Đội bóng Tây Ban Nha - Alaves cho biết trong một tuyên bố: “Garces sẽ không được đưa vào đội hình tham dự trận đấu do lệnh trừng phạt của Ủy ban kỷ luật FIFA”.

Cùng với việc loại cầu thủ nhập tịch Malaysia, CLB cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với cầu thủ Garces và nhấn mạnh “tôn trọng quyền được coi là vô tội của cầu thủ”, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc sẽ được nhanh chóng giải quyết.

Garces là một trong bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA xử phạt, do cáo buộc sử dụng giấy tờ giả trong trận đấu vòng loại Asian Cup với Việt Nam hồi tháng 6.

Trước đó, phía CLB Colombia America de Cali đã xác nhận tiền đạo Rodrigo Holgado đã được thông báo về án treo giò 12 tháng, tức là cấm anh tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Tương tự, CLB Tây Ban Nha khác là Unionistas de Salamanca CF cũng tuyên bố treo giò hậu vệ Gabriel Felipe Arrocha, hay còn gọi là “Palmero”, theo phán quyết của FIFA.

Những cầu thủ nhập tịch Malaysia khác bị cấm thi đấu 12 tháng bao gồm Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Vào ngày 26-9, FIFA đã ra lệnh cấm thi đấu trong 1 năm và phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (10.800 RM) đối với mỗi cầu thủ liên quan. Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng phải nộp khoản tiền phạt khổng lồ 350.000 franc Thụy Sĩ vì vai trò của mình trong vụ việc này.

Sự nghiệp CLB của Facundo Garces

Garces bắt đầu sự nghiệp trẻ tại Club El Quilla, sau đó gia nhập học viện Colón de Santa Fe ở Argentina. Anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Colon từ năm 2020, thi đấu trong các mùa sau đó với hơn 100 trận và ghi được khoảng 3 bàn cho đội này.

Vào tháng 1-2025, Garces chuyển sang Deportivo Alaves thi đấu tại La Liga của Tây Ban Nha, với hợp đồng dài hạn dự kiến hết hạn vào năm 2028.

Tại CLB Alaves, anh không được sử dụng, tuy không phải luôn là suất chính, nhưng có những trận liên tiếp đá chính, thể hiện sự tin tưởng từ ban huấn luyện.

Nhập tịch Malaysia và thi đấu cho đội tuyển quốc gia

Hậu vệ Facundo Garces chính thức được cấp quốc tịch Malaysia vào ngày 2-6-2025. Trước đó có thông tin cho rằng anh có bà ngoại là người Malaysia, là cơ sở để nhập tịch Malaysia.

Garces đá trận ra mắt đội tuyển Malaysia trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam ngày 10-6. Malaysia thắng tuyển Việt Nam 4-0.

Tranh cãi quanh án phạt của FIFA

Sau khi thi đấu cho Malaysia trong trận thắng 4-0 trước Việt Nam, có khiếu nại về tính pháp lý của giấy tờ nhập tịch. Đặc biệt là về việc, có đúng là ông bà của Garces mang quốc tịch hoặc sinh ra tại Malaysia hay không?

Theo quyết định mới nhất của FIFA, Garces là một trong bảy cầu thủ bị xử phạt vì cáo buộc sử dụng giấy tờ giả mạo (doctored documents) để được đăng ký thi đấu cho Malaysia.

Facundo Garces bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, tính từ ngày FIFA thông báo án phạt.