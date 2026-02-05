Saudi Pro League phải dẹp bỏ 1 ông chủ sở hữu nhiều đội bóng 05/02/2026 13:52

(PLO)- Giải Saudi Pro League của Saudi Arabia đã đứng bên thời hạn dẹp bỏ một ông chủ nhiều đội bóng theo yêu cầu của FIFA.

Kante đã rời bỏ Al Ittihad, Ronaldo đang mâu thuẫn cực lớn với lãnh đạo Al Nassr. Giải Saudi Pro League của Saudi Arabia đang rơi vào cảnh khủng hoảng. Thực ra chuyện Ronaldo bất mãn vì lãnh đạo quỹ đầu tư công Saudi Arabia thiếu đầu tư vào Al Nassr chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Câu chuyện một ông chủ nhiều đội bóng vẫn đang vi phạm trầm trọng luật FIFA. Quỹ PIF hay còn gọi Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia đang sở hữu cùng lúc 4 CLB Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli, Al Hilal và trong đó họ thao túng toàn bộ các danh hiệu nội địa. PIF cũng là chủ nhân CLB Newcastle ở ngoại hạng Anh.

Tại Saudi Pro League, Ronaldo đừng tưởng mình quá ghê gớm so với lãnh đạo Al Nassr và quỹ PIF toàn những ông hoàng dầu lửa, là lãnh đạo vương quốc Saudi Arabia. Ảnh:A.N

Trong đó Al Nassr nơi Ronaldo đang đầu quân nhận được ít sự đầu tư hơn so với Al Hilal. Al Hilal cũng là CLB mà tiền đạo Pháp Karim Benzema vừa từ Al Ittihad về đầu quân từ giai đoạn 2. Ngay khi trở thành người của Al Hilal, Benzema đã gọi "Al Hilal là Real Madrid châu Á".

Cứ mỗi mùa bóng hay giữa mùa, Al Nassr như đứa “con ghẻ” của PIF được chi tiền ít hơn những người anh em của mình để mua sắm lực lượng. Điều này dẫn đến Ronaldo nóng mặt, bực tức, trong đó có cả chuyện Ronaldo đến đó đã 3 mùa nhưng chưa có lấy một danh hiệu cùng Al Nassr. Tuy nhiên từ “ung nhọt” này dẫn đến vấn đề sai phạm luật FIFA tiếp tục lộ ra.

Tiền vệ Kante của Al Ittihad đã rời Saudi Pro League đến Fenerbace. Ảnh:G.N

FIFA đã cho lộ trình những trường hợp một ông chủ nhiều đội bóng đến mùa giải 2026-2027 là kết thúc hoàn toàn. Tuy nhiên PIF đã tiến hành từ 3 năm nay nhưng không thể được. Nếu tách rời quỹ PIF, nhiều “đứa con” trong gia đình PIF như... bị rút ống thở, không có tiền xúng xính để đầu tư lực lượng. Ronaldo bất mãn về chuyện “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của những đứa con một nhà có cha mẹ là quỹ PIF. Nhưng nó vô tình làm lộ ra câu chuyện một ông chủ nhiều đội bóng vẫn không thể giải quyết được.

Trong khi đó, nhà vô địch World Cup 2018-N’Golo Kante cũng đã rời Saudi Pro League cụ thể là Al Ittihad về Thổ Nhĩ Kỳ chơi cho CLB Fenerbahce, đội bóng có trụ sở tại Istanbul. Kante giải thích ở tuổi 35 anh về Thổ Nhĩ Kỳ để tìm lại phong độ cao rồi được gọi vào tuyển Pháp tham dự World Cup 2026.

Ở Saudi Pro League, Kante là đồng đội của Benzema ở CLB Al Ittihad. Nhưng giữa mùa này hai ngôi sao sáng nhất là Benzema và Kante đã ra đi.

Trong khi đó, Ronaldo không ngoại trừ khả năng sẽ phải chia tay Saudi Pro League, những ông hoàng dầu lửa Saudi Arabia trong PIF sẽ chẳng nhượng bộ cho kẻ làm công Ronaldo đâu.

Dường như Kante đã biết chuyện và cuốn gói ra đi trước thời hạn mùa 2026-2026 phải chấm dứt hoàn toàn tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng trên toàn thế giới theo thời hạn FIFA.

Mohamad Salah khi mâu thuẫn với ông thầy Arne Slot ở Liverpool, Saudi Arabia “rải thảm đô la” mời về nhưng Salah đã biết “động ổ” ở đó rồi?

Saudi Pro League là thiên đường để kiếm tiền cho những ngôi sao. Nhưng nếu như còn tị nạnh, so bì và cá tính cao như Ronaldo thì “ông sao lớn trên sân cỏ” cũng bị các ông hoàng coi như “kẻ mua vui trên sân bãi xanh” mà thôi.