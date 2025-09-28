Man City thắng tưng bừng, Liverpool và Chelsea cùng thua sốc 28/09/2025 00:00

(PLO)- Thi đấu thăng hoa, Man City thắng tưng bừng 5-1 trước Burnley ở vòng 6 Premier League. Trong khi đó Liverpool nhận thất bại cay đắng ở những phút cuối trước Crystal Palace với tỷ số 2-1.

Bước vào trận đấu, Man City tổ chức đội hình tấn công ngay khi có tiếng còi khai cuộc, sức mạnh vượt trội của The Citizens dễ dàng ép tân binh Burnley lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự.



Không phải chờ đợi quá lâu, phút 11, từ pha tấn công bên cánh trái, Doku đi bóng khó chịu vượt qua hai hậu vệ Burnley, tiền đạo Man City tung cú sút nhưng bị thủ thành Dubravka cản phá, bóng bật ra trúng chân Maxime Esteve đi thẳng vào lưới, 1-0 cho Man City.

Thế trận nghiêng hoàn toàn về phía chủ nhà Man City, đội khách Burnley không có bóng để triển khai. Hành lang cánh nơi có Doku và Phil Foden hoạt động rất hiệu quả, khi liên tiếp khuấy đảo hàng thủ Burnley.

Man City thắng tưng bừng, áp đảo toàn diện trước Burnley. Ảnh: EPA

Phút 25, Doku tiếp tục có pha độc diễn nhưng lần này cú sút của tiền đạo Man City lại không thể đánh bại thủ thành Dubravka.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City hơn 70%, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Burnley. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra ở phút 38, từ pha tấn công hiếm hoi, Hartman căng ngang vào vòng cấm để Anthony đang đợi sẵn, tiền đạo Burnley tung cú sút bóng trúng chân Ruben Dias đổi hướng làm bó tay thủ thành Donnarumma, tỷ số được quân bình 1-1 cho Burnley.

Sang hiệp 2, Burnley bất ngờ tấn công ở phút 56, Hartman tung cú sút xa trong vòng cấm, bóng trúng chân Nunes đi chệch cột dọc.

Phút 61, từ pha tạt bóng bên cánh phải, Erling Haaland bật cao đánh đầu, bóng rơi vừa tầm để Matheus Nunes tung cú sút chính xác giúp Man City vượt lên dẫn trước 2-1.

Để có thể chiếm hoàn toàn lợi thế ở khu vực giữa sân, HLV Pep Guardiola tung Oscar Bobb vào sân thay cho Savinho. Vừa vào sân thay người chưa đầy 3 phút thì tiền vệ Man City đã ghi tên mình trên bảng điện tử.

Phút 65, Oscar Bobb đón bóng trong vòng cấm rồi tung cú sút chính xác, không cho thủ thành Dubravka cơ hội cản phá, tỷ số được nâng lên 3-1 cho Man City.

Dẫn trước với tỷ số 3-1, Man City không còn vội vàng tấn công, thay vào đó là kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Thế trận ở những phút cuối khá chậm khi Burnley đã buông xuôi, không có bóng để tấn công và liên tiếp co mình phòng ngự, quá khó cho Burnley tổ chức phản công.

Thắng 5-1 Burnley, Man City leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Liverpool 6 điểm. Ảnh: EPA

Phút 90, Doku tiếp tục đi bóng lắt léo bên cánh trái, rồi căng ngang thuận lợi để Erling Haaland xoay người dứt điểm chính xác, thủ thành Dubravka chôn chân và không có cơ hội cản phá, tỷ số được nâng lên 4-1 cho Man City.

Phút 90+3, tận dụng hậu vệ Burnley phá bóng hỏng, Erling Haaland đón bóng vào dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 5-1 cho Man City.

Kết thúc trận đấu, Man City giành chiến thắng 5-1 trước Burnley trên sân nhà Etihad, với 3 điểm có được ở vòng 6 này, Man City tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Liverpool nhận thất bại đầu tiên khi để thua trước Crystal Palace với tỷ số 2-1 ở những phút bù giờ cuối trận, còn Chelsea cũng thua ngược 1-3 trước Brighton.