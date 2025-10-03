Mối quan hệ tốt đẹp của Zidane với MU 03/10/2025 07:29

(PLO)- Mối quan hệ tốt đẹp của Zidane với MU liệu có đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Pháp này đồng ý đến Old Trafford thay thế cho HLV Ruben Amorim?

HLV Ruben Amorim đang gặp khó khăn tại Manchester United, trong khi Zinedine Zidane đã được liên hệ với đội chủ sân Old Trafford nhiều lần trong những năm qua. Thời gian của Ruben Amorim tại Manchester United sắp kết thúc và Zinedine Zidane có thể đang chờ đợi. Vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn đang bám trụ tại Old Trafford sau thất bại 1-3 trước Brentford, khiến "quỷ đỏ" tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League.

Amorim đã gặp khó khăn trong việc triển khai ý tưởng của mình giữa bối cảnh MU bị bó buộc bởi hệ thống 3 trung vệ cứng nhắc mà ông dường như không thể áp dụng hiệu quả. Mùa giải trước, vị chiến lược gia 40 tuổi này đã dẫn dắt MU cán đích ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League và để thua Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League.

Amorim được cho là vẫn nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU. Tuy nhiên, MU có mối quan hệ tốt đẹp với huyền thoại Real Madrid Zidane, người cũng đã được liên hệ với MU trong nhiều năm qua. Người ta cho rằng Zidane chắc chắn sẽ lại là một ứng cử viên nếu MU quyết định sa thải Amorim.

Mối quan hệ tốt đẹp của Zidane với MU không đồng nghĩa với việc ông đồng ý đến Old Trafford thay Amorim. ẢNH: EPA

Mối quan hệ tốt đẹp của Zidane với MU

Zidane có một CV hoàn hảo khi giành được ba danh hiệu Champions League và La Liga trong hai năm rưỡi dẫn dắt Real Madrid từ năm 2016 đến năm 2018. Huyền thoại bóng đá Pháp trở lại Real Madrid chưa đầy một năm sau khi rời đi và giành thêm một danh hiệu La Liga nữa trước khi một lần nữa chia tay Bernabeu. Người hâm mộ MU chắc chắn sẽ rất vui mừng khi thấy Zidane trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

Một trong những dấu hiệu cho thấy điều đó có thể trở thành hiện thực là mối quan hệ tốt đẹp của Zidane với MU. Vị chiến lược gia người Pháp đã đồng ý bán Raphael Varane cho MU khi ông còn dẫn dắt Los Blancos.

Quỷ đỏ đã liên hệ với trung vệ này một thời gian, và HLV của MU khi đó là Ole Gunnar Solskjaer là một fan cuồng nhiệt của Varane. Mặc dù Real Madrid có thể gây khó, nhưng với việc Varane đang ở năm cuối hợp đồng, Zidane đã dàn xếp ổn thỏa các cuộc đàm phán để nhà vô địch World Cup người Pháp có thể dễ dàng chuyển đến MU.

Tuyên bố từ người đại diện của Zidane

Zidane được liên hệ với vị trí HLV của MU ở cuối nhiệm kỳ của Jose Mourinho vào năm 2018. Tuy nhiên, người đại diện của ông, Alain Migliaccio, trước đó đã tuyên bố: "Điều đó không thực sự hấp dẫn Zidane", khi thảo luận về triển vọng Zidane dẫn dắt một đội bóng ở Premier League.

Migliaccio nói thêm: "Tôi không nghĩ Zidane sẽ dẫn dắt một đội bóng ở Anh. Điều đó càng không hợp với phong cách của ông ấy. Tôi đã thảo luận với ông ấy rồi". Tuy nhiên, với việc Zidane vẫn đang thất nghiệp kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021, có khả năng lập trường của ông đã mềm mỏng hơn khi nói đến việc nhận công việc ở Ngoại hạng Anh.

Một yếu tố thú vị khác là Zidane thậm chí còn học tiếng Anh vào khoảng năm 2021, theo cựu ngôi sao Arsenal Emmanuel Petit. Tuy nhiên, Petit cũng tỏ ra e ngại về việc Zidane chuyển sang Anh.

"Nếu bạn là HLV của một CLB bóng đá, bạn cần phải nói được nhiều ngôn ngữ khác nhau", Petit chia sẻ, "Giao tiếp rất quan trọng, vì vậy nếu bạn không nói được tiếng Anh khi đến một CLB như Manchester United, đó có thể là một vấn đề lớn.

Tôi nghe nói gần đây Zidane đang học tiếng Anh, nên tôi nghĩ anh ấy biết điều đó quan trọng cho sự nghiệp của mình, nhưng việc Zinedine Zidane được liên hệ với Manchester United thì thành thật mà nói, tôi không tin. Tất nhiên, Zidane là một cái tên lớn, nhưng chưa bao giờ chơi ở Ngoại hạng Anh và có rất ít mối liên hệ với giải đấu này, nên như tôi đã nói, tôi không tin".

Zidane cập nhật thông tin trên Instagram

Tuần này, Zidane đã bất ngờ chia sẻ về kỳ nghỉ ngắn của mình trên mạng xã hội. Zidane đã đăng một bức ảnh lên Instagram, tạo dáng trước đường chân trời tại thành phố New York (Mỹ)

Trong khi rõ ràng Zidane đang tận hưởng kỳ nghỉ, người hâm mộ giờ đây sẽ dõi theo động thái tiếp theo của vị HLV 53 tuổi này. Đây là bài đăng cá nhân đầu tiên của ông trong một tuần qua, và sẽ có nhiều đồn đoán rằng Zidane đăng bài mới đúng lúc tin đồn về việc ông sẽ nhận công việc tại Manchester United lại rộ lên.