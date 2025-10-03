Tiền đạo Holgado đã đến Malaysia để hỗ trợ FAM kiện FIFA 03/10/2025 11:11

(PLO)-Tiền đạo Holgado cùng người đại diện của mình đã có mặt tại Kuala Lumpur hỗ trợ FAM kiện lại FIFA.

Tiền đạo Holgado, 30 tuổi đang khoác áo CLB America de Cali của Colombia đã có mặt tại Kuala Lumpur để hỗ trợ LĐBĐ Malaysia (FAM) trong vụ kiện FIFA.

Tiền đạo Holgado từ Cali ở Colombia vượt nửa vòng trái đất cùng người đại diện của mình để hỗ trợ những vấn đề cần thiết cho FAM kiện FIFA vụ bị tổ chức này trừng phạt treo giò 12 tháng và mỗi cầu thủ vi phạm bị phạt 2 ngàn franc Thụy Sĩ.

Mọi thông tin về việc hỗ trợ cách nào đều không được tiết lộ. Tiền đạo Holgado sẽ hỗ trợ thông tin của mình cho FAM.

Tiền đạo Holgado có phong độ cực cao ở America de Cali.

Tiền đạo Holgado (19) và Corbin Ong góp 2 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam tối 10-6 tại Bukit Jalil.

﻿Ảnh: ST

Trong khi đó CLB Velez Sarsfield của Argentina cũng trình bày về khó khăn khi Imanol Machuca, 1 trong 7 cầu thủ dính án và phải thực thi lệnh treo giò của FIFA.

HLV Guillermo Barros của Velez Sarsfield bày tỏ, việc Imanol Machuca, 25 tuổi phải thực thi án treo giò theo quyết định của FIFA rõ ràng là Velez Sarsfield gặp khó vì Imanol Machuca chơi hay, tạo sự cân bằng trong lối chơi của đội, anh là một hậu vệ tấn công tốt. Sự có mặt của Imanol Machuca là một mắc xích quan trọng cho Velez Sarsfield hiện nay. Việc “đứt gãy” này đòi hỏi một thời gian dài để đội tìm người thay thế và sẽ gặp thách thức lớn.

Còn HLV Guillermo Barros của Velez Sarsfield cũng cho rằng Machuca bị treo giò là mất mát lớn như tiền đạo Holgado. Ảnh: X/Thestar.

Tuy nhiên Velez Sarsfield cũng như America de Cali là hai CLB Nam Mỹ tỏ ra rất chuyên nghiệp khi cầu thủ của mình dính án cực nặng từ FIFA. Họ tuyên bố bảo vệ cầu thủ của mình trong điều kiện cho phép, không phạm luật trừng phạt của FIFA, họ sẵn sàng hỗ trợ cho cầu thủ nếu cần thiết trên tinh thần minh bạch và không vi phạm đạo đức, không đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm.

Cũng lãnh đạo của CLB Velez Sarsfield lo lắng rằng, Machuca đang có phong độ cực cao nếu anh bị treo giò 1 năm thì thật là khó khăn cho đội và cho cầu thủ này.

HLV Barros cũng nói thêm hiện anh vẫn theo trong đội để duy trì phong độ.

Trong khi đó làn sóng dư luận Malaysia lại một lần nữa đòi FAM phải công khai hồ sơ của bảy cầu thủ bị FIFA phạt để họ cùng biết. Điều này trước đây đã được những “cây đa, cây đề” của bóng đá Malaysia lên tiếng khi nói về những cầu thủ nhập tịch dạng di sản (cầu thủ có dòng máu Malaysia). Tuy nhiên đòi hỏi này của dư luận Malaysia không được FAM chấp nhận.

Tiền đạo Holgado là cầu thủ được CLB America de Cali thực thi án phạt của FIFA sớm nhất trong 7 cầu thủ dính án.