Newcastle - Arsenal: Khó giành 3 điểm 28/09/2025 11:41

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân St Jame’s Park của Newcastle ở vòng 6 Premier League, Arsenal được dự đoán sẽ khó giành 3 điểm.

Arsenal đang khởi đầu mùa giải chưa ấn tượng, nhưng nhìn chung đoàn quân của HLV Arteta vẫn đang duy trì được phong độ cần thiết để có thể cạnh tranh với Liverpool hay Man City. Ở vòng 5 vừa qua, nhờ vào sự tỏa sáng kịp lúc của Martinelli sau khi được tung vào sân đã giúp Pháo thủ có trận hòa 1-1 quý giá trước Man City.

Ở trận đấu này, Arsenal gây ra bất ngờ khi có tỷ lệ kiểm soát bóng ấn tượng trước Man City, tuy nhiên, khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội một lần nữa được đặt ra. Pháo thủ cần đến sự tỏa sáng cá nhân của Eze hay Martinelli mới có thể mang về trận hòa.

Sau 5 vòng đấu, Arsenal tạm thời đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém Liverpool 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Như vậy, nếu giành chiến thắng ở vòng 6 này thì khoảng cách chỉ còn 2 điểm, cơ hội bứt tốc để vươn lên sau vòng 6 hoàn toàn có thể đến với Pháo thủ.

Arsenal khó giành 3 điểm khi hành quân làm khách trên sân St Jams’s Park. Ảnh: EPL

Muốn rút ngắn khoảng cách với Liverpool xuống còn 2 điểm, nhiệm vụ đầu tiên của Arsenal là phải hạ gục Newcastle, đây là thử thách khó khăn cho Arsenal vì “Chích chòe” tuy không mạnh như mùa giải trước nhưng vẫn còn đó là lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu trong quá khứ.

Việc chia tay chân sút chủ lực Isak phần nào làm cho Newcastle suy yếu đi, hồi giữa tuần, đoàn quân HLV Eddie Howe bị Barcelona đánh bại với tỷ số 2-1. Còn ở Premier League, Newcastle cũng chỉ mới giành được 1 trận thắng, còn lại 3 hòa và 1 thua.

Giành được 6 điểm sau 5 vòng đấu, Newcastle đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Khả năng bứt tốc trong giai đoạn tới sẽ rất khó cho “Chích chòe” vì sẽ gặp những đối thủ khó chịu như Brighton, Nottingham…

Thành tích đối đầu đang ủng hộ Newcaslte ở vòng đấu này. Ảnh: EPL

Tiếp đón Arsenal trên sân nhà St Jame’s Park, Newcastle được đánh giá nhỉnh hơn nhờ vào lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu trong quá khứ ở các trận đấu gần nhất. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường thì Newcaslte thắng 3 thua 2, trận đấu gần nhất diễn ra trên sân St Jame’s Park, “Chích chòe” giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Thông tin lực lượng, Arsenal kéo dài danh sách chấn thương, ngoài những cái tên cũ thì mới nhất là Noni Madueke, Kai Havertz, Gabriel Jesus, Ben White, Takehiro Tomiyasu. Chủ nhà Newcastle cũng thiếu vắng Yoane Wissa, Fabian Schar và Jacob Murphy vì chấn thương. Trận đấu giữa Newcastle và Arsenal sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 28/9.