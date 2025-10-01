Bích Thùy gieo sầu, đội Hà Nội đánh mất ngôi đầu vào tay đội TP.HCM 1 01/10/2025 19:04

(PLO)-Trận thua 0-1 không chỉ khiến thầy trò HLV Phùng Thị Minh Nguyệt đánh rơi 3 điểm, mà còn khiến Hà Nội đánh mất ngôi đầu về tay đội TP.HCM 1.

Bích Thùy trong một pha tranh bóng với Thanh Nhã. Ảnh: CMQ

Bàn thắng duy nhất của Bích Thùy đã giúp Thái Nguyên T&T quật ngã Hà Nội ngay trên sân Thanh Trì ở vòng 7 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Nhập cuộc hứng khởi nhưng Hà Nội “kém duyên” ghi bàn

Do ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, hai trận đấu của vòng 7 phải dời sang ngày 1-10. Trước sức ép buộc phải thắng để giành lại ngôi đầu, Hà Nội ra sân với quyết tâm cao, sớm đẩy cao đội hình tấn công. Ngay phút thứ 7, Vũ Thị Hoa kiến tạo cho Thanh Nhã đối mặt thủ môn Kim Thanh, nhưng cú đánh đầu trong thế trống trải lại đưa bóng vọt xà.

Sau pha hãm thành bị bỏ lỡ, Hà Nội vẫn duy trì thế trận lấn lướt. Phút 26, Vũ Thị Hoa tung cú sút chéo góc nguy hiểm, bóng khẽ chạm xà ngang đi ra ngoài. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T dù phòng ngự số đông nhưng cũng kịp tạo ra tình huống đáp trả. Ngọc Minh Chuyên suýt mở tỷ số ở phút 17, tiếc rằng cú dứt điểm không thắng được hàng thủ áo xanh.

Bích Thùy định đoạt số phận cuộc đua

Sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục gia tăng áp lực. Lần lượt Hải Yến, Vũ Thị Hoa hay Thanh Nhã đều có cơ hội nhưng thiếu sự lạnh lùng cần thiết để chuyển hóa thành bàn thắng. Tấn công nhiều mà không ghi bàn, đội bóng Thủ đô phải trả giá.

Bích Thùy cùng đồng đội ăn mừng trận thắng khiến Hà Nội đánh mất ngôi đầu.

Phút 58, từ một pha tổ chức nhanh ở biên trái, Mỹ Anh tạt bóng vào vòng cấm. Sau tình huống cầu thủ Thái Nguyên T&T dứt điểm hụt, Bích Thùy băng lên đặt lòng chuẩn xác, đánh bại thủ môn Khổng Thị Hằng khai thông thế bế tắc cho đội khách.

Bàn thua càng khiến Hà Nội dồn toàn lực tấn công. Phút 66, Thanh Nhã tung cú dứt điểm khi thủ môn Kim Thanh đã bị đánh bại, nhưng xà ngang một lần nữa từ chối bàn thắng. Trận đấu cũng ghi dấu màn trình diễn chói sáng của thủ môn tuyển quốc gia Kim Thanh khi cô liên tục có những pha cứu thua xuất thần, giữ vững mành lưới cho Thái Nguyên T&T.

Không chỉ phòng ngự, Thái Nguyên T&T còn suýt nhân đôi cách biệt ở phút 82 khi Minh Chuyên và Bích Thùy có tình huống phối hợp thuận lợi, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại không thành bàn.

Hà Nội đánh mất ngôi đầu, cuộc đua vô địch thêm kịch tính

Thua 0-1 và dừng lại ở 14 điểm, Hà Nội đánh mất ngôi đầu vào tay TP.HCM 1 – đội thắng Phong Phú Hà Nam 1-0 để vươn lên dẫn đầu với 16 điểm. Không những vậy, Hà Nội còn bị Than KSVN bắt kịp về điểm số (14 điểm) sau chiến thắng đậm 4-0 trước TP.HCM 2. Lúc này, cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn khi có tới ba đội bóng (TP.HCM 1, Hà Nội và Than KSVN) chỉ hơn kém nhau vỏn vẹn 2 điểm.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T với chiến thắng quan trọng đã vươn lên vị trí thứ 4, sở hữu 11 điểm và tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào nhóm dẫn đầu. Ở nhóm cuối, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM 2 vẫn chưa có trận thắng nào.

Tại vòng 8 diễn ra ngày 4-10, Thái Nguyên T&T sẽ đối đầu TP.HCM 1 trong trận cầu hứa hẹn nhiều kịch tính diễn ra lúc 15 giờ 30. Trong khi đó, Hà Nội có màn chạm trán trực tiếp Than KSVN – trận đấu được dự báo mang tính bước ngoặt cho ngôi đầu bảng.