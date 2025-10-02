Chưa từng thấy HLV nào làm việc theo cách của Amorim tại MU 02/10/2025 12:18

(PLO)- Chuyên gia Alan Smith khẳng định chưa từng thấy HLV nào làm việc theo cách của Amorim tại MU khi tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

HLV Ruben Amorim đang chịu áp lực ngày càng tăng tại Manchester United sau khởi đầu mùa giải khó khăn, khi tương lai của chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha tại Old Trafford đang bị nghi ngờ.

HLV trưởng Ruben Amorim của Manchester United đã được cảnh báo rằng thời gian của ông tại Old Trafford có thể sắp kết thúc. Amorim đã dẫn dắt Manchester United kể từ khi được bổ nhiệm thay thế Erik ten Hag vào tháng 11 năm ngoái, và sắp kết thúc 12 tháng đầu tiên tại vị.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng với Amorim, bất chấp việc ông đã dẫn dắt MU vào chung kết Europa League mùa trước. Quỷ đỏ đã phải nhận ba thất bại trong sáu trận mở màn Premier League mùa này và bốn trận thua trên mọi đấu trường.

Chuyên gia Alan Smith khẳng định chưa từng thấy HLV nào làm việc theo cách của Amorim tại MU. ẢNH: EPA

Phong độ kém cỏi này đã gia tăng áp lực lên Amorim, với những tin đồn lan truyền rằng một sự thay đổi có thể sắp xảy ra. Cựu tiền đạo tại Premier League và chuyên gia phân tích của Sky Sports, Alan Smith, cho rằng cái kết của Amorim đã gần kề, giải thích lý do tại sao ông tin Amorim không còn đường lui.

"Mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn, tôi không nghĩ mọi thứ sẽ khá hơn", Smith nói trong một cuộc phỏng vấn với Sky Sports News, "Ruben Amorim đã ngồi trên ghế nóng suốt một năm qua, và đã có một kỳ chuyển nhượng, nhưng bạn không thể thấy bất kỳ dấu hiệu cải thiện nào.

Một hoặc hai trận đấu, bạn sẽ thấy những tia sáng lóe lên. Họ (Manchester United) đã chơi khá tốt trước Arsenal vào ngày khai mạc, nhưng vẫn thua. Tôi chưa bao giờ thấy một HLV nào làm việc theo cách của Ruben Amorim hiện tại. Hệ thống của ông ấy đã quá quen thuộc và thực tế là nó có thể không phù hợp với nhiều cầu thủ.

Nhưng Amorim có thể làm tốt hơn không, ngay cả với hệ thống đó. Hãy nhìn vào các cầu thủ ở hàng thủ - Matthijs de Ligt, Harry Maguire và Bruno Fernandes, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trên hàng công. Họ có những cầu thủ giỏi.

Trông có vẻ không phù hợp, nói một cách nhẹ nhàng thì vậy. Có rất nhiều lời đồn đoán rằng MU sẽ không sa thải Amorim cho đến một thời điểm cụ thể nào đó vào cuối năm nay để tiết kiệm tiền đền bù. Thật khó để đọc được suy nghĩ của những người đứng đầu MU, nhưng tôi nghĩ họ biết và mọi người sẽ nói với họ rằng đã đến lúc cần thay đổi".

Tờ Manchester Evening News (Anh) hôm thứ Hai tiết lộ rằng những người bên trong Manchester United xác nhận Amorim vẫn giữ được sự tin tưởng của ban lãnh đạo CLB bất chấp những đồn đoán liên tục về tương lai của ông. Gareth Southgate nằm trong số những ứng cử viên được cho là người kế nhiệm tiềm năng của Amorim, tuy nhiên, người ta tin rằng cựu HLV trưởng đội tuyển Anh sẽ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào từ Manchester United vào lúc này.