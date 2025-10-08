Liverpool đặt mục tiêu sao chép thành công của Sir Alex Ferguson 08/10/2025 07:01

Manchester United đã chứng minh việc giành chức vô địch khó khăn như thế nào khi họ đang trong quá trình chuyển đổi đội hình, nhưng Arne Slot và Liverpool hy vọng có thể lặp lại kỳ tích của Sir Alex Ferguson bất chấp những vấn đề rõ ràng của họ. Vậy, chúng ta có một câu hỏi đố vui, CLB nào là đội cuối cùng giành chức vô địch Premier League trong giai đoạn chuyển tiếp?

Có lẽ vẫn còn phải bàn cãi, nhưng Manchester United năm 1996 của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson có lẽ là câu trả lời duy nhất. Sau khi đẩy Andrei Kanchelskis, Paul Ince và Mark Hughes ra đi, Sir Alex Ferguson đã mạnh dạn đưa những cầu thủ xuất thân từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" như David Beckham, Gary Neville, Paul Scholes và những người tương tự, lên đội 1.

Đó là một sự thay đổi lớn và cũng là một canh bạc của Sir Alex Ferguson khi chuyển từ những cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm và đã được chứng minh năng lực thành những đứa trẻ chiến thắng và tiếp tục chiến thắng.

Liverpool thì hơi khác một chút so với cách làm của Sir Alex Ferguson để duy trì thành công. Nó khác ở chỗ Liverpool đã là nhà vô địch và chuyển mình bằng cách vung tiền mua siêu sao làm mới đội hình trong khi vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, việc HLV Arne Slot chuyển hướng từ đội bóng đã vô địch mùa trước sang một diện mạo hoàn toàn khác vẫn không hề kém phần mạo hiểm.

Sir Alex Ferguson đã tạo nên một đế chế trong 26 năm dẫn dắt MU. ẢNH: EPA

Liverpool có hai hậu vệ cánh mới, tiền đạo mới và thậm chí cả một cầu thủ kiến ​​tạo mới. Họ chi 400 triệu bảng để xây dựng đội bóng mới. Một phần là do Luis Diaz muốn ra đi và Trent Alexander-Arnold gia nhập Real Madrid. Và, với tất cả những ai từng nói Liverpool sẽ xoay xở được mà không cần Alexander-Arnold, rõ ràng là họ đang nhớ hậu vệ phải người Anh.

Nói rõ hơn một chút, đây là một mùa hè đầy biến động khi các cầu thủ Liverpool phải chịu chung một nỗi đau mất Diogo Jota, người được tất cả yêu mến. Bất kỳ phòng thay đồ nào cũng sẽ cảm nhận được cú sốc như vậy. Liverpool đã xử lý tốt nhất có thể, nhưng đó lại là một thách thức khác cho HLV Arne Slot và toàn bộ phòng thay đồ.

Điều đáng chú ý là cách Liverpool bùng nổ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Những tân binh đắt giá như Jeremie Frimpong, Milos Kerkez và Florian Wirtz đều ra sân ngay từ đầu. Hugo Ekitike cũng là tân binh trên hàng công, trong khi Alexander Isak gia nhập sau đó. Đây quả là một sự thay đổi mạnh mẽ về mặt động lực và lối chơi của Liverpool.

Đột nhiên, hàng tiền vệ mùa trước gồm Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai bị xé toạc để nhường chỗ cho Wirtz, một cầu thủ đẹp trai, sáng tạo và đầy tính nghệ thuật. Nhưng Wirtz lại khác biệt hoàn toàn so với trước đây, và lý tưởng nhất là Liverpool sẽ phải thiết lập lại đội hình để ngôi sao người Đức có thể chơi ở vị trí số 10.

Khởi đầu tốt như vậy - năm chiến thắng liên tiếp tại Premier League và một chiến thắng thuyết phục trước Atletico Madrid tại Champions League - là sự ghi nhận cho khả năng quản lý con người của HLV Slot cũng như tinh thần đồng đội đáng kinh ngạc đã giúp Liverpool ghi được rất nhiều bàn thắng muộn.

Giờ đây, có lẽ chúng ta đang nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn. Liverpool là đội bóng của những tân binh cần thời gian để hòa nhập. Tuy nhiên, họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League mùa này.

Liverpool của HLV Arne Slot đặt mục tiêu sao chép thành công của Sir Alex Ferguson tại MU. ẢNH: EPA

Nhưng cách Liverpool thua Crystal Palace và giờ là Chelsea cho thấy đội bóng cần phải cải thiện, cần phải gắn kết. Ibrahima Konate đang gặp khó khăn. Vị trí hậu vệ phải có vẻ là một vấn đề của Liverpool. Wirtz chơi ở đâu? Isak trông có vẻ chưa đủ trình.

Lý tưởng cho bất kỳ đội bóng nào là tăng cường sức mạnh khi đang ở đỉnh cao. Nhưng Liverpool thực sự không có được điều đó. Họ phải mua hai hậu vệ cánh mới, hàng tiền vệ dù sao cũng cần được tăng cường sức mạnh, và hàng tiền đạo cũng cần được củng cố. Họ đã mất đi nhiều cầu thủ. Vì vậy, thay vì cố gắng tăng cường sức mạnh, Liverpool phải tái thiết đội hình, và đó là một canh bạc lớn đối với Slot, nhưng thực ra ông không có lựa chọn nào khác.

Rõ ràng là đội bóng cũ của Jurgen Klopp cần một cuộc đại phẫu. Slot đã trì hoãn việc này suốt một năm đầu tiên ở The Kop và giờ đây ông phải làm điều đó. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu họ có thể vượt qua thử thách hay không. Slot đã dẫn dắt Liverpool xuất sắc trong năm đầu tiên - nhưng bây giờ là một thử thách lớn hơn nhiều. Nó sẽ thực sự chứng minh được năng lực của Slot với tư cách là một HLV, khi Liverpool đặt mục tiêu sao chép thành công của Sir Alex Ferguson tại MU, duy trì vị trí thống trị bóng đá Anh và cả châu Âu trong một thời gian dài.