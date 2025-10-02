Vợ của HLV Ruben Amorim tiết lộ những cay đắng của chồng ở MU 02/10/2025 14:28

(PLO)- Maria Joao, vợ của HLV Ruben Amorim của Manchester United có những chia sẻ đầy cảm xúc về quãng thời gian khó khăn mà chồng bà đang trải qua tại Old Trafford.

Trong một cuộc trò chuyện với Prime Video Sport, bà Maria Joao tiết lộ HLV Ruben Amorim chồng bà mất ngủ nhiều đêm liền kể từ khi chính thức ngồi vào ghế nóng của Quỷ đỏ. Bản thân bà hiểu rõ những áp lực khủng khiếp mà một nhà cầm quân phải đối diện tại một trong những CLB giàu truyền thống nhất thế giới, nhưng không ngờ nó nặng nề như vậy.

HLV Ruben Amorim được kỳ vọng rất lớn khi tiếp quản Manchester United, trong bối cảnh đội bóng vẫn loay hoay tìm lại ánh hào quang sau nhiều năm chật vật. Phong cách bóng đá hiện đại, kỷ luật và máu lửa của ông từng giúp Sporting Lisbon gặt hái nhiều thành công, khiến ban lãnh đạo Man United tin rằng ông chính là người có thể vực dậy tập thể đang khủng hoảng.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt của Premier League đã nhanh chóng cho thấy công việc tại Old Trafford của HLV Ruben Amorim khó khăn hơn gấp nhiều lần. Kể từ khi nhậm chức, Amorim chưa thể mang lại sự ổn định như những gì người hâm mộ kỳ vọng.

Không dễ dàng cho một nhà cầm quân mới như Amorim hành nghề bóng đá tại Anh. Ảnh: EPA.

Kết quả phập phù cùng lối chơi chưa thật sự thuyết phục đã khiến một bộ phận cổ động viên quay lưng, thậm chí buông lời chỉ trích nặng nề và quá đáng. Có những người hâm mộ còn đi xa đến mức nguyền rủa ông trên các nền tảng mạng xã hội, tạo ra áp lực tinh thần lớn chưa từng có.

Trong hoàn cảnh đắng cay đó, bà Maria Joao là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chồng. Bà thẳng thắn thừa nhận bản thân cũng cảm thấy tổn thương khi đọc những lời lẽ cay nghiệt nhắm vào HLV Ruben Amorim: “Ông ấy mất ngủ nhiều đêm kể từ khi đặt chân đến nước Anh. Thật sự không dễ dàng. Mọi người cần hiểu rằng, không chỉ ông ấy mà cả gia đình cũng bị ảnh hưởng bởi những chỉ trích. Tôi đã từng hỏi chồng mình: “Liệu tất cả có đáng không?”. Và Ruben trả lời rằng anh ấy đã chuẩn bị tinh thần từ trước”.

Lời trấn an người vợ hiền cho thấy bản lĩnh của HLV Ruben Amorim khi ông biết áp lực của công việc cầm quân tại MU, nhưng vẫn sẵn sàng đối mặt. Với ông, dẫn dắt một CLB vĩ đại như Manchester United không chỉ là nghề nghiệp mà còn là thử thách của cuộc đời, nơi ông muốn khẳng định tài năng và ý chí.

Ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha có chỗ dựa gia đình vững chắc. Ảnh: EPA.

Người hâm mộ bóng đá Anh vốn nổi tiếng khắt khe, và ở Manchester United, sự kỳ vọng còn nhân lên gấp bội. Bất kỳ ai từng ngồi ghế HLV tại Old Trafford đều thấm thía điều này. Từ thời hậu Sir Alex Ferguson, hàng loạt chiến lược gia danh tiếng như David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho hay Erik ten Hag đều phải chịu áp lực khủng khiếp, thậm chí ra đi trong cay đắng. HLV Ruben Amorim hiểu rằng mình không ngoại lệ.

Dẫu vậy, những chia sẻ của bà Maria Joao phần nào cho thấy phía sau hình ảnh một HLV lạnh lùng trên sân cỏ. HLV Ruben Amorim cũng chỉ là một con người với những nỗi lo lắng và mất mát tinh thần. Ông cần thời gian để xây dựng một tập thể gắn kết, cần sự kiên nhẫn từ các cổ động viên để từng bước đưa Man United trở lại quỹ đạo chiến thắng. Và trên hết, ông có sự đồng hành thầm lặng nhưng mạnh mẽ từ người vợ của mình, điều mà không phải HLV nào cũng may mắn có được.

Tại sân Old Trafford, áp lực có thể khiến một HLV gục ngã, nhưng cũng có thể tôi luyện họ trở thành huyền thoại. Amorim và gia đình ông đang ở những ngày đầu của hành trình ấy.