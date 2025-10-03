Canh bạc cuối cùng của HLV Ruben Amorim 03/10/2025 11:21

(PLO)- Trong sự căng thẳng tại Old Trafford, HLV Ruben Amorim đang bước vào giai đoạn có thể xem là “canh bạc cuối cùng” của mình với Manchester United ở trận tiếp Sunderland cuối tuần này.

Sau gần một năm dẫn dắt Quỷ đỏ, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể thuyết phục được ban lãnh đạo, người hâm mộ và cả giới chuyên môn. Con số 34 điểm sau 33 trận tại Premier League là biểu hiện rõ ràng cho sự bế tắc trong việc xoay chuyển tình thế. Đội bóng từng là niềm kiêu hãnh của bóng đá Anh giờ đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, và trận thua Brentford 1-3 cuối tuần qua càng khiến chiếc ghế nóng của HLV Ruben Amorim lung lay hơn bao giờ hết.

Kỳ nghỉ quốc tế kéo dài hai tuần đang đến gần, và điều đó càng làm cho trận đấu sắp tới với Sunderland ngày 4-10 trở nên quan trọng. Nếu Man United thất bại ngay tại Nhà hát của những giấc mơ trước một đội bóng mới lên hạng nhưng đầy hứng khởi, rất có thể ban lãnh đạo sẽ tận dụng quãng nghỉ này để thay đổi triệt để.

Cần biết Sunderland đang bay cao ở vị trí thứ năm, sở hữu 11 điểm sau sáu vòng đấu và thể hiện bộ mặt tươi mới, trái ngược hoàn toàn với sự uể oải của Man United. Sự tự tin của “Mèo đen” có thể biến trận đấu này thành một bản án khắc nghiệt cho HLV Ruben Amorim trong canh bạc này.

Lối chơi nhạt nhòa của các cầu thủ MU khiến cho chiếc ghế của HLV Ruben Amorim ngày càng lung lay. Ảnh: EPA.

Wayne Rooney, biểu tượng sống của Quỷ đỏ, mới đây đã lên tiếng thẳng thắn. Anh thừa nhận không còn tin vào sự xoay chuyển dưới thời HLV Ruben Amorim, đồng thời cho rằng gốc rễ vấn đề không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện. “Các cầu thủ không xứng đáng mặc chiếc áo đó”, Rooney nhấn mạnh, bày tỏ nỗi đau khi chứng kiến đội bóng từng làm nên tên tuổi của mình trở nên bạc nhược. Với năm chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League, Rooney hiểu rõ tinh thần Man United hơn ai hết, và điều khiến anh day dứt chính là “linh hồn đã rời khỏi CLB”.

Không dừng lại ở đó, cựu đội trưởng MU còn hé lộ về bầu không khí bên trong: nhân viên rời bỏ, sự hỗn loạn trong quản trị và văn hóa chiến thắng dưới thời Sir Alex Ferguson đã biến mất. Rooney lo lắng cho cả hai con trai đang học ở học viện đội bóng, sợ rằng những gì đang diễn ra có thể ảnh hưởng đến tương lai của thế hệ kế cận. Những lời chia sẻ ấy không khác gì phê phán, cũng là hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ cấu trúc của CLB.

Trong khi Man United chìm trong khủng hoảng, Sunderland lại mang đến một câu chuyện cổ tích đầy cảm hứng. Sau nhiều năm vật lộn ở hạng dưới, họ trở lại Premier League với tinh thần rực lửa, không e dè bất kỳ đối thủ nào. Dưới sự dẫn dắt của Tony Mowbray, đội bóng áo đỏ - trắng thi đấu gắn kết, phòng ngự chắc chắn và phản công sắc bén.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha rơi vào thế buộc phải thắng Sunderland để vớt vát lại niềm tin của các ông chủ lẫn giới hâm mộ MU. Ảnh: EPA.

Đáng chú ý, sự bùng nổ của tài năng trẻ Jobe Bellingham, em trai của Jude Bellingham đang chơi cho Real Madrid, cùng phong độ ổn định của tiền đạo Ross Stewart khiến Sunderland trở thành mối đe dọa thực sự cho những ông lớn. Nếu họ tiếp tục giữ phong độ, việc giành quyền trụ hạng không chỉ là mục tiêu thực tế mà còn mở ra cơ hội vươn cao hơn nữa.

Ở chiều ngược lại, Man United đang đối diện với sự khủng hoảng niềm tin. Những bản hợp đồng bom tấn chưa phát huy đúng giá trị, hàng phòng ngự chệch choạc, còn hàng công thiếu sự gắn kết. Người hâm mộ Quỷ đỏ, vốn quen với chiến thắng, giờ bước vào sân với tâm lý bi quan. Nỗi ám ảnh về việc “có thể thua bất kỳ ai” trở thành sự thật khó nuốt trôi.

Man United mong manh dễ vỡ và có thể thua bất kỳ đội bóng nào. Ảnh: EPA

Chính vì thế, một thất bại nữa, đặc biệt là trước Sunderland, sẽ không chỉ khiến HLV Ruben Amorim mất ghế mà còn đặt câu hỏi về tương lai của nhiều cầu thủ trụ cột. Không thể phủ nhận, Man United đang cần một sự khởi động lại toàn diện, từ triết lý bóng đá, cấu trúc quản lý đến tinh thần chiến đấu.

Trận tiếp Sunderland như một canh bạc cuối của cho ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha, hoặc là chiến thắng để tìm một sự hồi sinh khó nhọc, hoặc cho một cuộc chia tay được dự báo từ lâu. Với HLV Ruben Amorim, 90 phút ở Old Trafford là bài kiểm tra nghiệt ngã cho khả năng trụ lại MU, nơi đang mong chờ một phép màu để tìm lại ánh hào quang đã mất.