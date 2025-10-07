Indonesia phản đối AFC chọn trọng tài Ahmad Al Ali bất thành 07/10/2025 15:07

Lãnh đạo LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã gửi đơn phản đối Ban trọng tài AFC về việc bố trí trọng tài Ahmad Al Ali nhưng AFC bác đơn. AFC phân công tổ trọng tài người Kuwait, với trọng tài chính là Ahmad Al Ali điều khiển trận đấu giữa Indonesia và Iraq ở vòng play-off World Cup 2026.

Trọng tài Ahmad Al Ali cũng chính là vị vua sân cỏ từng cầm còi trận Việt Nam đánh bại Indonesia 4-0 ở giai đoạn 2 vòng loại World Cup 2022 (đá tập trung tại UAE do dịch bệnh COVID-19).

Trọng tài Ahmad Al Ali cầm còi trận Indonesia-Iraq tại vòng Play off World Cup 2026 khiến ác mộng lại ập về tuyển Indonesia. Ảnh:AFC

Trận đó Indonesia thể hiện một trận đấu đầy bạo lực, cầu thủ Indonesia mất kiểm soát, nóng đầu đá bạo lực, phi thể thao và thua 0-4. Lúc đó đội tuyển Indonesia do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt, còn tuyển Việt Nam do HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên PSSI đã không nêu lý do trận thua này do trọng tài Ahmad Al Ali để gửi đơn đòi AFC thay trọng tài. Lý do Indonesia chỉ ra là trọng tài Ahmad Al Ali là người Kuwait, quốc gia cùng Trung Đông với Iraq nên Indonesia lo ngại sẽ có sự... thiên vị (?).

Lãnh đạo PSSI muốn AFC phải phân công trọng tài những khu vực trung lập kiểu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Úc, còn Kuwait là không ổn cho đội tuyển Indonesia.

Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi phát biểu sau khi nhận văn bản bác bỏ đề xuất của AFC: “Chúng tôi không muốn trận đấu này bị ảnh hưởng bởi sự thiên vị của trọng tài. Chúng tôi thực sự hy vọng vào tinh thần thể thao, cách thể hiện công bằng của tổ trọng tài”.

Trên nguyên tắc, AFC hay FIFA chọn trọng tài không phụ thuộc vào yếu tố khu vực. Trọng tài đã chuyên nghiệp hóa, cách thể hiện trình độ chuyên môn của họ chính là thước đo nghề nghiệp của họ. Nếu vi phạm thì chính họ bị trừng phạt dưới nhiều hình thức.