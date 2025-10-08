Đội tuyển Nepal e ngại chủ nhà Việt Nam và tận dụng sai lầm của Malaysia 08/10/2025 11:52

(PLO)- Chưa giành được chiến thắng nào tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn tại Việt Nam, nhưng cuộc điều tra của FIFA về vi phạm điều kiện tham dự của Malaysia có thể định hình lại cơ hội của họ.

Đội tuyển Nepal sẽ chơi hai trận với thầy trò HLV Kim Sang-sik đều ở sân nhà của Việt Nam tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, với hy vọng vực dậy hy vọng của mình sau hai trận thua liên tiếp. Hai đội sẽ gặp nhau tại sân vận động Gò Đậu trong trận đầu tiên ngày 9-19 và trận lượt về diễn ra ngày 14-10 ở sân Thống Nhất.

Thế khó của đội tuyển Nepal

Đã thua Malaysia 0-2 và Lào 1-2, đội tuyển Nepal hiện đứng cuối bảng F, trong khi chủ nhà Việt Nam đứng thứ hai sau Malaysia. Báo chí Nepal cho biết, thất bại của đội nhà trước Lào, một đội bóng mà họ chưa từng thua là đặc biệt đáng thất vọng. Tuy nhiên, HLV Matt Ross khẳng định các học trò của ông, đội đã lên đường sang Việt Nam vào ngày 7-10, quyết tâm đáp trả.

“Sự chuẩn bị này khá khác biệt”, HLV Ross nói tại buổi lễ chia tay do Liên đoàn bóng đá toàn Nepal (ANFA) tổ chức tại Lalitpur một ngày trước đó, “Nhiều cầu thủ của chúng tôi đang thi đấu chuyên nghiệp ở Bangladesh, Maldives và Campuchia, và họ mang kinh nghiệm đó vào đội hình. Chúng tôi đã tập luyện rất tốt và rất tự tin khi bước vào hai trận đấu tại Việt Nam”.

Sau hai trận thua Malaysia 0-2 và Lào 1-2, đội tuyển Nepal đang xếp của bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Các trận đấu sắp tới cũng chứng kiến đội tuyển ​​Nepal phải thi đấu ở nước ngoài, vì sân vận động Dasharath không đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu của AFC và FIFA. Quyết định này đã khiến đội tuyển Nepal thất vọng, bởi họ cảm thấy mình đang bỏ lỡ lợi thế được cổ vũ trên sân nhà.

Chủ nhà Việt Nam là đối thủ đáng gờm

Việt Nam đã nổi lên như một trong những đội bóng có thành tích ổn định nhất châu Á trong những năm gần đây. Từng hùng mạnh vào những năm 1960 trước khi suy thoái, bóng đá Việt Nam đã hồi sinh mạnh mẽ trong thế kỷ 21, giành quyền tham dự hai kỳ Asian Cup và trở thành một thế lực của khu vực. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup và từng ba lần vô địch Đông Nam Á.

Quá khứ cho thấy đội tuyển Nepal và Việt Nam mới chỉ gặp nhau hai lần trước đây, cả hai đều tại vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2003, và đều kết thúc với tỷ số 5-0 và 2-0 nghiêng về Việt Nam. Hơn 20 năm sau, đội tuyển Nepal sẽ tái ngộ đối thủ lớn, với hy vọng lật ngược tình thế.

Đội tuyển Việt Nam rất mạnh khi đè bẹp Lào 5-0, trong lúc Nepal đã thua Lào 1-2. Ảnh: CCT.

Trao đổi với các nhà báo Nepal, tiền vệ Rohit Chand, cầu thủ kỳ cựu nhất trong đội hình Nepal, cho biết họ nhận thức rõ thách thức. "Đội tuyển Việt Nam rất mạnh. Họ chơi rất nhanh, có tổ chức", Chand nói, "Nhưng chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình trên sân."

Hơn nữa, huấn luyện viên trưởng Ross nhấn mạnh rằng hai trận đấu sắp tới còn quan trọng hơn. "Vì đội bóng gậy đã mang lại niềm vui cho người dân Nepal trong giai đoạn khó khăn của đất nước, vì thế đội bóng đá cũng đặt mục tiêu làm điều tương tự".

Hy vọng xoay chuyển tình thế với hành động của FIFA chống lại Malaysia

Chiến dịch vòng loại AFC Asian Cup 2027 của đội tuyển Nepal đang có một bước ngoặt bất ngờ. Mặc dù đứng cuối bảng F sau hai trận thua, đội bóng của HLV Ross vẫn có thể tìm lại cơ hội cạnh tranh do Malaysia có thể bị kỷ luật vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Nepal đang hy vọng lật ngược tình thế ở vòng loại giải châu Á trong trường hợp tuyển Malaysia bị trừ điểm hoặc dừng cuộc chơi. Ảnh: CCT.

“Ủy ban kỷ luật FIFA đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch vì vi phạm điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến sự giả mạo và xuyên tạc”, trích thông báo của FIFA. Theo cơ quan quản lý bóng đá thế giới, họ đã nhận được khiếu nại liên quan đến tư cách của bảy cầu thủ được tung vào sân thi đấu thắng đội khách Việt Nam 4-0 vào ngày 10-6.

FAM đã bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi các cầu thủ bị phạt 2.000 franc cùng với án treo giò 12 tháng đối với mọi hoạt động liên quan đến bóng đá. Nhiều khả năng với hình phạt bổ sung, Malaysia bị trừ điểm ở vòng loại, và nếu điều này xảy ra, đội tuyển Nepal sẽ được hưởng lợi rất nhiều.

Thầy trò HLV Matt Ross mong giành kết quả tốt ở hai trận làm khách Việt Nam dù biết là không dễ dàng chút nào. Ảnh: CCT.

Trong khi đó, FAM cho biết rằng họ sẽ kháng cáo lệnh trừng phạt của FIFA sau khi bị cáo buộc gian lận: "Những cáo buộc cho rằng các cầu thủ đã có hoặc biết về giấy tờ giả là vô căn cứ vì cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác đáng nào được đưa ra. FAM xin khẳng định rằng các cầu thủ di sản liên quan là công dân hợp pháp của Malaysia.

Đơn kháng cáo chính thức hiện đang được chuẩn bị, sử dụng các tài liệu gốc hợp lệ và được chính phủ Malaysia chứng nhận. FAM sẽ đệ trình đơn kháng cáo chính thức liên quan đến kết luận này và cam kết bảo vệ sự toàn vẹn của bóng đá quốc gia dựa trên sự thật và các tài liệu xác thực”.