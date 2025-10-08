Cuộc chiến pháp lý không cân sức giữa bóng đá Malaysia và FIFA 08/10/2025 10:58

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chính thức lên tiếng bác bỏ những cáo buộc gây chấn động của FIFA liên quan đến vụ việc bảy cầu thủ di sản bị cho là sử dụng giấy tờ giả để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong một tuyên bố mới nhất, FAM khẳng định những phát hiện mà FIFA công bố là “không chính xác, thiếu cơ sở và không phản ánh đúng bản chất sự việc. Không có bằng chứng nào chứng minh hành vi gian lận”.

Theo FAM, việc FIFA cáo buộc các cầu thủ đã “biết hoặc tham gia vào việc sử dụng tài liệu giả mạo” là hoàn toàn vô căn cứ, bởi “không có bằng chứng cụ thể nào được trình bày để chứng minh điều đó”. Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia nhấn mạnh rằng tất cả bảy cầu thủ bị nêu tên đều là công dân hợp pháp của Malaysia, có quốc tịch được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền trong nước.

Lỗi hành chính là nguyên nhân của “cơn bão”

“FAM luôn hành động trên tinh thần tuân thủ pháp luật, minh bạch và thiện chí. Việc cho rằng các cầu thủ cố tình sử dụng giấy tờ giả là hoàn toàn sai sự thật”, tuyên bố của FAM nêu rõ.

FAM bào chữa sau phán quyết của FIFA về các cầu thủ nhập tịch do lỗi hành chính. Ảnh: CCT.

Theo lời giải thích của FAM, sự cố bắt nguồn từ lỗi hành chính khi một nhân viên trong quá trình nộp hồ sơ lên FIFA đã vô tình tải nhầm bản sao tài liệu do người đại diện của cầu thủ cung cấp, thay vì các bản gốc được Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) Malaysia xác nhận.

“Đây hoàn toàn là sự nhầm lẫn trong quy trình kỹ thuật, không phải hành vi gian lận có chủ đích”, FAM nhấn mạnh, đồng thời cho biết cơ quan này đang chuẩn bị hồ sơ kháng cáo chính thức, sử dụng các bản tài liệu xác thực đã được chính phủ Malaysia cấp và chứng nhận hợp pháp. “FAM sẽ nộp đơn kháng cáo đối với kết luận của Ủy ban kỷ luật FIFA và kiên định bảo vệ sự trong sạch, uy tín và toàn vẹn của bóng đá Malaysia”, thông cáo viết.

Án phạt nặng từ FIFA và cú sốc với bóng đá Malaysia

Tuần trước, Ủy ban kỷ luật FIFA đã đưa ra phán quyết gây rúng động: FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ VND) và bảy cầu thủ di sản bị đình chỉ thi đấu trong 12 tháng. Mỗi cầu thủ còn phải nộp 2.000 franc Thụy Sĩ tiền phạt.

Đội tuyển Malaysia đã thắng một trận đấu nhưng có thể sẽ thua cả một quá trình bị cho là gian lận. Ảnh: CCT.

Những cầu thủ bị nêu tên gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, tất cả đều từng góp công lớn trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước đội khách Việt Nam hồi tháng 6 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kết luận điều tra của FIFA, các tài liệu FAM nộp cho thấy nơi sinh của ông bà các cầu thủ đã bị thay đổi, từ các quốc gia gốc như Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan thành các địa phương thuộc Malaysia như Melaka, Penang hay Johor. Từ đó, FIFA kết luận rằng giấy khai sinh bị làm giả có chủ đích nhằm lách quy định về điều kiện thi đấu quốc tế.

Đây chính là cốt lõi của vấn đề, không phải là các cầu thủ ngoại có quốc tịch Malaysia hợp lệ hay không. Vì quy định của FIFA nêu rõ, cầu thủ được phép khoác áo đội tuyển quốc gia phải có nguồn gốc ông bà tại địa phương, hoặc đã sinh sống ở nước sở tại 5 năm. Chỉ khi nào các cầu thủ nhập tịch thỏa mãn các điều kiện trên thì mới được xem là không vi phạm và FIFA đang dựa vào khung pháp lý này để trừng phạt bóng đá Malaysia.

Cả làng bóng Malaysia đang phải đối mặt với những lệnh trừng phạt bổ sung nếu FAM kháng cáo bất thành từ các chứng cứ yếu ớt. Ảnh: CCT.

Phán quyết của FIFA đã khiến FAM phải đối mặt với án phạt tài chính nặng nề, đồng thời tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin trong làng bóng đá Malaysia. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, trong khi giới chuyên môn lo ngại danh tiếng của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế có thể bị tổn hại nghiêm trọng.

Hy vọng từ đơn kháng cáo

FAM hiện có ba ngày kể từ khi nhận thông báo chính thức để nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA, và thêm năm ngày tiếp theo để trình bày bản tóm tắt chi tiết cùng các tài liệu bổ sung. Liên đoàn cho biết họ đã liên hệ với các cơ quan chính phủ để thu thập chứng cứ xác thực, khẳng định rằng mọi cầu thủ đều có hồ sơ quốc tịch hợp lệ.

Đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F ở vòng loại Asian Cup 2027 sau hai trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 bị nghi ngờ sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu". Ảnh: CCT.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với FIFA để làm rõ sự thật”, FAM khẳng định, “Niềm tin của người hâm mộ và danh dự của bóng đá Malaysia là điều chúng tôi phải bảo vệ đến cùng”.

Cuộc chiến pháp lý giữa FAM và FIFA vì thế vẫn chưa đi đến hồi kết. Trong khi chờ kết quả kháng cáo, tương lai của bảy cầu thủ di sản và cả chiến dịch phục hưng của đội tuyển Malaysia vẫn treo lơ lửng giữa hai chữ “hy vọng” và “nghi ngờ” đầy thử thách cho bóng đá nước này.